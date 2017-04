Roumanie : des PME aux grandes entreprises internationales, le risque de corruption n’épargne personne

La corruption et l’autoritarisme sont dans le collimateur de la classe moyenne, et pro-européenne, roumaine. Les autorités du pays et l’UE se sont engagées de manière plus résolue depuis 2002 (année de création de la Direction Nationale Anticorruption de Roumanie) dans un travail de lutte contre la corruption. Celle-ci s'est étendue aux entreprises nationales et étrangères. La France, 5e investisseur étranger en Roumanie (4,2 milliards d’euros), n’échappe donc pas à ce phénomène endémique. Certaines des 2 300 entreprises françaises implantées en Roumanie ont déjà eu affaire avec la justice…

Tout a commencé par une protestation un peu improvisée, le 31 janvier dernier, qui a finalement mobilisé plus de 500 000 personnes à travers tout le pays au plus fort du soulèvement le 5 février dernier. Les Roumains manifestaient contre une décision de leurs dirigeants de réduire les moyens du parquet spécial du pays via un décret dépénalisant certains faits de corruption et d’abus de pouvoir - l’ordonnance en question exemptait les détournements de fonds publics inférieurs à 44 000 euros de toute condamnation pénale. L’une de ces mesures aurait notamment bénéficié à l'actuel chef du parti social démocrate, Liviu Dragnea, en procès pour une affaire d'emplois fictifs. Une loi de 2001 interdit en effet à toute personne condamnée par la justice d’occuper des fonctions ministérielles en Roumanie.

L’émergence d’une exigence de probité

Les Roumains font partis des citoyens européens qui ressentent le plus la corruption dans leur quotidien. Certains chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2014, l’économie parallèle représentait 31% du PIB national. Selon l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), la corruption a déjà coûté près de 70 milliards d'euros au gouvernement roumain depuis les années 1990.

De fait, les manifestations n’étonnent pas Vintila Mihailescu, anthropologue : « Depuis quelques années, on voit poindre une culture de la révolte contre l’autoritarisme populiste et contre ceux qui estiment qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent, dès lors qu’ils accèdent au pouvoir ». Cette révolte est portée par une jeune classe moyenne, éduquée et politiquement engagée, mais les manifestants « ne sont que le sommet de l’iceberg ». Avant cette mobilisation, des protestataires ont réussi à bloquer un projet d’extraction de l’or par cyanuration à Rosia Montana, et obtenu la démission du Premier ministre de l’époque, Victor Ponta, après l’incendie d’une discothèque de Bucarest, qui avait fait 64 morts et 150 blessés en octobre 2015.

Le dernier rapport d'étape de la Commission Européenne, qui a précédé de quelques jours ce mouvement social de ras-le-bol, a salué les progrès de la Roumanie en matière de la lutte contre la corruption. Il se félicite notamment de « l'irréversibilité » du processus mis en œuvre. De son côté, l’Union Européenne (UE) travaille à consolider l'Etat de droit dans le pays, notamment via son « mécanisme de coopération et de vérification » qui a supervisé la création d’un parquet spécial. Celui-ci a déjà condamné plusieurs personnalités politiques roumaines, dont l'ancien premier ministre Adrian Nastase.

La France, rattrapée par les affaires de corruption en Roumanie

Globalement, l’Europe s’en tire bien dans le classement mondial des pays les plus corrompus : la moitié des 20 meilleurs pays listés par Transparency International se situent à l’intérieur de l’UE. La France se classe seulement, et pour la deuxième année consécutive, au 23e rang sur 176, et perd 1 point dans le classement (69/100, la note de 100 étant attribuée aux Etats les plus vertueux).

En 2015, une affaire impliquant Veolia a défrayé la chronique : Philippe Malterre et Jean-Philippe Franchi, directeur général adjoint Eau France et cadre de cette même branche, sont soupçonnés de corruption en Roumanie. En décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre est saisi de deux plaintes, notamment pour abus de biens sociaux et corruption. Les deux hauts cadres étaient devenus actionnaires d'une petite société luxembourgeoise, Olky Payment Service Provider, ayant obtenu un important contrat du groupe. Objectif : « revendre rapidement cette société » ; un « pacte d'actionnaires » avait déjà fixé le prix de revente à 200 millions d'euros. Veolia avait même signé « une lettre d'intention » d'après la magistrate Eva Jolly. « Ce dossier dit beaucoup sur l'usage des paradis fiscaux et sur une culture de l'impunité et de la corruption », souligne Eric Alt, le vice-président de l'association de lutte contre la corruption Anticor.

Mais les grands groupes ne sont pas les seuls touchés. Tous ceux « réalisant de l’importation ou de l’exportation [sont affectés]. Entreprises, filiales, joint-venture, distributeur, prestataire, commercial, fournisseur », énumère une étude d’Esteval Editions, plateforme d’informations économiques.

En août 2016, par exemple, deux PME roumaines, spécialisées dans la formation professionnelle et la formation d’agents de sécurité, ont été liquidées judiciairement à la demande du fisc roumain pour ne pas avoir publié leurs bilans financiers des trois dernières années : Wide Openworld et Formation Picarde de Sécurité. Suite à un contrat passé avec le SPJPP (service public de protection et de sécurité roumain) pour la formation d’agents de sécurité aéroportuaires en 2014, de forts soupçons de corruption ont pesé sur l'entité roumaine Formation Picarde de Sécurité ; le contrat avait été obtenu sans la réalisation d’appel d’offres et la formation des agents n’a jamais existé. Alors que le contrat, les cours et la certification des agents ont été mentionnés comme ayant eu lieu le même jour, plusieurs agents ont témoigné n’avoir jamais reçu de formations...

Des finances et une gestion opaques qui concernent également le principal actionnaire de ces deux PME, Push & Pull Services. Une société dont le siège social n’est autre, selon le registre du commerce roumain, que l’adresse… d’un hôtel restaurant à Bucarest. Depuis 2010, cette société n’a déposé aucun bilan comptable. À sa tête se trouve un certain Jean-Michel Floret (actionnaire à 45%), membre et ex-secrétaire général du Syndicat du livre et des industries connexes-CGT et président de la MRSSC (Mutuelle des Réalisations Sanitaires et Sociales de la Communication), actuellement démissionnaire du groupe de protection sociale Audiens.

Selon Esteval Editions, « sur la petite dizaine d’entreprises françaises condamnées par les autorités françaises pour des actes de corruption transnationale, la moitié sont des PME ». Et celles-ci, comme les grands groupes du CAC40, encourent les mêmes risques : amendes financières rédhibitoires, condamnations pénales lourdes des dirigeants, interdictions d’accès à un marché pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines années… La lutte contre la corruption est un combat de longue haleine, et une « opération mains propres » en Roumanie est sans doute aussi nécessaire qu’elle le fut en Italie, au début des années 1990.