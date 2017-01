Russie, l’ennemi utile

Au matin du 29 janvier 2017, alors que les média russes mettaient en avant le premier échange positif et constructif entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui avait eu lieu la veille à 18 heures, heure française, respectivement président des USA et de la Russie, deux nations nucléarisées sur le point de s’affronter militairement ces dernières années, pas un article ne saluait l’événement ou même lui accordait une quelconque importance du côté de la presse en ligne occidentale.

Ce jour là, les médias occidentaux étaient trop occupés à commenter et décrier les mesures de Donald Trump visant à interdire provisoirement le territoire aux ressortissants de pays à fort risque terroriste. Il nous faut nous rendre à l’évidence. La Russie est un ennemi utile. Il convient donc d’empêcher toute réconciliation. Quant à l’immigration massive de réfugiés au sein des pays occidentaux, c’est une bonne chose. Il faut donc sensibiliser les populations autochtones à accepter cette immigration au nom du principe de la solidarité entre les peuples.

Mais qui donc a intérêt à l’accomplissement de ces politiques ?

Le coupable est celui à qui le crime profite, disait Sénèque. En l’occurrence, l’immigration massive de réfugiés ne profitent certainement pas aux peuples européens ou américains qui se voient ainsi remplacés par une main d’œuvre docile et bon marché, tout comme l’embargo imposé à la Russie ne profite pas à la majorité des acteurs économiques occidentaux, qui se voient ainsi privés d’échanges commerciaux avec un partenaire économique de première importance.

Ces politiques sont donc menées contre les peuples, avec la complicité de la majorité des hommes politiques occidentaux, et contre la majorité des acteurs économiques des nations concernées…

Mais par qui ? Et pour qui ? Formuler une réponse claire et précise à ces questions dans un média de masse avec un certain écho poserait sans doute les bases du plus gros scandale politico économique du 21ème siècle naissant. Et à n’en pas douter, si Donald Trump est si impopulaire auprès des médias occidentaux, ce n’est pas pour ses positions sur l’avortement, ni parce qu’il veut construire un mur à la frontière du Mexique (qui existe déjà partiellement sous forme d’une clôture électrifiée de plusieurs mètres, derrière laquelle des agents de l’immigration patrouillent nuit et jour), ce n’est pas non plus à cause de quelques propos malheureux sur les femmes qui sont le lot commun de tout homme un peu viril qui s’oublie, non, c’est parce que Donald Trump a pour priorité de se réconcilier avec l’ennemi utile, et d’arrêter l’immigration nécessaire.

Cependant, comme les médias ne travaillent pas pour vous, mais pour les groupes auxquels ils appartiennent, je nomme le complexe militaro industriel atlantiste, et que celui-ci à besoin de l’ennemi Russe, qui lui permet d’augmenter toujours le budget alloué à l’armement, et donc ses revenus, mais aussi de l’immigration, main d’œuvre bon marché pour travailler dans ses usines… les médias promeuvent depuis quelques années une politique russophobe anxiogène, soutiennent les guerres de pseudo libération des peuples (Irak, Lybie, Syrie) et les transferts massifs de réfugiés qui s’en suivent, en jouant auprès de l’opinion sur la corde sensible de la solidarité entre les peuples. Souvenez-vous de ces images d’enfants libyens ou syriens retrouvés morts sur les plages de la méditerranée publiées par le très utile journal Libération, et de la polémique déclenchée du fait que certaines voix s’élevaient contre l’accueil des réfugiés - étrangement les raisons du déplacement de ces populations – les guerres injustifiées menées par nos gouvernements en Irak, Lybie et Syrie n’étaient pas évoquées et liées à la polémique par des médias passés maîtres dans l’art de compartimenter l’information afin d’en empêcher toute compréhension.

Pour le complexe militaro industriel, véritable état profond des Etats-Unis depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les velléités de Donald Trump sont donc un sacrilège politique. Une révolution à laquelle nous assistons, sans en comprendre les enjeux profonds, et à laquelle les médias du « système » s’opposent avec toute leur puissance de feu.

« Cette conjonction entre un immense establishment militaire et une importante industrie privée de l’armement est une nouveauté dans l’histoire américaine. (...) Nous ne pouvons ni ignorer, ni omettre de comprendre la gravité des conséquences d’un tel développement. (...) nous devons nous prémunir contre l’influence illégitime que le complexe militaro-industriel tente d’acquérir, ouvertement ou de manière cachée. La possibilité existe, et elle persistera, que cette influence connaisse un accroissement injustifié, dans des proportions désastreuses et échappant au contrôle des citoyens. Nous ne devons jamais permettre au poids de cette conjonction d’intérêts de mettre en danger nos libertés ou nos méthodes démocratiques. Rien, en vérité, n’est définitivement garanti... » Eisenhower.

Guerre contre le libre échange anarchique et destructeur des industries nationales, guerre contre l’économie de la guerre, guerre contre le déplacement massif de populations et la dissolution des peuples et des identités nationales, voilà les vraies raisons pour lesquelles les médias sont en guerre contre Donald Trump. Pour l’oligarchie qui profite et prospère sur tout ce qui vous détruit depuis plus de quarante ans, Donald Trump est l’ennemi à abattre. Elle a donc inventé un slogan répété par les stars hollywoodiennes, véritables attachées de presse du système : « Dump Trump ». Slogan répété de manière quasiment automatique par une jeunesse « progressiste » qui est tellement désinformée qu’elle ne sait même plus pourquoi au juste elle manifeste.

Mais, retenez bien ce que les médias veulent obtenir de vous et lisez l’actualité en ayant constamment en tête ce qui est écrit ci-dessous avant de vous rendre aux manifestations « progressistes » financées par des intérêts puissants et différents des vôtres.

NDLR : ce qui est écrit ci-dessous est une appropriation fictive du discours et des recommandations que pourrait édicter « l’état profond » dont nous tentons de circonvenir les intérêts et les motivations dans le présent article :

Promouvoir une guerre froide contre l’ennemi Russe afin de faire voter par les parlements des augmentations de budget pour l’armement. Le grand avantage de l’ennemi russe c’est qu’il s’agit d’un ennemi contre lequel nous n’avons pas besoin de combattre. Promouvoir des rebellions pour se débarrasser des chefs d’états hostiles à notre politique économique un peu partout dans le monde et plus particulièrement au moyen orient, si cela peut s’accorder avec les intérêts de notre ami Israélien. Le moyen orient est un terrain de guerre idéal du fait des ressources en matière première (hydrocarbures). Tout ce qui est détruit pourra ainsi être reconstruit aux frais du pays occupé, et payé comptant par les gouvernements « amis » mis en place à la tête de ces états. Les guerres civiles sont propices au déplacement de populations. Les peuples vieillissants (Europe, USA) étant hostiles à l’immigration, le statut de « réfugiés » avec l’appui d’opération de sensibilisations, permettra de faire accepter cette immigration massive. Le réfugié étant rempli de peurs, il constitue une main d’œuvre plus docile que « l’immigré volontaire ». Certains s’opposeront à notre politique en affirmant que l’immigration depuis les pays musulmans en guerre est vecteur de terrorisme et d’insécurité. Nous ne devons pas nous inquiéter du terrorisme, au contraire.

D’une part, avec les moyens de surveillance modernes, le terrorisme est traçable et totalement contrôlable.

D’autre part, le terrorisme permet de justifier nos politiques sécuritaires et de surveillances (à l’intérieur des pays occidentaux) mais aussi de justifier nos interventions en pays hostiles. Je dirais cyniquement que le terrorisme marche main dans la main avec nous. Le premier ministre Israélien n’a t-il pas déclaré après les attentats récents en France : « maintenant la France est au coude à coude avec Israël », http://fr.timesofisrael.com/netanyahu-israel-au-coude-a-coude-avec-la-france-dans-la-lutte-contre-le-terrorisme/

Preuve que ces attentats ont eu un effet bénéfique vue de la fenêtre Israélienne. Ainsi les minorités arabes musulmanes en provenance des pays agités par des guerres civiles, pourront être plus ou moins malmenées, voire insultées dans nos médias (Charlie Hebdo), afin de déclencher des actes terroristes spontanés ou favoriser des incidents utiles aux moments opportuns, mais aussi, sensibiliser les peuples autochtones à l’importance d’augmenter le niveau de surveillance, voter des lois sécuritaires, justifier pourquoi pas des arrestations préventives, et augmenter les budgets de police. Mais encore, justifierla limitation de leur sacro sainte « liberté d’expression » qui vient parfois inquiéter notre pouvoir ou le questionner au travers de lois sur le racisme, l’anti sémitisme, l’apologie du terrorisme, la diffusion de thèses conspirationnistes ou la diffusion de « fausses informations ». La stigmatisation des populations immigrées et en premier lieu des populations arabo musulmanes permettra également de diviser les sociétés autochtones étant entendu qu’un peuple divisé est toujours plus facile à gouverner. Nous noterons à ce propos que les attentats islamistes en France ont permis de neutraliser le sentiment anti israéliens dû au conflit israélo Palestinien (illustré par les manifestations et le slogan « nous sommes tous palestiniens » qui s’est commué après les attentats en un « Je suis Charlie » beaucoup plus favorable à Israël). Enfin les populations immigrées sont cruciales pour le vote démocratique en faveur de nos politiques migratoires et notamment pour l’élection de nos candidats dit « socialistes ». On l’a remarqué cependant, les immigrés de deuxième génération votent facilement contre l’immigration aussitôt qu’ils sont installés. Il est donc d’une première importance que l’immigration de première génération accède au droit de vote rapidement, afin que nous puissions continuer de promouvoir des candidats capable de soutenir nos politiques migratoires. Il n’est plus envisageable pour nos hommes politiques de droite de soutenir l’immigration aujourd’hui, comme ils ont accepté de le faire par le passé. Nous devons avoir conscience que les hommes politiques de « droite » ne peuvent plus tenir de discours favorables à l’immigration sous peine de se voir doubler par le Front National et de perdre toute crédibilité auprès de leurs électeurs, le « français de souche » non socialiste. Dans le contexte actuel, il devient également de plus en plus difficile pour nos candidats de « Gauche » de promouvoir l’immigration. Il convient donc de sensibiliser les peuples dans nos médias au statut de « réfugiés ». Quelques photos choc publiées dans les médias idoines permettrontde sensibiliser les cœurs les plus durs… partant du principe qu’il est plus facile à nos hommes politiques de Gauche d’ouvrir les frontières à des « réfugiés » qu’a un nombre significatif d’immigrés volontaires sans qualification.

NDLR : Je sais et j’ai conscience en écrivant ces lignes que cet article ne pourrait pas être publié dans un média appartenant au « pouvoir ». Les médias du pouvoir organisent souvent en leur sein des débats pour donner l’illusion de la contradiction. Mais se sont des débats parfaitement maîtrisés et circonvenus, avec des maîtres de cérémonie, et des idiots utiles. Mon analyse n’est pas malveillante, ni d’une qualité justifiant qu’elle soit écartée de la publication, elle ne comporte pas non plus de mention contrevenante à la loi ; enfin elle est largement à la hauteur de ce qui paraît assez régulièrement sur les sites des grands médias en ligne, ni plus, ni mieux documentée, ni moins bien, ni mieux écrite, et sans doute quelques fautes d’orthographe, de conjugaison ou de grammaire y demeurent, comme c’est le cas si fréquemment dans les articles publiés dans les médias de masse. Mais ce qui poserait sans doute davantage problème aux médias de masse concernant l’éventuelle publication de cet article, c’est qu’ « à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire », pour reprendre le mot d’Orwell, or les médias de masse n’ont pas pour objet de promouvoir la révolution, mais de la conjurer.

Marion Delage