Saint Valentin - Le coeur révélé

Tandis que l'aube

déchire le voile du temple de la nuit,

attardé en ses ténèbres,

voilà que l'absent m'apparaît enfin.

A moi, qui me tiens à l'écart,

il offre sa main fraternelle.

Ai-je mérité son attention

ou sait-il que je l'attends depuis toujours ?

Il sait et je sais que ses yeux ne peuvent mentir,

que j'existe depuis longtemps dans son désir.

Nous venons l'un et l'autre de si loin,

lourds de nos tâches et de nos peines

et de ce passé qui s'étend à l'infini

comme une plaine.

Nul obstacle ne décourage

ceux qui tentent de se rejoindre.

Déjà nos lèvres se cherchent,

déjà se mêlent nos paroles

et un vocable s'instaure

qui dit ce qu'ensemble nous sommes,

lui le désir de mon attente

moi l'attente de son désir.

Ne doute pas mon ami, mon frère,

l'amour est autre qu'un songe vague,

que la promesse du jeune matin,

que l'eau du puits fraîche à notre soif.

C'est la relation sensible au coeur qui se révèle,

c'est la voie qui conduit à l'indicible.

Que je naisse de ton désir

comme tu nais de mon attente,

et que je ne puisse plus me mouvoir

que dans le rayon de ton regard

où je me veux à jamais captive.

J'ai laissé ce vide à mon côté

pour que tu y prennes place.

Installe-toi, mets-toi à l'aise,

que toute entière je t'appartienne.

A gestes lents et solennels,

apprends-moi comme je t'apprends,

car ni hier, ni demain,

ne pourront plus nous reconnaître.

Parce que tu as investi ma pensée,

qu'en secret tu y demeures,

que tu es lumière pour l'esprit,

source de chaleur pour le coeur,

parce que tu es l'absent le plus présent qui soit,

que le bonheur nous soit partage

et même l'absence de bonheur.





Le feu prend, l'âtre fume.

C'en est fini de mon attente.

Me vois-tu désormais

ton attentive, ta patiente ?

Le jour se lève à pas furtifs,

l'oiseau émet un cri posthume.

Soyons ensemble dans l'orbite

du Regard qui nous dépasse,

sur ces mondes qui gravitent,

éphémères et nomades.

M'entends-tu dire adieu

à ce qui tente de nous restreindre ?

Le temps n'exerce sa tyrannie que sur les incrédules

qui emboîtent son pas.

Où finit ce qui en nous finit,

où commence ce qui ne finit pas ?

L'espérance a-t-elle pouvoir de nous tromper et de nous perdre ?

Non, mon aimé, ne faiblis pas,

toujours vers elle les yeux tournés,

comme le passeur qui guette en vain

l'horizon qui, sans cesse, se soustrait.

Si d'autres mondes se découvrent,

c'est toi encore qui apparais,

aube sur ma vie recommencée.

Je suis bien quand tes bras me tiennent et me confortent,

que je m'accepte ton enchaînée aux seules chaînes de ton désir.

Mais puis-je aspirer à me confondre

sans briser l'élan qui me porte ?

Je ne le puis et je rends grâce.

Le jour s'approprie le ciel

qui a rincé jusqu'à l'écume des nuages.

Ainsi que des expatriés,

les pieds lourds d'une marche incessante,

nous rentrons chez nous, dans notre humanité

qui ne desserre pas son embrassement.

Assumons-là, jusqu'à ce que l'outre-temps

nous soulève dans sa houle, et osons dire

ce qu'avec elle et contre elle nous devenons.

L'éternité n'est qu'un fruit vert

et, en ce monde,

notre union ne peut aboutir,

à moins qu'en songe elle ne transgresse

la mesure invariable de l'être.

Ce sera le passage auquel nul ne déroge,

pas davantage l'homme oublieux

que les amants que l'on surprend enlacés,

tant ils craignent que l'épée du jugement ne les sépare.

Nous, qui rendons ce jour maussade plus clair,

notre amour est comme le message du feu, de la pierre et du vent !

Il est le sourire des jours perdus.

Non, la beauté ne sera pas défaite,

pas plus que l'amour rassasié.

Prends dans ma main ma main de femme

et ensemble poussons l'octroi de la ville-songe.

A l'abri de son enceinte,

on murmure que l'ineffable subsiste.

C'est ainsi qu'une certitude s'avance,

que, soudain, les peuples se recueillent.

Mon cavalier, emporte-moi !

Ta monture est ardente, nous irons loin.

Certains proféreront des sentences qui troubleront notre repos.

Elles nous indiqueront les choses qui n'ont pas franchi les seuils.

Elles souffleront un vent contraire et nous saurons, alors,

combien insignifiant est le poids du visible.

Donne-moi un baiser, emmène-moi,

aussi confondus que la parole à son souffle,

le crépuscule à sa nuit

et jamais autrement que nous-mêmes.

Nous étions seuls,

nous voici innombrables et tout recommence.

Soyons confiants, la mort ne nous touchera pas

de son aile sombre,

l'Amour n'a pas de sépulcre,

il est le Songe inconsolé de Dieu,

car, au-delà de nos attentes,

au-delà de nos désirs,

est la permanence de Son Coeur.





Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

Extraits de "Profil de la Nuit - un itinéraire en poésie "