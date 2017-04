Savoir modestie, garder !!

Le triomphe en matière d’élections ce n’est pas l’avènement d’un individu mais son programme et ses réalisations pendant son quinquennat. Quels seront les hommes qui l’entoureront car quelle que soit la valeur de l’élu, il lui faudra des conseillers.

Sur les réseaux sociaux, lorsque nous exprimons un avis différent de ceux qui s’estiment « vainqueurs », nous sommes confrontés à des attaques le plus souvent agressives utilisant l’invective et l’insulte. La pauvreté dans leur argumentaire ressemble plus à un esprit de revanchards, d’aigris, ou de nostalgiques.

Parfois d’autres, se prenant pour l’élite intellectuelle, se lancent dans des explications économiques alambiquées qui n’expliquent rien sinon qu’un phrasigotage qui n’autorise pas l’échange.

Environs 10 jours avant le 1er tour des élections présidentielles, nous avons vu un revirement des journalistes employés par de grands organes de presse écrite et télévisée modifier leurs méthodes d’informations. La popularité de la gauche de Poutou ou de Mélenchon risquait de gêner les candidatures de droite et du Capital. Tous les commentateurs politiques disaient sans exception estimer que dans cette situation il était difficile de faire des pronostics. Aujourd’hui, tous disent que l’arrivée de Macron et de le Pen ne fait aucun doute !

Oui, c’est évident la force politique la plus puissante en France c’est les grands médias qui par leurs contenus orientent et manipulent délibérément la pensée du peuple. Lors des discussions sur les sites d’informations ce sont toujours les mêmes journalistes qui sont les invités et ces derniers ne se contentent pas de relater des faits, mais affirment le comportement de tel ou tel parti ou candidat sans que ce dernier soit présent pour s’en expliquer !

Lors d‘interventions sur des articles, il faut être prudent et garder raison. Les réseaux sociaux existent pour permettre un débat clair, un échange d’idée et ce afin de faire évoluer la connaissance et les consciences. Trop souvent les m’as-tu vu, les détenteurs de la pensée unique utilisent ces tribunes pour limiter le débat et imposer leurs vérités utilisant même le mensonge si besoin est. Comment avec de telles pratiques pouvons nous espérer une société humaine et objective quand ceux qui s’expriment au nom de leurs idéo cherchent à tous prix à imposer leurs convictions en se souciant peu des interrogations de leur interlocuteur ??

Il est difficile de prévoir ce que sera la politique de demain. Par contre, les groupies qui défendent avec violence les thèses de leurs idoles, qui le plus souvent sont des salades sans fondements et qui utilisent les insultes et les menaces risquent de mettre notre pays, déjà bien malade, dans un chaos sans précédent.

24/04/2017