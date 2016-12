Science étonnante

Bonjour Abou et merci de parler de ce David Louapre

Ah une erreur la vidéo sur adam et Eve est celle ci :

https://youtu.be/bD9wUg2aaKM



Ce type est une tête, il a oublié d’être con et en plus il a de l’humour (signe évident d’intelligence)

J’ai déjà visionné quelques unes de ses vidéos qui sont remarquables (c’est très loin d’être le cas sur YT)

Et je fais un rêve : Si nos politichiens pouvaient être aussi remarquables ???

Vous imaginez une primaire avec des gars de ce calibre ?

OUI j’vois d’ici la tête des veaux