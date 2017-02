Se sent-on français dans les cités ?

Sujet complexe ...

En premier, je dirais que la ghettoïsation de fait même si elle n’est pas reconnue existe tout de même. On est donc en communauté d’origine et en élargissant entre personnes de différentes communautés (peu importe la carte d’identité). Vous n’avez donc pas l’aspect mixité au sens où on devrait entre majorité de population et minorité de population.

Ceci oblige à revenir aux fameux français de souche versus ceux qui ne le seraient pas. Au sens de la loi, vous avez votre carte d’identité donc vous êtes français. Où se passe ce fameux mélange ? A peu près, nulle part et c’est bien le problème. L’huile reste l’huile même mélangée à d’autres huiles et l’eau reste l’eau même mélangée à d’autres eaux (mettez qui vous voulez dans l’huile ou dans l’eau).

La mixité, je la vois mieux fonctionner dans des petites villes mais je ne l’ai jamais vu dans des quartiers ghettos à 40% de chômage. Le premier problème des quartiers ou banlieues est d’être des quartiers ou banlieues. Répartissez et ça prendra mieux. J’imagine, sans problème, l’horizon d’un gamin de banlieue, ce qu’il voit, ce qu’il apprend, ce qu’est son environnement et je n’aimerais pas ça pour mes enfants et je n’aime pas ça pour eux.

Qui parle aménagement du territoire dans cette campagne présidentielle ? La banlieue n’est qu’un souci les jours de manifestation, le lendemain c’est fini.

Une anecdote : dans une petite ville où j’habitais (3000 h), un ami, d’origine turque par ses parents mais né en France et n’ayant jamais mis les pieds en Turquie disait à son fils de 5 ans « eux les français ». Je lui ai fait remarquer que son fils était français comme lui, que c’était lui retirer des chances de s’intégrer et que c’était reporter le problème indéfiniment. J’espère qu’il a compris.

Il faut plus d’une génération pour s’intégrer et plus les coutumes, cultures, religions sont différentes et plus c’est long : c’est un simple constat. Mais si on ne constate rien, on n’a rien.