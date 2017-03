Sécurité routière : Les gendarmes parlent

Ceci ne représente qu’une infime partie de leur boulot, le reste du temps ils sont le bras armé de toute les petites et grosses injustices qui touchent le petit peuple. C’est sur qu’au bout du compte et vu que la plupart sortent du même sérail que le peuple, ça doit user d’être le porteur du fouet et en plus d’être frappé d’interdiction d’opinion. C’est à croire que c’est seulement quand il retourne leur arme contre eux qu’ils bénéficies du libre arbitre et d’une opinion. A avoir le cul posé entre deux chaise, il est sur qu’au fil du temps la raie se déforme.

Vous m’excuserez (ou pas RAF) de mon manque de compassion pour ces dévots de l’état et toute la chianli qui vas avec.J’en ai juste pour le pauvre humain qui existe peut être avant d’enfiler l’uniforme qui les uniformise avec leurs maîtres.