Ségolène en pôle-position ?

Le Canard Enchaîné n’est pas seulement cet oiseau de mauvais augure se complaisant à traquer et à dénoncer les turpitudes de nos élites politiques même s’il a, avec quelques autres de ses confrères participé activement au dégagisme ambiant.

Ainsi, après quelques tours de manège, trente quatre exactement, quatre de nos ministres parmi les plus méritants ont été priés de descendre en marche pour expérimenter comme la Justine du sulfureux Marquis, les malheurs de la vertu.

Pour le petit maréchal Ferrand, parangon de sainteté mais pas modèle de lucidité, le retour de bâton a été rapide et violent, quant à l’éphémère Garde des Sceaux le matamore Bayrou, le voici donc dans une position inconfortable d’arroseur arrosé et il n’est pas certain que l’étendard de la morale brandi fièrement lui soit d’un précieux secours pour éviter les éclaboussures. Au moins pourra-t-il se consoler de ce miraculeux apport de fraicheur les jours de canicule.

Voilà que dans cette période déprimante où les battus des législatives se pressent aux portillons de pôle emploi le volatile nous révèle une information de la plus haute importance susceptible d’infléchir la courbe du chômage, la madone du Poitou serait nommée ambassadrice de France chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique.

Ce merveilleux job à la hauteur de ses compétences reconnues internationalement y compris sur la Grande Muraille de Chine qu’elle eut la ‘’bravitude’’ de gravir est aux emplois-jeunes inventés par Martine Aubry ce que la gériatrie est à la pédiatrie.

Pour mieux cerner les contours de cet emploi-vieux occupé précédemment par Michel Rocard on pourrait le définir comme un compromis entre l’agent d’ambiance auprès des pingouins et des ours polaires en Arctique et des manchots en Antarctique et l'agent d'entretien des espaces naturels.

Dotée d’une estime de soi démesurée notre Madame Sans-Gêne, sorte de Jack Lang en jupons avait envisagé des postes plus prestigieux, comme la direction du Programme des Nations unies pour le Développement ou un ministère au sein de la macronie en s’invitant en figurante bénévole au meeting parisien de l’homme qui marche sur l’eau avant le 2ème tour des présidentielles sans grand succès.

Et pourtant, si l’on en croit certaines gazettes ‘’people’’ elle se serait entichée de l’ex banquier et aurait déclaré qu’elle trouvait le « macron mignon et frais » en retour celui-ci, quelque peu ingrat, lui aurait proposé d’aller s’échouer sur la banquise où la fraicheur est de mise.

Si cette information se vérifie, Ségolène qui ne veut pas voir son immense talent s’étioler pourra de nouveau pour séduire les Inuits arborer son fameux sourire dont le cruel Philippe Muray disait qu’il servait de modèle aux thanatopracteurs quand ils faisaient la toilette d’un cher disparu.