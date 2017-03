Si Fillon est mis en examen, ça sera la preuve qu’il s’agit d’un « coup d’État institutionnel », c’est au peuple de décider et non aux juges

@Rincevent





le procès a déjà eu lieu ?

on dirait que oui, d’ailleurs toutes les pièces du dossier sont du domaine public ,non ?





Si je comprends bien, Fillou a rémunéré sa famille à rien foutre, et comme il n’avait pas d’autre « assistant parlementaire », et que cela ne semble pas avoir eu la moindre incidence sur son travail à lui( oui je sais, ils ne servent à rien, y a qu’à voir la prestation de la dingo, qui a été nommée à ce poste crucial pour ses éminentes qualités, d’ailleurs bien aidée par sa cohorte de petites mains rémunérées cette fois décemment , on peut en être assuré) il faut bien conclure, que que l’on claque des sommes considérables pour rien, et que tout le monde en profite peu ou prou, mais bon, on va pas chipoter









l’article dit : si.....





ben non, certainement pas si

il est impossible qu’il y aie un si

au point où l’on est est c’est:Fillou sera mis en examens point barre





Heureusement il nous reste Bob l’éponge monmon, lui son programme c’est les perturbateurs endocriniens ( on me dit qu’il a marié son assistante, voilà au moins un type réglo), et le revenu pour tous, bref, le chômage pour tous, on est sauvé.





Macron lui, s’il n’est pas élu( c’est possible hein, on a vu cela avec oncle Donald) retournera chez Rotchild ou sait-on jamais chez Goldman, n’y voyez aucune critique , tout est normal





et Merluche ira passer ses vacances au Venzuela, donner des conférences sur le capitalisme mangeur d’enfants, ou des recttes de quinoa, bon, c’est peut-être pas une bonne idéée, car l’engouement des zélites bien pensantes pour cette plante en a renchéri le coût et les populations locales ne savent plus en acheter et se nourrir comme quoi rien n’est simple hein ?