Si Mélenchon et Le Pen se donnaient la main...

Si Mélenchon et Le Pen avaient une vraie conscience historique, ils feraient comme nos grands anciens, qui de la gauche communiste à la droite nationaliste firent alliance dans la Résistance contre le IIIe Reich.

D'abord, Mélenchon et Le Pen se mettraient d'accord sur un programme commun anti-mondialiste, anti-ultralibéral et de défense des acquis sociaux (sécu, droit du travail, retraites, etc.) mais aussi d'indépendance du pays vis-à-vis des Etats-Unis cyniques et bellicistes, et de l'Union Européenne ultracapitaliste à leur botte. Ils y ajouteraient une politique équilibrée vis-à-vis de la Russie, la fin de la complaisance face à l'obscurantisme islamiste et des pétromonarchies qui le financent, etc. Puis ils se partageraient les circonscriptions et se soutiendraient mutuellement, de telle sorte que soient éradiqués l'UMPS et leur marionnette Macron, afin que les députés Insoumis et Lepénistes soient, ensemble, majoritaires à la Chambre, pour la réalisation du programme commun antimondialiste.

Malheureusement, ni Mélenchon, ni Le Pen ne sont capables de dépasser leurs divergences et leurs détestations réciproques, tandis que les mondialistes ultralibéraux de l'UMPS marchent sans vergogne main dans la main.

Résultat, Macron va probablement gagner la présidentielle, puis Le Pen comme Mélenchon se ramasseront aux législatives, laminés par l'alliance UMPS conduite par Macron.

Dès lors, la France sera livrée à cinq années supplémentaires à la trahison tous azimuts, c'est-à-dire de casse sociale, de poursuite de la dévastation industrielle et agricole, d'écrasement des classes populaires, de manipulations et mensonges médiatiques, de communautarisation de la société, j'en passe et des meilleures.

Heureusement que nos grands anciens n'étaient pas aussi sots, sans quoi la Résistance n'aurait jamais existé, et le CNR non plus...