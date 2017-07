Si un employé de banque change de métier en gardant ses manies ? Ce serait burlesque

@Alren Si je me suis permis de faire ce billet, c’est que j’ai passé toute ma vie professionnelle dans une agence bancaire, notamment comme directeur. Oui j’avais des objectifs et des directives, c’est normal. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que le directeur c’est le patron. Contrairement aux excuses couramment entendues, ce n’est pas « la direction » générale qui décide du courant, notamment le comportement de la banque vis-à-vis de ses clients. C’est bien le personnel de l’agence qui est à la barre. Par contre, ils n’ont pas toujours le courage de regarder le client dans les yeux et de lui dire, « Monsieur, c’est moi qui ai refusé votre découvert pour les raisons suivantes. Asseyons nous et examinons la situation. » Non, le personnel préfère dire, « c’est la direction là haut ». La direction là haut a d’autres fonctions et d’autres soucis. S’ils payent le personnel des agence, c’est pour qu’il gère ses clients. Enfin, dans la mesure où les objectifs sont réalisés, la « direction là haut » nous fout une paix royale. Alors non, ce ne sont pas de simples exécutants mais bien les décideurs qui sont devant les clients. Enfin, je n’ai jamais exécuté un ordre ou une directive contre ma volonté et ma morale. oui, quelquefois ça a gueulé dans les bureaux, mais, avec des arguments rationnels, une discussion positive, et une bonne bière, tout s’arrange.