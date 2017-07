Simone Veil au Panthéon : l’ultime hommage !

SIMONE VEIL AU PANTHEON :

L’ULTIME HOMMAGE !

Il est des discours qui, par leur hauteur et profondeur tout à la fois, marquent, de manière indélébile, l’Histoire. Ce fut, par exemple, le cas, en France, de celui, mémorable, d’André Malraux lorsque, alors Ministre de la Culture sous la présidence du général De Gaulle, il accueillit avec un rare lyrisme, la voix tremblante d’émotion mais néanmoins empreinte de solennité, Jean Moulin, éminente figure de la Résistance, au Panthéon, cet illustre sanctuaire de la grandeur humaine.

Ainsi, au sein de ces discours historiques, faudra-t-il désormais inclure l’éloge funèbre, magnifique de justesse, admirable de précision conceptuelle et étincelant de beauté stylistique, que vient de prononcer, en ce mercredi 5 juillet 2017, le Président de la République, Emmanuel Macron, en hommage national, immensément mérité, à Simone Veil, femme naguère élevée déjà, sous la prestigieuse coupole de l’Académie Française, au rang d’ « immortelle » et dont, en effet, on ne dira jamais assez la noblesse d’âme, le courage exemplaire et la droiture morale.

Rien à ajouter, donc, à ce sublime éloge d’Emmanuel Macron, sauf – il nous le pardonnera aisément – notre humble mais éternelle gratitude au regard de son heureuse décision, ainsi qu’il vient de l’annoncer publiquement lors de cette poignante cérémonie, de faire à présent entrer au Panthéon, inséparablement accompagnée de son époux tant aimé, cette grande dame que fut, portée par un exceptionnel destin, Simone Veil.

C’est également là, cet éternel repos au cœur de la nation en ce qu’elle a de plus précieux, mais aussi de plus souverain sur le plan éthique, la plus significative des victoires, pour elle comme pour l’humanité tout entière, sur cette incommensurable tragédie, synonyme de mal absolu et d’indicible douleur, que fut la Shoah.

Merci, madame Veil, pour la grandeur de votre vie comme, aujourd’hui, de votre mort ! Merci, monsieur le Président, pour cet ultime hommage rendu, ainsi, à cette Juste parmi les Justes !

DANIEL SALVATORE SCHIFFER*

*Philosophe, auteur, notamment, de « La Philosophie d’Emmanuel Levinas – Métaphysique, esthétique, éthique » (Presses Universitaires de France), « Lord Byron » (Gallimard – Folio Biographies), « Le Testament du Kosovo – Journal de guerre » (Editions du Rocher). A paraître : « Traité de la mort sublime – L’art de mourir, de Socrate à Bowie » (Alma Editeur).