Simplistes politiques

Pour se convaincre que le suffrage universel est une vaste blague, une fumisterie, il suffit de prendre le bus (ou le métro, ou le train de banlieue) et d'observer, et d'écouter, les discussions éventuellement politiques. Il suffit aussi de lire les journaux, les articles de fond, les éditoriaux des analystes officiels qui font leur job, en restant dans leur case, en collant à leurs étiquettes. Il convient donc d'être simpliste afin d'amuser le peuple. Pas trop non plus, il faut que ça reste crédible, pas trop gros, mais simpliste quand même, ça marche toujours et cela permet de mieux manipuler les masses.

Le simplisme du discours politique actuel se résume facilement et concerne tous les camps sans distinction, sans que l'un ou l'autre n'en ait l'apanage. Il est toujours préférable de s'attaquer aux personnes, à ce que l'on suppose d'elles, plutôt qu'à leurs idées, leurs propositions condensées en deux ou trois slogans débiles, mais plus simple à comprendre certes et facilement partageables en « statuts » facebook. Je grossis un tout petit peu le trait bien sûr mais ce que l'on peut lire se réduit plus ou moins à ces quelques phrases :

« A caca Hollande, a pas beau Sarkozy, a fâââchiiste le Front National,

Il est méchant Fillon, Macron au moins il est neuf,

Les étrangers faut tous les accueillir,

les étrangers précipitent le grand remplacement etc... »

Je chercherais vainement des personnes ayant un discours argumenté, étayé, raisonné. Je sais qu'elles existent j'en ai même déjà rencontré mais elles sont rarissimes, à gauche comme à droite. Leurs opinions ne reposent plus alors simplement sur des lieux commun concernant tel ou tel groupe, des préjugés vulgaires, des caricatures, ou sur ce que je trouve encore pire, sur une pose personnelle. Ils sont toujours prêts à écouter les autres, à les laisser parler sans que cela ne ramollisse en quoi que ce soit leurs convictions. Car quand celles-ci sont solides, il n'y a pas besoin d'injurier le contradicteur ou de le traîner dans la boue. La violence verbale témoignera toujours d'une grande faiblesse d'argumentation.

Le simplisme mène à l'adulation excessive et aveugle des hommes ou femmes politiques. Il est vrai que les peuples sont très versatiles sur le sujet mais on peut s'en percevoir à chaque présidentielle. Le candidat ayant le vent en poupe se retrouve nanti de toutes les qualités, y compris physiques. Il n'est plus tout à fait du commun des mortels. En ce moment par exemple c'est Emmanuel Macron. Il est beau, il est jeune, il est neuf, cela suffit, il fera pour ses admirateurs forcément un bon président. Quand on leur objecte que Macron a gouverné tout autant que Valls et Hollande depuis cinq ans, il fut leur ministre de l'économie après avoir été conseillé du président actuel, que tout ce déballage médiatique autour de sa vie privée ou ce que l'on veut en dire fait désordre, on n'otient que de la colère et de l'incompréhension, une réponse a-cervelée.

Bien sûr, plus dur sera la chute du haut de leur piédestal, et on sait ce que sera l'attitude de ses thuriféraires quand il sera en situation d'échec, qu'ils se seront trouvé un autre objet de désir.

Je suis toujours surpris de constater que les les peuples n'ont pas l'air de comprendre que tous ces gens qu'il adule le méprisent cordialement, consciemment ou pas (voir la vidéo ci-dessous où Macron se lave les mains après avoir rencontré des ouvriers, on se souviendra aussi de ces considérations sur les salariées « illettrées » de GAD. A son sujet, je suis effaré de voir que des citoyens qui bénéficient de la protection sociale soient prêts à voter pour lui et donc à ne plus en profiter, il suffit de lire son livre « révolutionnaire » pour s'en convaincre.

Le pire dans l'effrayant simplisme dominant dans le discours politique et son appréciation de nos jours c'est le fameux « ni droite, ni gauche ». Bien que droite ou gauche désignait au départ la place des représentants de la Constituante selon qu'ils étaient un peu beaucoup révolutionnaires, cela veut dire quelque chose. Une décision aura des résonances intellectuelles et idéologiques qu'on le veuille ou non. C'est aussi le genre de slogan menant directement à l'arbitraire, au totalitarisme...

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury