Il est de bon ton, dans un certain milieu, de condamner uniment les huit années de la présidence de B. Obama. J’en connais pourtant quelques-uns, dans le lot, qui avaient salué sa victoire comme un événement historique. Mais c’est anecdotique.

B. Obama n’a pas été le président qu’ils attendaient. Le procès n’est pas tellement instruit sur le terrain de l’économie, un peu trop technique sans doute, plutôt sur celui de la politique étrangère. Le président des Etats-Unis est le président du monde, on attend de lui qu’il soit le gardien d’un ordre mondial. Au contraire des deux Bush, B. Obama aurait été un mauvais gardien.

C’est bien possible, mais c’est passer un peu vite sur ce qu’il faut tout de même appeler par son nom : la démocratie. L’élection de 2008 n’a pas signé à B. Obama un chèque en blanc. Le président élu avait un mandat : sur le plan intérieur, le peuple américain attendait de lui qu’il contribue à une sortie de la crise économique, dont il a hérité, sur le plan extérieur, qu’il quitte le Proche-Orient, où son prédécesseur a installé le chaos. On peut certes estimer qu’il a été pusillanime, indécistimoré – incapable, par exemple, d’instaurer une séparation entre les banques de dépôt et les banques d’investissement, même s’il fallait une bonne dose d’idiotie pour se persuader qu’un homme politique de centre droit prendrait des mesures de ce genre. On doit constater, toutefois, qu’il a, dans les grandes lignes, gouverné dans le cadre du mandat qui lui avait été confié.

C’est vrai de sa politique économique, c’est vrai, aussi, de sa politique étrangère. L’européen néo-conservateur croit que le peuple américain est animé par le souci constant des grands équilibres géopolitiques, par la lutte contre l’islamisme, par la sécurité de l’état d’Israël, et choses de ce genre : il se met le doigt dans l’œil jusqu’au coude. Le peuple américain, qui ne se distingue pas des autres (sinon en cela que, dans une large mesure, il s’intéresse moins que d’autres à ce qui se passe hors des Etats-Unis, ou même de l’autre côté de la frontière de l’Ohio), est avant tout concerné par ce qu’il voit dans son assiette, par la situation de son compte en banque ou par les traites de ses nombreux crédits. Il ne se sent aucunement le garant de la paix mondiale. Il a donc élu B. Obama une deuxième fois en 2012. Il lui accorde encore, aujourd’hui, une confiance élevée, bien plus élevée que celle qu’il accordait, au terme de leur mandat, aux saints patrons du néo-conservatisme.

Pour ma part, j’ai accueilli les deux élections d’Obama dans la plus totale indifférence. J’ai noté, distraitement, qu’il faisait à peu près ce pourquoi il a été élu. J’ai certes lu, non sans une sensation de nausée, les publications qui tentaient de présenter ce politicien démocrate, pas très différent de J. Carter ou B. Clinton, comme un islamiste entré à la Maison blanche (à la manière dont les trotskistes entraient au PS), ou comme un antisémite, alors qu’il allait signer le plus chèque jamais signé à Israël par les Etats-Unis.

« Passons passons » puisque, désormais, un homme d’état authentique va entrer à la Maison blanche. C’est du moins ce que n’hésitent pas à dire les néo-conservateurs européens, pour qui l’élection d’un businessman véreux, d’un catcheur, d’un animateur de télé-réalité, qui n’a jamais exercé la moindre responsabilité politique et qui en serait bien incapable, aura constitué une divine surprise. Il faut dire que la parenthèse est close. A l’alcoolique born-again christian succède un maquignon hard-boiled.

Le bonhomme plaît aux néo-conservateurs européens, parce qu’ils voient en lui le briseur de tabous, celui qui pète à table, etc. – mais saura, en bon pragmatique, s’entourer de conseillers compétents. Oublions que celui qui, pour gagner les voix de l’Amérique désindustrialisée désignait son adversaire comme la « candidate de Goldman-Sachs », puis nomme, dans son équipe, pas moins de trois anciens dirigeants de cet établissement bancaire. Oublions-le puisque, si j’ai bien compris, attaquer Goldman-Sachs serait une forme d’antisémitisme. Tournons-nous plutôt vers les nouveaux promus.

Attention, nous dit-on, on va voir ce qu’on va voir, et surtout les mollahs vont voir de quel bois, désormais, l’Amérique se chauffera. On met en avant des arguments géopolitiques, comme la stabilité du Moyen-Orient ou la sécurité de l’allié israélien, toutes choses qui seraient défendables, si la nomination de Rex Tillerson ne découvrait pas le pot aux roses.

Voici que le PDG d’ExxonMobil, tout aussi dénué d’expérience politique que le président élu, devient secrétaire d’état. ExxonMobil ? 393,97 milliards de dollars de chiffre d’affaires, 32,60 milliards de bénéfice, deuxième capitalisation boursière du monde. Preuve, dira-ton, que, tout comme Trump (plus même, puisque Trump est passé par quelques faillites, sans parler de ses tripatouillages fiscaux), Tillerson est un malin. Malin surtout parce que, du lobbying pétrolier, traditionnel au Grand old party, Tillerson passe à une prise de pouvoir directe. On pourrait presque parler de coup d’état et mentionner à l’appui de cette thèse les manœuvres des hackers russes ou l’avance très nette , en nombre de voix, de la candidate démocrate.

Pas question de voir l’Iran inonder les marchés de son pétrole. Ce qui sera mauvais pour les mollahs sera bon, non pas pour l’Amérique à nouveau grande, mais pour l’ExxonMobile. Etrangement, le même Tillerson, avant de devenir PDG de l’ExxonMobile, était son représentant en Russie (tiens donc). Il est aussi un chaud partisan du TPP, dont on nous annonce que Trump va le dénoncer : attendons pour voir.

Je me contenterai pour le moment du cas Tillerson, le plus éloquent. Mais on pourrait prendre chacun des membres de l’administration qui va entrer en fonction de 20 janvier, et produire une démonstration similaire.

Trump n’est qu’un pantin, terrifié par sa propre victoire, qu’il n’attendait pas. Le pantin vient de nommer aux plus hautes responsabilités ses propres marionnettistes. Absence de pudeur ou panique de celui qui n’imaginait pas qu’on l’élirait ? Peu importe.

Et les néo-conservateurs européens applaudissent. Au moins, leurs homologues américains sont des gens intelligents : leur discours n’est qu’une tenue de brousse, ils défendent des intérêts économiques très précis, les leurs. Il suffit de songer à J. Baker, D. Cheney, ou aux liens de la famille Bush avec l’industrie pétrolière. Les européens, eux, ne sont que des imbéciles patentés. Et comme, dans un nombre non-négligeables de cas, ils sont issus de la « gauche » qu’ils dénoncent aujourd’hui, avec une dilection toute particulière pour le maoïsme, mieux vaudrait dire : de sinistre cons.