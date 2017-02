Smart God, Smart Grid ou la logique du coucou

Smart God

« Dieu voit tout, entend tout, sait tout » cette phrase prononcée par des parents pour asservir leur enfant à leur interpétation de la vérité, est, était, en fait, un énorme mensonge ! Cafteurs 0.0 ou tentative d'intimidation du faux pour le vrai, jusqu'à preuve du contraire.

Smart God SAIT mais il faut des Envoyés pour le faire savoir.

A cause de ma-soeur-aînée-envoyée-de-Dieu, j'ai du redoubler mon CM1 avec pourtant 17/20 de moyenne – carnet retrouvé chez ma-deuxième-soeur-aînée-Envoyée-de-Dieu il y a peu - pour n'avoir pas mis mes gants dans l'autobus, preuve de mon immaturité, confirmé par ma-cousine-Envoyée-de-Dieu qui était dans la même classe que moi mais avec presque 1 an de plus et pas une aussi bonne moyenne. Statistiquement, mes parents se sont inclinés.

Ainsi Dieu-qui-sait-tout m'a fait redoubler mon CM1 par l'intermédiaire de ses Envoyées sans améliorer ma moyenne, ni mon comportement. J'ai perdu ma meilleure amie qui me prêtait ses romans préférés, des livres gros comme ceux que lisaient les adultes.

Smart Grid

Le Smart Grid collecte nos données personnelles de consommation d'énergie par l'intermédiaire des fameux Linky, ces compteurs individuels intelligents que ERDF devenu enedis (en minuscules), L'ELECTRICITE EN RESEAU (sans accents), installe dans tout le pays pour gérer au plus près la production d'énergie.

Le Big Data de l'énergie (toutes les informations personnelles ajoutées les unes aux autres et traitées par d'élégants logiciels dans le but de rationaliser la production) ne viendra pas dire tout haut : « as-tu pensé à éteindre la lumière dans ta chambre avant de venir dîner ? ». IL LE SAIT !

A partir du moment où « quelqu'un » sait qu'il le sait, comme les parents du Smart God, il leur faut un intermédiaire pour identifier et rationaliser ce qui peut l'être, ce qui doit l'être et agir de façon la plus soft possible car c'est également un facteur de rentabilité …

D'où l'idée des objets connectés

On voudrait nous faire croire que la société des objets connectés (ceux dont les données sont traitées par des logiciels intelligents, appelés « applis » sorties tout droit des Start Up - Wake Up) n'est pas celle de l'oisiveté. Mais si !

L'oisiveté est la mère de tous les vices : pas penser à éteindre la lumière en sortant de sa chambre, à vérifier ce qui reste dans le frigo, à appeler le plombier, les corvées : c'est fini ! Vive l'oisiveté et le peu d'imagination qui reste pour faire adopter la loi sur « L'oisiveté POUR TOUS » ou la société des applis, la société 2.0, celle qui s'occupe de ce qui vous concerne vraiment, de ce qui vous responsabilise, de ce qui vous fait grandir, vous fait rélféchir, vous fait imaginer, vous fait progresser. Une « aide à la décision » ? pas vraiment car derrière d'autres applis analyseront les raisons de votre décision bonne ou mauvaise, votre comportement, bon ou mauvais pour vous, pour la société, ce que vous êtes.

La logique du coucou

BIG DATA – sous le contrôle de la CNIL améliorée - prétend la main sur le cœur que jamais aucune donnée personnelle ne sera divulguée (sans votre accord). Par contre, toutes les données anonymisées sont disponibles pour chacun et pour tous, pour vous, pour moi. C'est là que les Start Up de la société de l'oisiveté interviennent. La transparence absolue, la mise à disposition sans discrétion de toutes ces données en temps réel sont le terreau de la société des Applis : localisation, état des stationnements, positionnement des véhicules, état de la circulation, de la signalétique etc, toutes ces données anonymisées sont à la disposition de tout le monde – à condition bien sûr de savoir les analyser et les traiter.

Big Data est la mine d'or encore presque inexploitée à laquelle s'attaquent ces fameuses Start Up des Applis.

Ces entreprises des applis créent des logiciels de service et s'appliquent ensuite à vous faire doublement payer vos données personnelles : tout d'abord en vous identifiant (vos données personnelles anonymes deviennent associées à votre personne, ce qui est légal puisque c'est vous qui acceptez d'être identifié !) afin de bénéficier d'un service – grâce à une appli – payant, va de soi ! Vous devenez abonné. Un coucou est entré dans votre nid ! Bientôt deux, puis trois, puis quatre ...

Ainsi, vous payez au final, l'abandon de l'anonymat (un grand bout de liberté) et l'oisiveté (la paresse, l'assistance, l'assistanat, c'est selon ...) que ce service va vous procurer.

« Si j'avais 20 minutes, je descendrais dans la rue héler un taxi » traduirait le Petit Prince de Saint Exupéry, au risque de croiser le regard de l'homme ou de la femme de ma vie, de sauver la vie d'un piéton, d'assister à un événement extraordinaire, de me dégourdir les jambes, d'échapper à une conversation qui tourne mal …

La devise pourrait être « nous, les applis, on s'occupe de tout, occupez-vous du reste »

Mais que reste-t-il ?

Les Applis : oui mais sous mon contrôle ! Dans MON cloud étanche et mes données personnelles – localisation, consommation etc - , c'est mon affaire, je les donne si je veux, à qui je veux et quand je veux, et pour le prix que je veux ! Elles ne séjournent pas dans les Clouds de chaque entreprise des Applis au risque bien réel d'être revendues, dispersées !

Elles séjournent chez moi parce qu'elles disent ce que je suis et me laissent le choix de ce que je veux être.