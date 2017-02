Sommes-nous en Théocratie ?

@ l’auteur : Article à charge qui se permet de faire l’amalgame entre les manifestations légitimes de colère suite au viol de Théo, caïds de banlieue... et intégristes salafistes... On se doute à la lecture de ce dernier que l’auteur ne porte pas dans son coeur cette jeunesse stigmatisée et qui vit dans ces quartiers de relégation sociale quadrillés par des flics dont beaucoup, dans les corps d’intervention que sont la BAC et les BST, sont tout à fait prêts à soutenir une société fasciste... Ces corps de police doivent être dissous !

Ce n’est pas l’étendard de Théo qui « sert de prétexte à des manifestations diverses » comme le dit l’auteur, mais bien le racisme et la violence policière envers les jeunes des banlieues qui sont l’élément déclencheur...

Dire que les médias déversent leur haine du flic alors qu’elles taisent de véritables couvre-feux avec fermeture de tous les commerces, arrêt des bus et des métros dans certaines villes comme Drancy ou Bobigny (par exemple) est tout simplement hallucinant...

Au contraire tous les médias et politiciens professionnels font au mieux le distinguo entre une « bavure inacceptable » mais sans entacher l’honneur au-dessus de tout soupçon de ce corps répressif qu’est la police dont on connait la longue histoire dans un passé récent de soutien au régime de Vichy puis devenant l’auxiliaire de toutes les saloperies lors des guerres coloniales...

Rappelons aussi à l’auteur que les slogans les plus entendus dans ces manifs c’est : « Flics, violeurs Assassins ! », « Pas de justice, pas de paix ! », « Théo et Adama, Zyed et Bouna on n’oublie pas ! »

Dernière chose : la justice a demandé ce jour, lundi, la requalification des faits en viol dans le cadre du procès d’un flic municipal de Drancy, (où j’ai vécu et où vit toujours l’une de mes filles) accusé jusque là d’une simple interpellation violente en 2015...

Comme quoi la mobilisation paie ! Et parfois force la justice à ouvrir un oeil pour tenter de calmer les choses !