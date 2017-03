STATELESS !

DIVIDE ET IMPERA ? YES WE CAN,, MULTIETHNIQUE ET IMPERA :





AUX US, JOSÉ EST LE MOHAMED DU CAPITAL



« Un indicateur semble avoir une valeur prémonitoire : en 1998, José a supplanté Michael en tant que prénom le plus populaire pour les nouveaux-nés en Californie et au Texas. »



90% des enfants de Californie du Sud sont hispaniques, espagnol et même le chinois autorisés comme langues d’enseignement (mieux que l’arabe de Naïade Vigon Bécassine). 5 états frontaliers du Mexique seront un Québec hispanique ...



« La domination cubaine et hispanique de Miami a réduit les Anglo-saxons, tout comme les Noirs, à l’état de minorités que l’on pouvait souvent se permettre d’ignorer. Ne pouvant pas communiquer avec les fonctionnaires des administrations gouvernementales et victimes de discriminations de la part des commerçants, les Anglo-saxons avaient trois options. Ils pouvaient accepter leur position d’ « outsiders ». Ils pouvaient essayer d’adopter les mœurs, les coutumes et la langue des Hispaniques et de s’intégrer à leur communauté, par le biais de ce que les chercheurs Alejandro Portes et Alex Stepick ont appelé une « acculturation renversée ». Où alors, troisième possibilité, ils pouvaient quitter Miami. C’est ce qu’on fait 140 000 d’entre eux entre 1983 et 1993, en raison du « caractère de plus en plus hispanique de la ville »



