Stratégie politique

Toute la bourgeoisie capitaliste est mobilisée. Spéculateurs, actionnaires, patrons, tous se regroupent derrière leur candidat afin de préparer le triomphe au deuxième tour du défenseur des inégalités, de l’injustice, de la finance française, européenne ou mondiale. Les grandes manœuvres ont commencé, des socialo réformistes qui quittent le PS pour rejoindre Macron, électeurs de droite qui soutenaient Fillon rejoignent l’extrême droite, des militants en désaccord avec la politique du FN quittent leur parti.

Que ce soit Macron, Fillon ou Le Pen ils soutiennent la continuité de ce système qui consiste à exploiter les travailleurs et ponctionner le peuple par des taxes et prélèvements divers.

Avec l’aide de leurs médias, journaux, télévision, les barons de la finance s’arrangent pour favoriser au premier tour les candidats intégrés à leur économie capitaliste, réduisant au stricte minimum l’audience des candidats qui dénoncent les abus de ce système. Le but c’est arriver au second tour avec Macron et Le Pen. Ainsi la presse bourgeoise mobiliserait l’électorat contre Le Pen qui soutient le capitalisme français et de ce fait encouragerait à voter pour Macron qui incarne le capitalisme mondial. Comme cela le peuple aura eu l’illusion de servir à quelque chose alors qu’il aura été manipulé depuis l’ouverture de la campagne !

Les électeurs auront ainsi voté pour des gens soupçonnés de manœuvres frauduleuses, en compte avec la justice. Autrement dit, ils mettront en place un président conforme aux agissements politiques et économiques de la Vème république. Donc pas de changements profonds, mais des réformes qui renforceront les intérêts de cette société capitalo bourgeoise.

Mesures autoritaires contre l’emploi

Remise en cause du droit de manifester pour les travailleurs

Application de la loi travail avec la reconnaissance des droits autoritaires des patrons dans les entreprises.

Par contre les patrons continueront à percevoir des aides de l’Etat pour s’enrichir aux frais des contribuables. Comme précédemment avec le gouvernement Valls dont Macron faisait partie intégrante où déjà il travaillait à l’intérêt des patrons : il a porté des coups sévères à la classe ouvrière en s’attaquant au code du travail, en généralisant le travail du dimanche, et contribué à la rédaction et l’application de « la loi travail ».

Pas une fois, que ce soit Macron ou M. Le Pen ne remettent en cause cette loi inique qu’est « la loi travail », ni les prétentions du patronat à décider seul des droits et devoirs des travailleurs dans son entreprise. Ces candidats acquis aux intérêts des banques et du patronat sont les garants et représentants du système capitaliste.

Il faut dire NON à la manipulation, dire non au Capital, dire non aux politiciens justiciables. NON au baratin sans lendemain.

Il faut en premier lieu déjà s’assurer de l’honnêteté, de la probité de chaque candidat. Puis ensuite analyser leurs propositions.

Propositions qui réduiront les injustices, qui prendront l’argent là ou il est pour créer des emplois, pour investir dans le modernisme, pour revaloriser les pensions des retraités, pour aider les jeunes étudiants à poursuivre décemment leurs études, pour rendre au service publique les moyens de fonctionner à l’écoute et au service du peuple. Mettre en place une vraie sécurité au service de tous et non pas au service du Capital comme c’est aujourd’hui le cas.

09/03/2017