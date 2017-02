Suis-je un barbare colonialiste ?

Ce qu'a déclenché Macron est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Il a réussi l'exploit de lancer une polémique destructrice dans un climat de campagne extrêmement troublé, dans une France inquiète d'un monde inquiétant.

Cette polémique est insensée quand nous avons besoin de débats de fond et de rassemblement apaisé.

Macron a commis une double faute dont la genèse a pour origine, on peut l'imaginer, un vide abyssale de profondeur perfusé par une vue purement marketing de son positionnement et de sa démarche électoraux entraînant une faute politique majeure. Depuis quelque temps il ne sait plus quoi faire pour attirer des voix de toute part tenant des discours différents selon les supports médiatiques et leur tendance supposée. Il en vient à se contredire de jour en jour et même au sein d'une même entrevue.

Sa déclaration sur le colonialisme français, la barbarie et le crime contre l'humanité est une faute politique grave, qui n'est pas sans conséquences et devrait l'être pour lui s'il y avait une justice immanente.

Tout d'abord il n'a aucune légitimité à représenter la France en Algérie, tout comme il est absurde de déporter notre élection présidentielle de l'autre côté de la Méditerranée. Ces derniers jours il n'y a ni en France, ni en Algérie de commémoration de la colonisation ou de la décolonisation. Ces derniers jours il n'y a aucun événement qui nous incite à parler de la colonisation. Que la colonisation puisse être un sujet de réflexion, il est difficile de le nier, cependant il n'y avait aucun caractère d'urgence d'en parler. Pas d'urgence et l'ambiance générale de cette campagne n'y est pas propice. C'est une faute politique majeure alors que chaque jour nous amène son lot de suspicion ou d'éléments tendant à prouver les turpitudes insupportables des élus avec en pointe les affaires familiales Fillon et Le Pen. On a eu Cahuzac et Thévenoud. La coupe est pleine.

Macron jouant au Président déjà élu, a eu cette inconséquence politique totale avec sa déclaration sur la barbarie de la colonisation et de demander aux Français de présenter des excuses au peuple algérien. Pour certains il est devenu le héros qui dit enfin les choses et pour d'autres le traitre à sa nation. Je parlerai plus loin du fond de ses propos, maintenant ce sur quoi je veux insister c'est que Macron vient de lancer le germe de la division et de l'affrontement. Comment pourrait-il rassembler maintenant qu'il vient de créer deux camps qui s'affrontent avec une violence inouïe si on lit les commentaires sous les articles des journaux ? Sa position permet à la droite dure de s'en donner à cœur joie (et pour Fillon et pour Le Pen de détourner l'attention de leurs affaires judiciaires) et de taper comme des sourds ressoudant ainsi les troupes et les électeurs derrière Fillon ou Le Pen, et de l'autre, voici une virginité toute neuve défendant la haute morale contre le diable réactionnaire, ressoudant une gauche éclatée dans ce même combat si pur. Chaque camp croit y gagner, la France y gagne un surcroît de division. À l'avenir il ne faudra jamais oublier que Macron en aura été à l'origine à cause de son absence génétique de profondeur politique et du virus de l'efficacité de la communication marketing qui ronge sa réflexion.

Macron sera donc un héros pour ceux qui ne voient le monde finalement qu'ethnocentré sur nous-mêmes. Ces mêmes qui pensent être des âmes supérieures en disant tout le mal d'une population dont ils sont pourtant issus. De l'autre côté il est le catalyseur détestable de ceux qui finalement, pensent eux aussi être supérieurs à d'autres populations. On voit s'affronter deux troupes orgueilleuses qui ont pourtant tout faux, les unes et les autres.

Pour en venir au fond des choses, et ne pas s'arrêter à la surface troublée et éblouissante de la pensée tranchée, il faut aller bien plus loin. Je ne fais absolument pas partie de ceux qui voudraient contextualiser la colonisation, et expliquer qu'à l'époque cela se comprenait. Il faut analyser les faits en les regardant dans le temps et l'espace. Lorsque certains abominent notre pays comme colonisateur et barbare, on pourrait dire d'essence est barbare et colonisateur, ils font de vous et moi des barbares colonisateurs et nous rendent responsables du passé.

Suis-je donc un barbare colonisateur ?

Pour certains ce serait peut-être même dans nos gènes du moins dans notre civilisation. Si nous y réfléchissons notre population, notre civilisation en fin de compte, barbare qu'elle est, serait donc inférieure aux autres par ce trait ignoble de caractère. S'il y a une population inférieure, fondamentalement inférieure, c'est donc que les autres lui sont supérieures. Ne serait-ce pas là tout simplement du racisme ?

L'Europe a colonisé les trois siècles derniers une bonne partie du monde. Cette réalité ne supprime pas notre responsabilité nationale, ni ne la dilue mais imposerait alors une repentance européenne.

Par principe et par nature je suis opposé à la domination d'un homme sur les autres ou d'un groupe sur d'autres. Ceci n'est contradictoire ni au besoin d'organisation ni à celui d'échange. Il y a donc des hiérarchies de commandement ou de connaissances. On se fait opérer par un chirurgien et non un apiculteur. De ce fait je ne cautionne aucune domination et suis, comme tout un chacun normalement constitué, terrorisé par les horreurs que les hommes peuvent commettre contre leurs semblables.

Dans cette faute politique qui crée une polémique destructrice on ne peut laisser supposer que nous serions des salopards sanguinaires, ou plutôt en somme les inventeurs de la colonisation. Ceux qui résument la barbare colonisation à la France des derniers siècles soit sont des ignorants de l'Histoire, soit sont des idéologues. Je ne suis pas en train de minimiser les exactions, je dis que nous ne sommes en rien l'essence de la barbarie.

Le premier point qui saute aux yeux c'est notre langue même qui vient directement de Rome, comme l'espagnol. Nous sommes des colonisés par la langue, par le droit, par la disposition de certaines cités, par les acqueducs et la voie romaine, par les philosophes grecs. Savent-ils ceux qui font de nous les primo-barbares que Rome est allée jusqu'au mur d'Hadrien ? Qu'Alexandre le Grand à bâti un empire, dont Alexandrie son phare et sa bibliothèque ? Que Tolède a été sous domination mauresque ? Qu'Attila a tout ravagé ? Que la Chine a été soumise par une seule de ses diverses peuplades ? Que les Arabes ont dominé les Berbères ? Que savent-ils de Sparte ? Que savent-ils de la grande Grèce qui débordait en Italie et bâtissait Marseille ? Et les Immortels ? Et Ninive ? Et les Égyptiens ? Et Hannibal ? Ce n'est pas la France qui est barbare et colonisatrice c'est l'homme depuis Néandertal. Les archéologues le savent. Non les historiens politisés. Pour eux seuls l'Occident a été ravageur.

Pour terminer deux ou trois choses dont l'une qui va déclencher, je suppose, de vives réactions qui se tromperont de combat et de fondement. Parlons du racisme mot étrange qui se nie lui-même. S'il n'y a pas de races, il ne peut y avoir de racisme. Ou plus exactement quand on accuse quelqu'un de racisme c'est que l'on reconnaît implicitement qu'il y a des races. Ceci dit, on comprend ce que cela veut dire qu'en fait le racisme est de croire en les races. Selon moi, le racisme n'est que l'expression du mélange du sentiment de supériorité et de la méchanceté. La bêtise n'est pas sa raison. L'intelligence ou la stupidité d'un raciste ne fera qu'en modifier l'expression, plus subtile ou plus grossière, sans pour autant que ce soit un critère de degré de cruauté et de brutalité. On a malheureusement toutes les combinaisons possibles, de l'imbécile peureux au savant brutal.

Cependant ce sentiment de supériorité nourri au lait de la malfaisance n'est pas notre apanage ou alors on en revient à ce que j'écrivais plus haut nous serions des inférieurs, ce qui crée une sous catégorie d'hommes, nous les Occidentaux abominables, et les dénonciateurs des exactions que nous serions les seuls à commettre en en étant les inventeurs, seraient racistes nous considérant comme une population intrinsèquement malfaisante, en sommes des dégénérés.

La suivante est délicate à développer tandis que tous les préalables ne serviront de rien. Cependant je ne reconnais pas le droit ni aux xénophobes, ni aux bonnes âmes de détourner mes propos soit pour conforter leur opinion détestable, soit pour m'attaquer leur évitant de répondre au fond du problème. Je ne parlerai pas de la France, car cela ne concerne pas notre pays dans ce que je vais écrire, du moins que de la façon où la France serait l'inventeur et la plus forte propagation du colonialisme. Je vais parler non de religion dans son sens transcendental (notez Le bien) mais de politique incluse. Il y a 14 siècles un bédouin de la péninsule arabique a rencontré Dieu. 14 siècles plus tard il y a un milliard sept cents millions de Musulmans et surtout, là où je veux en venir, 57 pays qui se disent, en tant qu'état, musulmans avec la Charia comme principe politique. Cela n'a pas commencé il y a trois siècles mais 14. Aucun de ces 57 pays n'avait avant de devenir musulmans ni ces lois, ni ces principes Coraniques pour administrer la destinée de la vie de leurs citoyens. Leur histoire, leurs dieux, leurs lois, tout a été dissout dans la Charia. Il s'agit objectivement d'une colonisation planétaires qui s'est faite principalement par le glaive et qui se maintient par soit la terreur, soit un autoritarisme terrible. Que ce soit des pays de l'Ouest africain, que ce soit l'Indonésie où Allah n'a jamais mis les pieds et qui est à quelques milliers de kilomètres de la demeure de Mahomet, ou l'Afghanistan, avant l'Islam ces pays avaient d'autres religions, d'autres lois, d'autres coutumes. Il faudra que nos bonnes âmes, qui nous demandent de nous mettre à genoux, nous en 2017, alors que l'indépendance des pays autrefois sous notre joug a été signée pour tous il y a plus de 50 ans, nous expliquent comment d'un bédouin d'il y a 14 siècles nous sommes arrivés à 57 pays et un milliard sept cents millions de Musulmans, si ce n'est par une colonisation politico-religieuse qui dure depuis 14 siècles et qui s'étend, un dernier pays, la Gambie, ayant rejoint l'année dernière les autres. C'est la Turquie laïque d'Atatürk qui devient la théocratie d'Erdogan, c'est la Perse qui est devenue une théocratie dictatoriale, c'est le Pakistan le pays des Purs où l'on meurt pour délit de blasphème. Et qui veut s'étendre quand les divers groupes terroristes veulent le Califat Mondial. Je vous conseille du reste de lire les deux déclarations islamiques universelles des droits de l'homme. En effet dès sa conception elles sont contradictoires car leur titre n'est qu'un oxymore sachant il y a liés et séparés d'un seul espace islamique et universelle. Islamique exclut tout autre mode de pensée et ne peut être universelle. Le second point est qu'au début de ces déclarations il est dit qu'Allah est maître et origine de toutes choses et à la fin que tous les articles sont valables à l'unique condition de se référer à la Loi Divine, la Charia. Ces textes ont été signés par 35 pays parmi les 57 (58) se récamant des pays islamiques, donc des théocraties, et n'ont d'autre valeur quedde présenter une image en miroir de celle de la véritable déclaration universelle (elle) des droits de l'homme. De la communication en somme.

Si donc je suis d'accord avec ceux qui pensent que l'asservissement d'une population par une autre est condamnable, je ne peux accepter d'en être accusé comme principal initiateur et majoritaire acteur quand ce n'est ni vrai ni actuel. S'il faut se repentir alors que tous les peuples du monde qui ont colonisé d'autres peuples commémorent un jour où ensemble ils demandent pardon. On ne peut accepter d'être, enfin, considérés comme les promoteurs d'une pensée qui est née avec l'homme et s'est développée avec lui en tout temps et en tout lieu. On ne peut accepter que cette pensée soit historiquement circonscrite dans les trois derniers siècles et originellement attribuée à notre pays ou continent. Faut-il rappeler que la démocratie est née en Grèce, que la Croix-Rouge l'a été en Suisse, que la déclaration universelle des droits de l'homme vient des barbares que nous sommes, que l'ONU avec tous ses défauts est issu d'une idée de réconciliation des peuples et né sur notre continent, que les Jeux Olympiques avec tous ses défauts sont nés en Grèce et ont été réussicités par un Français avec certes des idées malfaisantes pour certaines d'entre elles, mais que ces Jeux se doivent être une rencontre pacifique entre les peuples, tous les sports dont le football qui sont des compentitions mondiales, l'UNICEF au service des enfants dans le monde entier, invention occidentale, et ces ONG comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, Handicap International créées par ces barbares de Français et cet horrible docteur Schweitzer qui est allé coloniser et propager le crime contre l'humanité à coup de médicaments et de dispensaires en Afrique. Et toutes ces associations qui collectent des fonds, abominables Français, pour creuser des puits et bâtir des écoles, et tous ces bénévoles qui vont apporter de l'aide. Ceci pour dire que notre pays, qui n'a qu'une histoire de mosaïque, a sa part de responsabilité et se doit de ne pas l'oublier mais qu'il n'est pas que cela, loin de là et que sa repentance se doit elle d'être commune et universelle, et non isolée, et non en pleine campagne électorale.

Macron a fait une faute politique en créant cette polémique qui va nous diviser quand on a besoin de concorde. De ce fait il n'est pas de droite et de gauche, il est le gène et la catalyse de la scissure entre Français.

PS : je comptais ne plus écrire d'article, cette déclaration destructrice, inutile et déplacée de Macron, quand bien même le sujet n'est pas à évacuer, et quand bien même il faut en débattre, ce n'était ni le lieu (l'Algérie) ni la période (campagne électorale) ni un sujet déterminant le vote, donc déplacée pour ces raisons-là et non pour son légitime fondement, m'a poussé à le faire.