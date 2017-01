Supprimons les partis politiques

LA FORCE LES CONVICTIONS DES FEMMES AJOUTONS DE LA PARITE

La parité sur le plan politique et ailleurs reste un doux rêve, dont le machisme masculin ferme les portes aux femmes de très grands talents, la démonstration est plus que probante dans leurs volontés et les forces dont elles décuplent, afin que la société de la France et mondiale trouve le droit égal pour tous.

Les preuves sont millénaires elles sont bien plus efficaces que la majorité des hommes dans leurs combats.

Quand Simone Weil appelait à supprimer les partis politiques.

Reprenant ses propres déclarations au début et pratiquement à fin de l’article, cela correspond à la date 5 janvier 2017. Par Le Point.

Mediapart en parle depuis 2013, donc il serait prétentieux de penser avoir inventé la poudre à canons, il n’en est nullement question en la circonstance.

Introduction des questions posées :

Suivant l’article 2 de la Constitution le principe de la République est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Or, faute de pouvoir, ou de vouloir, se gouverner lui-même, le peuple « souverain » se résigne à confier ce travail à des « professionnels » qui prétendent être seuls à pouvoir le traiter, comme les y autorise l’article 4 :

« Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils forment et exercent leur activité librement.

Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».

Il suffit d’entendre les politiques de tous bords pour comprendre qu’ils sont prisonniers de leur propre appartenance à un parti politique, ne pas perdre de vue que cela leur apporte un certain nombre d’avantages après lesquels chacun d’entre eux courent, puis sont particulièrement attachés.

Ne pas faire d’amalgames entre le fait d’avoir le cœur à gauche ou à droite, mais y compris de l’époque de César, voire de Néron, chacun d’eux finit dans la marre de son propre sang, par des talents qu’ils ne possédaient pas, voire pour que ces deux modestes exemples suffit afin que tous ne soient pas généralisés.

Il est essentiel de constater que la version des péplums et très loin des réalités.

Il semble à priori que jamais depuis la cinquième République nous n’ayons assisté à de tels coups de Jarnac, c’est encore pire que la légende des fossés de Quelys, au moment où Lagardère, ne fut que la pointe d’une épée.

Les couteaux longs ou courts sortent par tous les moyens possibles.

Nous entendons même Marine Le Pen remercier Mélenchon d’avoir plaidé en sa faveur pour le prêt utile à sa campagne présidentielle.

Il est regrettable que D S K ait ce penchant vers les femmes, sur lequel je ne porterai en l’instant aucune opinion, suffisamment de faits faux et justes ont circulé sur les responsabilités de la majorité justement des partis.

Ouvrons juste un poil de plus et nous constatons, que si nous ne réduisons le nombre de députés, de sénateurs, de conseillers etc, c’est l’ensemble de la France qui va se heurter par inconsciences à l’iceberg que la majorité ne voit pas.

Vouloir tenter de le nier, de le refuser, c’est aussi penser que les Illuminati ce sont des personnages de conte à la Prévert, pourtant leurs positions sont anciennes et récentes.

La démonstration est faite que la puissance se trouve dans les plus grandes nations du monde.

De plus en plus de stars que certains adulent ou pas sont censées faire partie justement ou pas, à nous de ne pas nous laisser déborder.

Mais qui sont au plus juste les illuminati ?

Les divers liens qui composent cette ouverture, risquent de faire comprendre les réalités auxquelles nous sommes confrontés.

En écoutant les uns et les autres nous entendons que les députés doivent être réduits dans le cadre de l’Assemblé Nationale, le pensent-ils réellement ?

Nous constatons aussi que les députés sont de plus en plus âgés. Telle que le démontre l’enquête menée par Le Monde.

Il est indispensable de réduire le nombre des députés.

Le Débat de l’Assemblée Nationale le démontre. Y compris les socialistes le prônent.

Les français dans leur majorité veulent que le Sénat change de par sa structure à plus de 87%.

Donc cela démontre que ce n’est pas une question de gauche ou de droite, le marasme dans lequel nous sommes, prenons en conscience.

Il suffit de constater la lutte que dut mener Simone Veil pour la meilleure avancée des femmes et le combat qu’elle mena, peu de femmes possèdent ses qualités mais même à l’époque de son plus grand combat, elle ne céda face à personne.

Qui pourrait de nos jour mettre en cause l’acharnement de Robert Badinter face à François Mitterrand pour l’abolition de la peine de mort en France.

Ce sont ces phénomènes qui marquent réellement l’histoire, il semble que nous ne pourrons avancer de manière démocratique expressive en prenant exemples sur de tels personnages serait prétentieux, mais modestement commencez et continuer à tracer les sillions qu’ils nous ont montrés.

Le Panda

Patrick Juan