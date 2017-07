Sur François Asselineau, l’UPR, l’abstention et les trumpolâtres (1/2)

Cet article en deux parties fait suite à ma réponse aux deux commentaires que JBL1960 a postés le 17 avril dernier à propos de ma précédente (et première) contribution à Agora vox intitulée Crise de foi chez les trumpolâtres. J’y explique les raisons qui m’ont incité à voter en faveur des candidats de l’UPR aux premiers tours des élections présidentielle et législatives françaises de 2017 — bien que le chef de ce parti soit un chaud partisan de la Constitution gaullienne de 1958 tandis que je suis un fervent tenant de la démocratie directe à tous les niveaux — et celles qui m’ont poussé à m’abstenir aux seconds tours.

Dans mon article antérieur[1], je ne pouvais tacler tous les trumpolâtres existant, il m’a fallu faire un choix et j'ai opté pour plusieurs chroniqueurs antimondialistes qui me paraissaient avoir un impact certain sur les internautes. La plupart de ces commentateurs, en majorité professionnels, et notamment parmi eux plusieurs universitaires et historiens, ont selon moi délibérément tenté de fourvoyer leur public, quitte ensuite à pousser des plaintes de crocodile devant l'infamie avérée de Donald Trump qui était également la leur, lamentations hypocrites qu’ils ont fait entendre non tant par soucis d'honnêteté intellectuelle et de dignité personnelle que pour préserver leur crédibilité auprès des personnes qui les lisent et contribuent indirectement à les faire vivre. La politique conduite par le président US faite de brusquerie et de fanfaronnade, de mensonge éhonté et de souverain mépris, et par-dessus tout de cynisme absolu est si brouillonne, si démagogique, si éloignée de ce que ses ouailles avaient cru déceler en lui durant sa campagne que la flamme qui brûlait dans leur cœur paraît s’être éteinte pour de bon, sauf exception notable : seul contre tous, Thierry Meyssan a entretemps remis sa veste à l’endroit si l’on en juge par son article du 18 avril publié sur Voltairenet.org, dont la seconde partie du titre lui allait comme un gant : deux pas en avant, un pas en arrière[2], reprenant après une courte pause sa déambulation dans la lande géopolitique avec un bandeau sur les yeux. Certains tels Jacques Sapir ou Jean Lévy[3] (le second plus prudent que le premier) eussent mérité d'être traités en vedettes, tant ils ont déliré après le succès (technique et non populaire) de leur idole le 8 novembre dernier et, si j’avais disposé du temps nécessaire, je leur aurais volontiers rendu les honneurs[4].

Au cours de la campagne présidentielle états-unienne, les propagandistes trumpistes firent exactement ce que leurs homologues du camp d'en face, les mondialistes, faisaient en faveur de Killary : promouvoir coûte que coûte l’un des sinistres candidats de l'oligarchie en le parant des vertus censées séduire l'électorat ciblé, sachant très bien à quoi s'en tenir sur sa véritable et peu ragoûtante personnalité. Ce fut le cas, en France, des journalistes du Monde diplomatique[5] et de l'un de leurs confrères de La Tribune[6] au bénéfice d’Alexis Tsipras avant, pendant et encore après les législatives anticipées grecques de janvier 2015, et même après le fameux référendum du 5 juillet suivant, sachant pertinemment que le jeune dirigeant de Syriza avait donné au cours de ses pérégrinations à l’étranger[7], avant que de devenir premier ministre, tous les gages nécessaires à l'oligarchie atlantiste de sa complète soumission future aux diktats de la troïka (ultérieurement, le cirque médiatique de et autour de son ministre des Finances, Yanis Varoufakis, et la fausse combativité du gouvernement grec n'eurent d'autre but que de donner le change afin d’entretenir l’Espoir et de mieux faire passer auprès d’une opinion publique de plus en plus rétive les nouveaux trains de réformes antisociales décrétés par les prêteurs de la République hellénique en essayant de faire accroire aux populations hellène et européennes que des efforts surhumains étaient déployés pour mettre en œuvre une portion aussi minuscule fût-elle du mythique « programme de Thessalonique »[8]). Je suis persuadé que l'important pour l'État profond américain, pour la classe dirigeante peu ou invisible des États-Unis d’Amérique si vous préférez, était que l'un ou l'autre des deux candidats hypermédiatisés remportât l'élection (schématiquement : médiatisation positive ou favorable pour Hillary Clinton et négative ou défavorable pour Donald Trump ; les sanctions et le brouhaha antirusses actuels, ainsi que les menaces de destitution visant le ploutocrate new-yorkais ont pour effet de rejeter dans l’ombre sa politique intérieure antiprolétarienne qui satisfait, au fond, les deux parties). Du reste, les autres candidats, les petits, n'ayant aucune chance de gagner (aux USA peut-être plus encore qu’en France les petits candidats ne se présentent que pour peupler la toile de fond, pour donner aux spectateurs-électeurs le sentiment de la diversité de l’offre politique), le suspens (j'écris à la française les mots d'origine française lorsque cela n’entraîne pas une modification du sens) était bien mince. L'affrontement riche en rebondissements quoique très bas de gamme entre la démocrate et le républicain, tous deux à égalité fondamentalement antidémocrates et antirépublicains, qui entretint l’illusion du débat démocratique eut aussi pour fonction d'essayer d’intéresser à l’élection les foules désabusées afin de les inciter à se rendre aux urnes dans le but, in fine, de conférer un air de légitimité au futur président ou à la future chef de l’État fédéral. On badigeonnait ainsi la campagne présidentielle d'un vernis de démocratie, bien que le résultat fût couru d'avance : la victoire dans tous les cas d'un valet de l'oligarchie.

On voit la même chose se produire dans la plupart des démocraties représentatives (dictatures ploutocratiques travesties ou démocratures[9]) qui sont l'inverse de la démocratie, non moins dans leur principe fondamental de domination et d’exploitation du peuple laborieux que les dictatures militaires, les régimes totalitaires communistes (ces derniers n'ayant pas grand-chose à voir avec la démocratie marxiste[10]), les théocraties, les monarchies absolues ou constitutionnelles, les empires, etc. Pour reprendre l’exemple grec, c’est ainsi que dans un pays encore plus ravagé que les USA par la crise économique bien que beaucoup moins endetté qu’eux proportionnellement à sa population, triompha Alexis Tsipras à l’orée de l’année 2015 en conséquence du matraquage incessant qui pendant de longs mois avait fait de lui dans l’imaginaire collectif l’ami du peuple et le pourfendeur acharné de la troïka — ce qu’il ne fut jamais, ni l’un ni l’autre —, face à un Adonis Samaras et à sa mafia de la Nouvelle Démocratie pourtant décrits comme plus estimables et plus capables. En France, dès longtemps, la très haute bourgeoisie qui tire les ficelles a adapté sa stratégie de contrôle des élections majeures à la singularité du scrutin à deux tours : on y a à nouveau surexposé en le diabolisant l’épouvantail Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle avec pour objectif de lui permettre de franchir le premier tour sans être toutefois en mesure de vaincre au second, tactique dont on use à chaque échéance électorale décisive pour faire gagner à l’issue de la compétition, grâce au stratagème du front républicain, l’adversaire prétendu de l’extrême droite et le chouchou du Cac 40 et du Medef, coup qui a réussi à merveille le 7 mai dernier comme en 2002[11]. Emmanuel Macron, cette baudruche fabriquée par les banquiers comme chacun devrait le savoir, faisant bide sur bide[12] (quand il ne les annulait pas[13]) dans ses métingues de campagne, tout au moins auprès du public non tarifé par ses généreux sponsors, et recourant à des méthodes de démarchage commercial fort onéreuses pour ratisser un électorat qui lui montrait peu d’enthousiasme (j’ai reçu quelques jours avant le début du scrutin, sur mon répondeur téléphonique, un message automatique avec la voix du futur président de la République me demandant de voter pour lui ! Lisez le commentaire déposé le 25 avril dernier par JBL1960 sur Réseau international[14]), fut présenté comme le gendre idéal par les médias de grande diffusion, comme un phénix d’une valeur et d’une intelligence hors du commun, véritable don de Dieu fait à la France. François Fillon plaisait moins à ces puissants qui décident dans les coulisses de qui fera quoi sur le devant de la scène républicaine ; il fut sacqué (probablement à juste titre) par leurs médias, les tribunaux sur les talons. Vraisemblablement, l’ancien premier ministre ectoplasmique du vibrionnant Sarkozy (mis en examen depuis) n’avait pas l’échine suffisamment ramollie par cinq ans de vile états-unolâtrie et de reptation devant Sa Majesté l’Argent : se déclarer gaulliste, même par autodérision, et montrer de la considération envers Vladimir Poutine n’étaient pas le plus sûr moyen de se faire bien voir à Bruxelles comme à Washington. Par ailleurs, la simple présence d’un candidat du frexit — un vrai, apparemment —, François Asselineau, suffit pour mettre en émoi l’establissement ; soudainement, à partir de la seconde quinzaine du mois de mars, les instituts de sondage et les grands médias mirent encore plus en avant Jean-Luc Mélenchon[15] afin que les déçus du PS et de son piètre candidat, à défaut d’opter pour En marche ! ralliassent La France insoumise plutôt que de s’égailler dans le camp de l’abstention et du bulletin blanc ou, horreur ! soutenir Asselineau.

Pour ma part, je n’étais et ne suis pas du tout opposé au succès de l’opiniâtre séditieux anti-UE (ni à celui de son parti, l’UPR), bien que je l'aie légèrement égratigné dans mon précédent article ; ce ne sont pas les quelques centaines de vues que réunissait alors Crise de foi (un peu plus de deux mille quatre cents à l’heure actuelle) qui lui auront porté grave préjudice, y compris si cette contribution a été relayée par certains. Il est vrai que les antijournalistes Cohen, Galzi, Bourrus, Legrand, Aphatie, Albertini, Elkrief et consorts qui sévissent au plus haut niveau, si l’on peut s’exprimer ainsi à leur propos, de notre audiovisuel et de notre presse écrite dans le secteur de l’analyse politique (ou plus exactement dans celui du bourrage de crâne) prirent l'habitude durant la campagne présidentielle, réutilisant, tous, les mêmes éléments de langage, de l'attaquer sur ce qui le concernant n’étaient qu’évidentes calomnies (conspirationnisme, isolationnisme, antiaméricanisme primaire, etc.) et que sa mise en cause publique (la mienne, de très faible retentissement, je vous l’accorde) pour une faute authentiquement commise par lui à des fins à mon avis électoralistes était une critique qui, s’il en avait pris connaissance par hasard, lui aurait semblé nouvelle (c’est présomptueux de ma part, mais je soupçonne les UPRiens — pour reprendre la désignation de JBL1960 —, dont la police sur Internet est bien faite et intervient d’ordinaire au moindre mot prononcé contre le Chef, de ne pas avoir commenté mon article pour ne pas lui donner de relief à l’approche du premier tour de la présidentielle, alors que leurs espérances étaient à leur comble). Contrairement aux abstentionnistes radicaux, je ne refuse pas de participer aux élections nationales lorsqu'il se présente un candidat comme François Asselineau dont on pouvait raisonnablement penser qu’il se distinguait du lot de ses rivaux dans la course au titre suprême par une certaine indépendance d'esprit, l'originalité et la sincérité de son engagement (le frexit), le soucis de vérifiabilité de la plupart de ses écrits et déclarations, l’attention portée à l’aspect juridique des questions politiques et, donc, une nette tendance à ramer à contre-courant (certes, il n’est clairement pas un activiste révolutionnaire au vu de sa formation de grand serviteur de l’État, des fonctions qu’il remplit à l’Inspection générale des finances et de son parcours politique antérieur). Notre histoire nationale peut s'enorgueillir de personnalités qui, exceptionnellement, à différentes époques et sans être idéales à bien des égards, ont bravé la tendance générale, ont défié le quasi-consensus au sein de la classe politique, ont osé s’opposer à la volonté d’une grande partie de l’oligarchie française, parfois au péril de leur vie, étant quasiment seules au départ à le faire (Charles de Gaulle, que tout désignait pour se soumettre au « vainqueur de Verdun » — origine sociale, environnement familial, carrière militaire, sensibilité politique, appartenance au cercle Pétain dans les années 1920[16], etc. — ou Maximilien de Robespierre, modeste avocat de province, qui s'opposa en faveur de la plèbe — au sens non péjoratif du terme — à la révolution bourgeoise des Sieyès, des Mirabeau et des Danton, le paya de sa tête et fut diffamé constamment par la suite, jusqu’à nos jours, en tant que dictateur responsable de la Terreur[17]). Monsieur Asselineau est-il de cette trempe ? Impossible d’en jurer pour l’instant puisqu’il a été recalé.

Il existe différentes catégories d’abstentionnistes. N’étant point spécialiste en la matière, je distingue les sous-espèces suivantes :

— les je-m’en-fichistes,

— les indolents,

— les blasés,

— les dégoutés,

— les indécis perpétuels,

— les insatisfaits intransigeants qui ne refusent pas de voter, mais pour aucun des candidats déclarés,

— les partisans de l’abstention politique déterminée par la volonté de désavouer l’ensemble du système antidémocratique qui régit notre république et dont l’un des rouages essentiels est l’élection de représentants sur qui le peuple n’a plus de prise à la seconde où le scrutin est clôt, lesquels possèdent des prérogatives exorbitantes : choix du premier ministre et du gouvernement sur proposition du premier ministre, définition des missions de nos armées, signature des traités, prise des décrets, élaboration, vote et promulgation des lois, en lieu et place du peuple et en favorisant toujours les intérêts des banques et des capitalistes qui financent leur carrière et le parti marchepied qu’ils se sont choisi, leur trouvent de quoi remplir leurs poches dans les périodes d’étiage durant lesquelles ils n’assument aucun mandat, et leur offrent après qu’ils ont quitté la vie politique de fortes récompenses pour les bons et loyaux services qu’ils ont rendus à l’amicale des milliardaires atlantistes au cours de leur passage aux affaires, quel que soit le pays occidental dans lequel ils ont sévi[18].

Je ne pense pas beaucoup me tromper en affirmant que JBL1960 appartient à la dernière catégorie. Je crois comprendre très bien, pour en être également moi-même, les raisons qui font que les citoyens (en l’espèce, les citoyennes) dans son genre s’abstiennent de glisser un bulletin dans l’urne : quitte à me répéter, dans la fausse démocratie qui est la nôtre, voter, c'est en temps normal donner sa voix à l’un des affidés du parti oligarchique du fait du principe même de la représentation dénuée de contrôle populaire permanent, de l’emprise que les banques et les médias dominants exercent sur des responsables politiques et des élus professionnels, et de la similarité de candidats qu’à peu près rien ne distingue les uns des autres, surtout sur le plan idéologique, sinon des différences de surface, langagières, tactiques, comportementales ou esthétiques (rattachement à un système de pensée politico-économique quelconque qui ne peut être que fictif dans le cadre d’une UE acceptée ou faussement rejetée, en dehors du néolibéralisme, seule doctrine implicitement autorisée par les traités européens et appliquée par la Commission de Bruxelles qui veille au grain ; et, outre cela : dialectique, esprit de repartie, qualité du vocabulaire, élocution, bagou, timbre de voix, prestance, traits de caractère, identité et orientation sexuelles, vie sentimentale et vie de couple… Pour bon nombre de nos concitoyens, la question fondamentale qui détermine leur prédilection est : tel candidat m’est-il plus sympathique que les autres ou me l’est-il moins ? et tout est fait pour qu’ils ne s’en posent pas d’autres plus élaborées). Au-delà de la rhétorique grossière dont ils usent dans des joutes oratoires dignes de marchands de tapis, une Nathalie Arthaud est semblable sur le plan politique à un Philippe Poutou, un Philippe Poutou n'est pas tellement différent d'un Jean-Luc Mélenchon, qui n'est lui-même guère éloigné d'un Benoît Hamon, ce dernier étant assez proche d’un Emmanuel Macron, qui à son tour... et ainsi de suite, puisqu'à la base, François Asselineau mis à part, ils sont tous européistes et auraient tous mis en œuvre les Gopé[19] en cas de victoire — comme notre nouveau président s’apprête à le faire dare-dare —, non sans avoir auparavant fait semblant de s'y opposer avec vigueur pour les plus extrémistes d'entre eux, en vitupérant le cas échéant contre l'Allemagne (spécialité mélenchonienne). Mes compatriotes ne tarderont pas à vérifier la validité de cette prédiction en ce qui concerne monsieur Macron, j’en donne sans courir grand risque ma main à couper ! (Illégitime mais légalement élu avec moins de quarante-quatre pourcents des inscrits[20], il devrait être très rapidement démasqué par cette frange de Français crédules qui a sincèrement ajouté foi à son discours lénifiant, victime de la manipulation médiatique, la majorité de ses électeurs l’ayant toutefois préféré à Marine Le Pen dans le seul but de contrecarrer le dessein supposé de celle-ci — s’emparer du pouvoir — ou, quant aux plus aisés d’entre eux, pour des raisons d’intérêt de classe bien compris.)

Il y a des années que je ne votais plus, comme JBL1960, depuis que j’avais quitté le Parti de gauche comme des milliers d’autres, écœuré par cette structure stalinienne dirigée depuis le début par l’inamovible garde prétorienne de Jean-Luc Mélenchon issue de Pour la République sociale et, dans une moindre mesure, de Maintenant à gauche (avec en prime quelques seconds couteaux chipés au NPA et aux Verts), structure dans laquelle la démocratie interne, l’éducation populaire et le respect des statuts ne sont que vues de l’esprit et les congrès, que mascarades (le « parti-creuset » est devenu le parti creusé… par la fuite de ses adhérents : il n’en reste qu’environ huit mille à présent, même pas le tiers des effectifs de l’UPR ! Heureusement, le Parti de gauche a su faire peau neuve en même temps que le PS : La France insoumise est sortie de sa chrysalide il y a un peu plus d’un an et hop ! un petit coup de baguette magique et déjà cinq cent mille « adhérents » dans sa besace, selon Wikipédia[21], mieux que La République en marche ! Il suffit d’une adresse électronique, d’un code postal et de quelques clics pour « rejoindre la France insoumise[22] » ; pas de doute, c’est comme cela que se construira la puissante force prolétarienne qui instaurera la « République sociale ». Quelle pitié !). Mais en définitive, la différence entre une participation stérile à une élection biaisée et une superbe posture d’abstentionniste non moins stérile — sauf à s’investir dans diverses activités de résistance à l’ordre établi comme le fait JBL1960 en animant bénévolement, avec talent, un blog[23] sous-titré « Non c’est non ! », régulièrement actualisé et riche en informations de toute nature, sacerdoce qui n’est cependant pas envisageable pour l’immense majorité des prolétaires — n'a de réalité que sous l’angle de l’amour-propre. Pour le système, cela ne change pas grand-chose. Sur le blog de JBL1960, il est écrit[24] : « l'avenir de l'humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l'idéologie et de l'action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l'harmonie de la société des sociétés sur terre. » Une majorité de la population mondiale tombera immédiatement d'accord avec cette vision idéaliste d'une société humaine transnationale, universellement solidaire, qui est aussi la mienne. Mais, malheureusement, ce n’est pour longtemps encore qu'un vœu pieux : l'émancipation évoquée, pas plus que la révolution socialiste ou l’instauration de la démocratie sous sa forme la plus pure[25] auxquelles j’aspire, ne se décrète. Il s’agit de processus extrêmement difficiles à impulser ou à relancer, qui nécessitent de la part du peuple un haut niveau de conscience politique (et donc un énorme travail d’éducation populaire en amont) et ne trouveront un commencement de concrétisation pérenne que sur le très long terme (pour ce qui a trait à la révolution socialiste lato sensu, les tentatives de réalisation qui se sont succédé en France depuis 1793, qui ne furent qu’une suite d’ébauches plus ou moins avancées entrecoupées de nombreux coups d’arrêt, voire de retours en arrière, se sont étalées sur plus de deux siècles et nous n’y sommes toujours pas ! Pour abattre la monarchie, il aura fallu plus d’un millénaire…). JBL1960 ajoute, dans un autre de ses billets[26] : « Voter pour quiconque issu du système, avec les règles du système, [revient à voter] pour que celui-ci continue ; Boycotter c’est délégitimer les élus et les experts, ne plus donner sa voix mais reprendre partout la parole ! Asselineau propose de sortir de l’UE, de l’Otan, de l’euro, mais nullement d’ignorer le système ! » Tout à fait d’accord avec elle, sauf qu’on ne doit pas perdre de vue, non plus, qu’ignorer le système en ne votant pas, par stratégie politique, en toute occasion et quels que soient les candidats, est indolore pour ce dernier et n’a jamais encore apporté la moindre amélioration sensible aux populations humaines qui en demeurent prisonnières. Refuser en toutes les circonstances toute participation aux quasi-simulacres électoraux de la démocratie représentative, c’eût été, en France, se priver vers le mitan des années 1930 et durant les Trente Glorieuses, de la mise en place de gouvernements et d’assemblées nationales très majoritairement bourgeois qui, sous la pression ouvrière, par crainte de la montée en puissance du communisme ou devant la nécessité de relever un pays meurtri par la guerre et d’y relancer l’activité économique, édictèrent des lois qui améliorèrent tangiblement l’existence des prolétaires (à défaut d’adoucir le sort des autochtones dans les colonies). Au XXIe siècle, comment le prolétariat français pourrait-il s’extraire du piège européiste qui vise à l’asservir davantage encore que dans le cadre national, s’il se cantonne éternellement dans une attitude de pur mépris envers l’UE, quelque magnifique qu’elle soit (l’attitude, pas l’UE) ?

Aucun seuil de participation n’étant requis dans notre Constitution pour ce qui a trait à l’élection présidentielle (voir son article 7[27]), l’abstention systématique est certainement un motif de satisfaction personnelle pour les abstentionnistes qui ne sont pas dupes des artifices démocratiques de nos institutions ; elle flatte leur orgueil et apaise leur conscience, mais elle n’est nullement une entrave au pouvoir sans partage des oligarques, à l’efficacité redoutable de leurs groupes de pression, à l’incommensurable capacité de nuisance de leurs cercles de réflexion et de leurs médias qui ont si bien instillé la pensée unique parmi les classes laborieuses que celles-ci ont fini par voir le monde avec les yeux de leurs oppresseurs, par adopter les valeurs et les dogmes de ces derniers (la mondialisation est inévitable, l’UE c’est la paix, l’euro nous protège, l’Otan nous défend, la flexibilité du travail est bonne pour l’emploi, la baisse des cotisations sociales patronales réduit le chômage en améliorant la compétitivité des entreprises, etc.). Ignorez superbement leur système de domination, ils vous ignoreront royalement en retour dans un haussement d’épaules. Dans l’absolu, l’abstention ne pourrait leur poser problème que si la totalité des électeurs inscrits (quarante-sept millions et demi en France, tout de même) se donnait le mot pour ne pas se rendre aux urnes lors d’une élection présidentielle, car en théorie un seul suffrage exprimé dans toute la France suffit à ce que celle-ci soit validée ! (Cela nous renseigne une fois encore sur le caractère démocratique de la Constitution de 1958 et sur le haut degré de souveraineté que la Ve République accorde au peuple.) Les poules auront des dents de sabre lorsque le taux d’abstention atteindra dans notre pays un sommet suffisamment élevé pour indisposer l’État profond. Et encore, même dans le cas d’une abstention massive qui engendrerait une crise politique majeure susceptible de déstabiliser le régime en place (ce qui n’adviendra pas sous la présidence Macron, car ce jeune loup eût été tout aussi ravi d’être élu par moins d’un pourcent des inscrits), l’oligarchie n’étant jamais à court d’idées trouverait instantanément une parade en lançant par exemple une révolution de couleur ou un printemps français, un coup d’État militaire, une guerre extérieure intérieurement fédératrice ou tout autre biais lui garantissant de conserver fermement le timon entre ses mains par la diversion, la manipulation de masse, la pression économique, le coup monté ou l’usage de la force armée.

L’épineuse question de l’abstentionnisme radical mérite d’être discutée et rediscutée : il y a du pour et du contre et ce n’est évidemment pas dans ces lignes qu’elle sera tranchée, ayant dû naître le jour même auquel la démocratie élective était enfantée. Quant à moi, je la résous de la manière suivante, moitié figue, moitié raisin, insatisfaisante mais commode : l’abstention libertaire, acte incivique mûrement réfléchi, s’inscrit dans la (très) longue période, par opposition à un système oligarchique et étatique considéré comme irréformable, qui impose la loi du plus fort et la dépendance des faibles ; en revanche, le vote opportuniste supposé utile[28], en faveur d’un candidat aux hypothétiques convictions anti-impérialistes partagées par une partie grandissante du peuple, s’inscrit dans la brève échéance, dans l’instantanéité (à l’échelle de l’histoire), et se justifie par le fait que les mécanismes politiques en principe bien contrôlés par le « petit nombre » de Voltaire[29], y compris les élections au suffrage universel, produisent parfois, lorsqu’un grain de sable s’est immiscé dedans (par exemple, le caillou Étienne Chouard lors des débats sur le référendum de 2005 qui fit boule de neige sur Internet et contribua à gripper une manœuvre pourtant peaufinée de longue date), des effets contraires à ceux qui sont attendus par la classe dirigeante. En conséquence de quoi, je vote quelquefois et m’abstiens le reste du temps.

À suivre.

Achevé le 28 juin 2017 et soumis le surlendemain à la modération d’Agora vox.

Sigles : BCE : Banque centrale européenne – Cac 40 : Cotation assistée en continu (indice boursier établi sur le cours des quarante plus importantes entreprises négociées au premier marché de la Bourse de Paris) – CADTM : Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (renommé Comité pour l'abolition des dettes illégitimes) – FMI : Front monétaire international – FN : Front national – Gopé : grandes orientations des politiques économiques – Medef : Mouvement des entreprises de France – NPA : Nouveau Parti anticapitaliste – OMC : Organisation mondiale du commerce – Otan : Organisation du traité de l’Atlantique nord – UE : Union européenne – UPR : Union populaire républicaine – URSS : Union des républiques socialistes soviétiques – USA : United States of America (États-Unis d’Amérique ; US : états-unien, états-unienne) – WSWS : World Socialist Web Site (Site socialiste mondial).

Frexit : contraction de l’anglais « french exit », sortie de la France de l’UE.

Troïka : mot d’origine russe, désignant ici le trio d’institutions supra et internationales formé des Commission européenne, Banque centrale européenne et Front monétaire international qui ont entrepris de sauver la Grèce de la noyade en lui appuyant sur la tête (augmentée de l’eurogroupe, c’est entretemps devenu un quatuor).

US Army : United States Army (Armée [de terre] des États-Unis).

Vouli : chambre des députés (Βουλή των Ελλήνων [Conseil des Grecs]) dans le régime parlementaire monocaméral grec.