Sur François Asselineau, l’UPR, l’abstention et les trumpolâtres (2a/2)

Ce texte est la deuxième partie d’un article dont les premières pages sont parues sur Agora vox le 7 juillet dernier. J’y explique les raisons qui m’ont incité à voter en faveur de François Asselineau aux premiers tours des élections présidentielle et législatives françaises de 2017 et celles qui m’ont déterminé à ne pas prendre parti aux seconds. Cette nouvelle livraison étant finalement devenue en cours de rédaction beaucoup plus développée que le premier volet, je l’ai à son tour scindée en deux (2a/2 et 2b/2 à paraître). Celles et ceux que le temps presse pourront la lire en diagonale ou par étapes, faisant éventuellement l’économie des notes de fin. Asselineauphobes et Asselineaulâtres s’abstenir.

Comme le dit François Asselineau depuis dix années, il faut hiérarchiser les problèmes auxquels nous sommes collectivement confrontés : avec lui comme candidat à l’élection présidentielle française de 2017, dont nul ne peut assurer qu'il eût tenu ses promesses de campagne en cas de succès (les retournements de Donald Trump, François Hollande, Alexis Tsipras, Barack Obama, José Rodríguez Zapatero, Gerhard Schröder, Tony Blair, Bill Clinton, François Mitterrand, etc., attestent de ce que la liste des hommes d’État parjures est presque aussi longue que celle des gouvernements démocratiquement constitués sous toutes les latitudes), nous avions au moins une maigre chance de voir engager en France le processus de sortie de l'UE, et c’eût été déjà un bon point d’acquis en cas d’aboutissement, certes très insuffisant sous l’angle de vue socialiste, mais nécessaire et mieux que rien.

Pour les internationalistes et patriotes dont je suis, l'alternative au premier tour de la présidentielle était la suivante : ou l'on votait en faveur d'Asselineau et l'on se ménageait ainsi une étroite perspective d'échapper au désastre européiste deux ans et des poussières après par l’activation de l’article 50 du traité sur l’UE[30], ou l'on s'abstenait de voter et l'on continuait de foncer droit dans le mur d’enceinte de ce cimetière des peuples, des nations et de l’émancipation du prolétariat qu’est l’UE, sans aucune possibilité de le briser (les principaux bénéficiaires de l’abstention sont justement dans ce cas ceux contre qui les abstentionnistes tentent de s’opposer). À la rentrée prochaine, nombreux sont nos concitoyens mécontents qui prendront leur élan dans les rues des grandes villes pour aller s’y fracasser une fois de plus en criant leur réprobation et leur fureur. J’irai avec eux, sans rien en attendre, par pure solidarité.

Au pire, on risquait de se faire avoir en portant monsieur Asselineau au pouvoir et de se retrouver Gros-Jean comme devant, mais cette fois, dans le cadre précis de cette élection, ce n'était qu'une probabilité qui devenait une certitude en s'abstenant. Pragmatiquement, je lui ai donc donné mon suffrage et me suis abstenu au second tour puisqu’il en était écarté.

En cas d’accession à la magistrature suprême du dirigeant de l'UPR, j’aurais été le premier à lui retirer ma très relative confiance en tant que citoyen de base et à lui tomber sur le râble, avec mes petits bras musclés, dès qu’il serait sorti des clous.

S’il était parvenu à la présidence de la République, nous aurions au moins su à quelle lignée il appartient vraiment : celle des Giordano Bruno, Louis de Saint-Just, Charles Delescluze, Louise Michel, Jules Vallès, Jean Jaurès, sœur Hélène, Jean Moulin, Robert Lynen, Henri Krasucki (jeune), Hugo Chávez et autres résistants allant jusqu’à mettre en jeu leur propre existence au service de leurs convictions ou celle des Adolphe Thiers, Achille Bazaine, Philippe Pétain, Robert Schuman, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Laurent Fabius, Manuel Valls et leurs compères, adoptant la position horizontale renversée sur le dos dès que le vainqueur teutonique ou le suzerain zunien (états-unien, si j’ai bien compris JBL1960) l’exigent ? Le bilan d’une présidence Asselineau n’aurait su être pire, de toute façon, que celui d’une présidence Macron ou Le Pen.

J'ajoute qu'Asselineau n'est « le nouveau sauveur de l'humanité », selon la formulation de mon interlocutrice, que chez ses partisans et sympathisants les plus enthousiastes, lesquels ont pu se montrer effectivement envahissants (mais est-ce mal de la part de militants qui croient en ce qu'ils font ? JBL1960 ne s’enflamme-t-elle pas elle-même sur son blog et dans ses commentaires et n'ai-je pas été un rien trop grinçant dans mon premier article au risque de fatiguer le lecteur à force de vouloir dénoncer l'arnaque Trump véhiculée par les trumpistes ?).

Les UPRiens étaient exaltés parce que François Asselineau leur avait ouvert les yeux sur les ressorts de la mécanique supranationale et régionaliste de broiement des États-nations là où ses rivaux firent tout leur possible pour que leurs concitoyens n'y entendissent goutte.

Ils en étaient tout émerveillés et débordants de reconnaissance, et je les comprends : les documents pédagogiques inlassablement et gracieusement mis à la disposition du public par l’UPR sous la forme de conférences enregistrées, d’entretiens d’actualité et d’articles de fond postés à foison sur Internet m’ont également dessillé les yeux sur les origines et la nature sinistres du projet européiste (pas sur sa nocivité à l’endroit du prolétariat, j’avais compris tout seul, merci) —, ainsi que sur le fonctionnement précis des institutions dites européennes, si complètement celés par les faux opposants à l’Union.

De plus, les militants de l’UPR, souvent en proie aux exaltations de la jeunesse, éprouvaient le sentiment grisant d'œuvrer pour le bien général, d’accomplir une mission salvatrice, d’être entrés en résistance comme leurs aïeux au début des années 1940 (les risques d’y perdre la vie ou les ongles en moins), ce qui les portait parfois à passer la mesure. La douche écossaise qu’ils subirent au soir du 23 avril calma leur ardeur (noyau dur excepté), provisoirement j’espère.

Quoi qu'on pense de l'UPR et de son chef, on doit au minimum concéder que François Asselineau n’est visiblement pas un professionnel de la politique, qu’il fut ostracisé par les médias de l’oligarchie pendant dix ans (silence dans lequel il a à nouveau sombré dès la fin du premier tour de la présidentielle, en dépit de l’ouverture officielle de la campagne des législatives le 22 mai et alors que son parti avait accompli l’exploit de présenter des candidats à ces deux scrutins sans aucun appui extérieur et, pour l’élection des députés, dans quasiment toutes les circonscriptions, ce que La République en marche ! fut bien incapable de faire), que l’UPR est authentiquement populaire et ne bénéficie d’aucun financement par les banques, que l’effort didactique fourni par son président-fondateur et par quelques autres de ses responsables pour instruire la population française de ce qu’il se décide contre elle dans son dos est réellement prodigieux.

En sus, François Asselineau est en train de semer un à un parmi le peuple les germes futurs de sa réappropriation de la chose politique, au sens noble du terme, là où les caciques du Front de gauche et de la gauche dite extrême se cassèrent les dents — façon de parler, leurs quenottes étant depuis longtemps limées jusqu’à la racine —, d’autant que l’intention de ceux-ci ne fut jamais l’affranchissement du peuple, mais son entraînement contrerévolutionnaire dans des impasses se terminant invariablement en déroute ou en queue de poisson[31].

Enfin, parmi les candidats présents au premier tour de l’élection présidentielle, seul Asselineau (et ses collaborateurs) consacra énormément d’énergie, de temps et d’argent (de sa poche) à expliquer à ses compatriotes la nécessité absolue et l’urgence, rigoureusement démontrées, de sortir de l’UE, cela sans doute au détriment de sa vie personnelle et familiale (absences perpétuelles), de sa santé (surmenage) et de sa sécurité physique (périlleuse dénonciation des mensonges de la propagande atlantiste). Rien à voir avec la Marine nationale, le Petit Nicolas (D.-A.) ou le Jean-Luc écosocialiste d’occasion et jauressiste d'opérette qui gèrent au mieux leur plan de carrière comme ils l’ont toujours fait.

Je ne me gênerai pas dans la suite de cet article pour énoncer quelques-uns des travers du patron de l’UPR, étant bien conscient cependant qu’on pourrait infliger aux dix autres ex-candidats à la présidentielle des blâmes mille fois plus sévères que les reproches formulables à son encontre. Les imperfections de l’UPR et de son chef sont contrebalancées par leurs qualités. C'est parce que François Asselineau, Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois et l’UPR en général détonnent dans notre paysage politique qu’ils méritent qu’on s’intéresse à eux de près et qu’on les tance sans concession quand il y a lieu de le faire. Qui bien ayme bien chastie, disait-on autrefois. Et c’est parce que je crois que ces travers risquent de contrarier le succès de l’UPR dans son objectif final de libération nationale que je vais me permettre de les énumérer sans prendre de gants, dans l’espoir d’être entendu par les UPRiens eux-mêmes.

Les résultats du premier tour de la présidentielle tombèrent comme le couperet de la guillotine[32]. À la place du frexit, exit Asselineau, vive Macron[33] ! C’était bien regrettable et fort grave étant donné la solennité de l'heure (voir ma réponse en date du 19 avril à un commentaire d'Alinea). L’élection programmée d’Emmanuel Macron le 7 mai suivant nous préparait cinq années de débâcle supplémentaires. Contrairement à ce qu’avait déclaré imprudemment François Asselineau le 9 novembre 2016 à propos du réveil des peuples qui n’écoutaient plus le chœur des médias dominants[34], ce furent bel et bien deux des quatre candidats hypermédiatisés (en positif ou en négatif, peu importe) qui l’emportèrent, comme il le reconnut d’ailleurs lui-même dans un entretien en direct trois jours après la première manche du scrutin[35], se contredisant allègrement sans s’en vanter.

Les conséquences de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République sont incalculables : jointe à celle de son premier ministre ouvertement de droite[36], son action néolibérale en matière économique et sociale[37], néoconservatrice en ce qui touche aux droits démocratiques et à l’allégeance intégrale de Paris vis-à-vis de Washington, en particulier dans le domaine de la politique étrangère, en parfaite continuité avec l’œuvre dévastateur et de sabordage méthodique de notre pays accompli par les présidents et les gouvernements antérieurs, sera pire sur les plans intérieur et extérieur que celle du trio Hollande-Ayrault-Valls, qui a vraisemblablement été elle-même pire que celle du binôme Sarkozy-Fillon, qui fut pire que celle de Jacques Chirac et de son quatuor de premiers ministres interchangeables… Toujours pire, telle pourrait être la devise commune des pays membres de l’UE[38].

Pour que l’oligarchie ait choisi de promouvoir à l’extrême comme elle l’avait fait en 2006-2007 au bénéfice du vibrionnant Nicolas Sarkozy, puis en 2011-2012 au profit du flasque François Hollande, un blanc-bec aussi entièrement dévoué à la cause des ultrariches et de la Maison Blanche que monsieur Macron[39], il est à craindre qu’il y ait eu un besoin impérieux de sa part de placer à la tête de notre pays un turlupin apatride, un fantoche obéissant au doigt et à l’œil à Bruxelles, Francfort-sur-le-Main et Washington, dans l’éventualité 1) de conflits majeurs nécessitant, en piétinant la volonté de paix du peuple français, l’engagement de la France contre les puissances régionales et superpuissances asiatiques (Corée du Nord, Iran, Chine) et eurasiatique (Russie), éventuellement sur le théâtre de pays tiers (Syrie, Ukraine, etc.), 2) de tours de vis supplémentaires qui étrangleront jusqu’à l’asphyxie le prolétariat français, donnés en application des Gopé, augmentant de plusieurs crans le taux de misère en France et risquant de provoquer dans la rue de violents remous qui devront être durement réprimés par un caporal-chef sans états d’âme et 3) de l’aboutissement du processus de fédéralisation de l’Europe non russe dont le personnel politique souhaite depuis l’avènement du président Trump en accélérer la marche (aux dires de nombreux dirigeants à Bruxelles et dans les États membres, l’administration Trump constituerait une menace pour l’UE et celle-ci devrait par conséquent se hâter de passer au stade supérieur de l’union afin de mieux s’en prémunir[40] !).

Une autre grande interrogation est de se demander comment le peuple français, qui s’est rendu massivement aux urnes lors du premier tour de la présidentielle (taux de participation de près de soixante-dix-huit pour cent[41]), a-t-il pu voter pour près du quart en faveur d’un personnage adoubé par un Hollande et un Valls honnis, qui fut ministre de l’Économie dans un gouvernement Valls II détesté, dont la campagne présidentielle fut couverte dans ses moindres détails, de manière éhontée, par la totalité des médias de l’oligarchie qui lui étaient tous acquis, et dont le mouvement insipidement baptisé En marche ! (transformé depuis en parti et trompeusement renommé avec pompe La République en marche ![42]) préfigurait le Parti démocrate français, à l’américaine[43], digne pendant des Républicains (l’ex-UMP renommée ainsi en 2015 par la volonté de l’états-uno-soumis Nicolas Ier, le tsarillon à talonnettes) ?

Comment un Asselineau dirigeant une formation politique devenue l’une des plus importantes de l’Hexagone en nombre d’adhérents (dont le taux de croissance montait en flèche et dont les militants bénévoles étaient réels et très actifs), comment un Asselineau qui faisait salle comble (ou presque) à chacune de ses nombreuses réunions publiques sans recourir à l’inverse de ses adversaires à la location d’autocars ou aux services de sociétés d’affichage et de boîtage en vue de rameuter les fidèles et de racoler les badauds, qui avait sillonné le pays sans arrêt depuis dix ans, cartonnait sur Internet et suscitait sur son passage une grande ferveur réunit-il sur son nom vingt-six fois moins de suffrages qu’un Macron ?... qu’un Macron ! Serions-nous devenus des veaux, nous autres Français ? De Gaulle aurait-il eu raison à notre sujet (la réponse fait peur) ? La bêtise et l’ignorance humaines seraient-elles les deux mamelles de la démocratie moderne, tout au moins en France (la réponse ne fait plus guère de doute) ?

Versant dans le complotisme le plus noir, il y aurait de quoi s’interroger : par crainte du frexit, notre appareil d’État aurait-il organisé une gigantesque escroquerie en falsifiant les résultats du vote[44] ? Les gens sérieux diront qu’il faut raison garder et comprendre que l’engouement bruyamment manifesté par une petite partie très remuante de la population dans les métingues d’un candidat n’est pas représentatif de la disposition de l’opinion générale à son égard. Monsieur Asselineau l’apprit à ses dépens.

En somme, conformément à la conclusion de mon précédent article (Crise de foi chez les trumpolâtres) et à mon grand regret, Asselineau fit « le plein des voix néogaullistes, de l’extrême droite patriotique et d’une fraction de l’électorat […] de gauche » (« extrême droite patriotique » signifiant non nationaliste, non lepéno-aignantiste[45]). Contrairement à lui, je ne me targuerai pas d’avoir vu juste, car cela ne me réjouit aucunement. En mon for intérieur, j’évaluais la popularité du chef de l’UPR bien au-dessus des 332 588 voix recueillies[46]. L’UPR doit cependant voir l’aspect positif des choses : 332 588 suffrages, c’est soixante-quinze pour cent de mieux qu’aux dernières régionales et plus de quatre fois le score obtenu lors de la dernière européenne. Il est vrai qu’à ce train-là, la France risque d’avoir disparu en tant qu’État-nation avant que l’UPR ne se soit hissée au niveau électoral requis pour être en mesure de faire pencher la balance en faveur du frexit…

Ce cuisant revers qui estourbit François Asselineau durant un bref laps de temps a rendu d’autant plus cruciale pour l’UPR l’obligation de ne pas baisser les bras, car cette formation politique représente pour la France la seule option existante de sortie de la nasse par la voie légale (quant à la voie illégale, c’est le peuple qui choisira le cas échéant de l’emprunter en décidant du moment, certainement pas une gauche révolutionnaire dont il ne reste dans notre pays que des débris épars et encore moins une pseudogauche radicale dont les élus et les cadres, professionnels fort satisfaits de leur sort personnel, n’ont aucun intérêt à ce que l’ordre établi soit bouleversé). Dans son discours du 23 avril au soir[47], le président de l’UPR exhorta ses troupes à ne pas se livrer au défaitisme et il fit fort bien.

Les adhérents de l’UPR, infiniment déçus, ne comprirent pas tous cet impératif de ténacité puisque, pour la première fois depuis sa création, le compteur en temps réel des effectifs du parti (consultable sur UPR.fr) afficha les jours suivants un recul momentané[48] qui ne fut cependant guère préjudiciable à l’UPR, la débarrassant probablement au contraire d’une écume de partisans versatiles qui y reviendront aussitôt qu’elle aura engrangé ses premiers succès électoraux.

Pour un parti très peu médiatisé dont l’objectif principal est de faire sortir la France de l’UE, la conquête du pouvoir par le biais des élections est une entreprise titanesque, de longue haleine, ardue et paraissant quasi impossible à mener à bien, demandant une persévérance à toute épreuve de la part de ses militants[49]. On n’entre pas en résistance par inadvertance — y compris dans cette forme particulière de rébellion qui entend vaincre par les urnes —, en se disant un beau matin, désœuvré : « tiens, pourquoi ne pas tâter de la résistance aujourd’hui ? », escomptant au surplus toucher rapidement au but ; on doit y entrer, à l’instar des premiers insurgés français et étrangers sur le sol de France à l’aube des années 1940, en se tenant prêt pour une lutte sans fin, quelles qu’en soient les chances de succès, avec la conviction qu’il n’y a pas d’autre choix acceptable pour l’être humain qui refuse la condition d’ilote, parce que cela vient d’une profonde nécessité intérieure, irrépressible, plus forte que soi.

C’est dans l’adversité qu’on mesure le degré de solidité, de cohésion, de constance et donc de fiabilité d’une organisation politique, pas dans la victoire immédiate et facile comme celle du mouvement de monsieur Macron : En marche ! triompha, certes, mais il ne s’agissait que d’une construction médiatique de plus (comme Nous Citoyens ou Nouvelle Donne, vous vous souvenez ? lesquelles existent encore, mais sont exsangues et ne furent pas même en situation de présenter des candidats à la présidentielle, ne parvenant péniblement aux législatives qu’à faire concourir quelques dizaines de leurs représentants) dont on peut espérer qu’elle fasse pschitt sous sa forme partisane sitôt que l’histrion cornaqué par les banquiers qui fut à sa tête aura montré tout ce dont il est capable au sommet de l’État et que la politique de ses prédécesseurs (dictée par la Commission européenne) qu’il est chargé de poursuivre en la durcissant réapparaîtra aux Français en pleine lumière (sa chute vertigineuse de popularité au cours des mois de juin, juillet et août[50], qui est peut-être pire en réalité que ce que les instituts de sondages ont bien voulu nous divulguer, est le signe de cette tardive prise de conscience).

L’UPR doit faire face à une difficulté majeure : le frexit ne peut être le fruit que d’un labeur long, pénible et ingrat, alors que le temps presse, qu’une course décisive contre la montre est engagée pour stopper la dissolution de notre pays dans le bain acide d’une UE en voie de fédéralisation. Ce n’est donc pas le moment de quitter le navire, mais bien plutôt d’être sur le pont !

À mon humble avis, les conseilleurs n’étant pas les payeurs (qui suis-je pour lui dire comment s’amender ? — un simple Tartempion qui, bien que ne partageant ni son idolâtrie à l’égard du général de Gaulle ni sa sensibilité de droite, apprécie sa démarche unitaire quoiqu’il y ait dérogé plus d’une fois, ses efforts incessants pour sensibiliser ses compatriotes à la gravité de la situation, son attachement au programme du CNR et la sincérité de son patriotisme, et croit avoir décelé plusieurs défauts dans sa cuirasse), il est à présent urgent que François Asselineau se débarrasse de toute forme de populisme (il fit preuve de démagogie lorsqu’il osa affirmer, en maintes occasions, que sa victoire à l’élection présidentielle équivaudrait comme celle de Donald Trump à la reprise du pouvoir par le peuple[51] !) et, puisqu’il disait s’adresser à l’intelligence des Français, il est souhaitable qu’il se montre désormais moins satisfait de sa personne, moins élogieux envers lui-même, moins fanfaron dans sa connaissance parfaite des traités[52], mette moins fréquemment en avant la supériorité de ses compétences, de ses analyses et de son expérience par rapport à celles de ses adversaires (comme si ses lecteurs, auditeurs et téléspectateurs des deux sexes n’étaient pas assez perspicaces pour lui rendre eux-mêmes cette justice) ou son « intégrité », sa « rectitude », comme s’il eût craint qu’on en doutât.

Ô Divinités de l’Olympe (style déclamatoire suranné), faites qu’il cite désormais moins souvent ce héros descendu sur la terre que fut pour lui le Carolus Magnus de Colombey (il s’est naïvement imaginé que l’électorat allait plébisciter sa référence constante à son mentor d’outre-tombe), afin de ne plus apparaître comme un gaulliste invétéré fort peu crédible dans sa nouvelle profession de champion de l’unité citoyenne !

Qu’il se montre également plus neutre ou plus éclectique dans le choix des personnalités étrangères portées aux nues dans ses discours et ses écrits (Vladimir Poutine, Theresa May, Donald Trump — ce dernier seulement jusqu’au début de cette année —, et Nigel Farage [voir infra, 2b/2], tous aux antipodes de la gauche, quelles que soient leurs qualités respectives[53]) !

Qu’il rende au moins hommage à Fidel lorsque Castro décède : à ma connaissance, il n’en dit mot en public[54] ! (Ses partisans rectifieront si je me trompe.) Quelle occasion manquée de se rattraper vis-à-vis de la gauche !

Il me semble d’une extrême importance, afin que l’UPR puisse atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés, que le proche entourage et les futurs états-majors de campagne de son fondateur parviennent à le convaincre de se déprendre de ses mauvaises habitudes d’homme de droite et d’énarque persuadé de la prééminence de ses analyses, convaincu de son autorité en matière de divination politique, quitte à ce qu’il force son naturel pour s’en défaire. Sa trop grande confiance dans sa capacité à convaincre les masses en sous-estimant leur clairvoyance à son égard le conduisit durant la campagne présidentielle à de mauvais choix tactiques qui exposèrent par trop son appartenance à la droite, envoyant les signaux de son affinité incongrue avec l’une des pires expressions de celle-ci (Trump et Farage), qui ne pouvaient être que rédhibitoires à son électorat potentiel de gauche, lequel lui tourna le dos.

Parmi tous les défauts qu’on peut lui reprocher, il en est un qu’il lui faudra impérativement corriger s’il souhaite accroître son crédit auprès de tous les publics (Tartempion hausse le ton) : son goût pour les prédictions hasardeuses et totalement contreproductives, en ayant le culot de prétendre ne jamais se tromper, telles que le score remarquable qui devait être le sien au premier tour de la présidentielle[55] ou sa conviction d’imminente et profonde modification du paradigme géopolitique au bénéfice de la paix dans le monde grâce à l’élection de Donald Trump, exprimée au cours de la séance de questions-réponses susmentionnée[56], qui fut une belle… gaffe. Pareilles erreurs (ou mauvais calculs) qu’on pardonne aisément à madame Irma écornent sérieusement la stature d’homme d’État d’un aspirant à la présidence de la République.

Cette quasi-certitude de renversement de la situation internationale qui devait éloigner le spectre d’un conflit planétaire entre puissances nucléaires ne reposait que sur les promesses électorales d’un milliardaire fantasque, lesquelles, selon la formule consacrée, n’engageaient que ceux qui les écoutaient ; elle avait été extrapolée à partir de proclamations-chocs auxquelles monsieur Asselineau avait accordé une importance démesurée, en dépit de restrictions émises pour la forme, comme s’il s’était agi de serments solennels, de paroles d’évangile.

L’occasion avait été trop belle pour lui de profiter de l’aubaine — la victoire à la présidentielle états-unienne d’un candidat atypique, comme lui, censé représenter le peuple, comme lui, et comme lui sacqué par l’oligarchie — pour galvaniser ses troupes en vue de la présidentielle française de 2017, augmenter au passage les effectifs de son jeune parti, déjà considérables[57], et élargir son assiette électorale en revêtant la tenue de combat du candidat de la Nation prêt à livrer une lutte sans merci contre la tarasque atlantiste jusqu’à l’apothéose finale, à l’imitation du businessman outre-atlantique tel qu’il était apparu aux naïfs.

Pour cela, encore avait-il d’abord fallu faire apparaître le vainqueur de madame Clinton comme un homme sinon estimable pour l’esprit et pour le cœur, du moins acceptable pour la raison, en minimisant ses pires traits de caractère, en estompant les aspects les plus repoussants de son discours et en mettant au contraire en relief ses rares réflexions exemptes de bêtise, de bassesse ou de vantardise pouvant passer pour l’expression d’une conception originale et plus juste de la bonne marche du monde, puis reconnaître une certaine similitude entre les intentions géopolitiques présumées de monsieur Trump et la vision gaullienne que François Asselineau défendait depuis des lustres dans ce domaine.

C’est ce qu’il avait fait lors de cet entretien du 9 novembre 2016 dans lequel il avait dressé un parallèle entre la situation de son parti frappé d’ostracisme à l’échelon national par la presse et l’audiovisuel français et celle du candidat républicain « agoni d’insultes et d’injures par l’ensemble des médias » états-uniens, entre son propre cheminement à contre-courant dans le paysage politique de son pays et le succès « envers et contre tous » de monsieur Trump[58] (François Asselineau semble n’avoir en son tréfonds, aujourd’hui du moins, rien de commun avec cet énergumène hargneux, ami des suprémacistes blancs[59], on ne peut plus sioniste[60] et détestant les Nations unies[61], à l’honnêteté douteuse qui plus est[62], partisan de la torture par l’eau[63], qui préside depuis sept mois aux destinées des États-Unis d’Amérique et de leurs vassaux. L’erreur qui consista à apporter à ce dernier un soutien même relatif en fut d’autant plus regrettable).

À suivre.

Achevé le 23 août 2017 et soumis le lendemain à la modération d’Agora vox.

Sigles : Attac : Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne – Cac 40 : Cotation assistée en continu (indice boursier établi sur le cours des quarante plus importantes entreprises négociées au premier marché de la Bourse de Paris) – CADTM : Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (renommé Comité pour l'abolition des dettes illégitimes) – CFDT : Confédération française démocratique du travail – CGT : Confédération générale du travail – CNR : Conseil national de la Résistance – CNRS : Centre national de la recherche scientifique – EELV : Europe Écologie Les Verts – FN : Front national – Gopé : grandes orientations des politiques économiques – ONU : Organisation des Nations unies – Otan : Organisation du traité de l’Atlantique Nord – PRCF : Pôle de renaissance communiste en France – PS : Parti socialiste – RPR : Rassemblement pour la République – STO : Service du travail obligatoire – UDR : Union des démocrates pour la République – UE : Union européenne – UMP : Union pour un mouvement populaire – UPR : Union populaire républicaine – USA : United States of America (États-Unis d’Amérique ; US : états-unien) – WSWS : World Socialist Web Site (Site socialiste mondial).

Frexit : de l’anglais french exit, sortie de la France de l’UE.

MoDem : mouvement démocrate.