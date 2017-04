Syrie, Khan Cheikhoun : Assad « le gazeur » est-il débile et suicidaire ?

(photo : Fréderic Pichon)

PRECIPITATION - AUBAINE - DEBILE - SUICIDAIRE - DILAPIDER...

ou "L'HISTOIRE D'UNE ABSURDITE"

ALERTE : Cet article a été rédigé pendant le tir au cours de cette nuit du vendredi 7 avril 2017, de 59 missiles Tomahawks vers la base d'Al Shayrat (Homs) où Trump déclare être certain d'y déceler l'origine du raid aérien qui aurait porté une attaque chimique contre des rebelles à Khan Cheikhoun. De fait, cet évènement confirme tristement la mise en place de la stratégie habituelle des pays OTAN pour orchestrer des provocations avant une frappe, comme celles opérées sans preuves lors du déclenchement des 2 guerres d'Irak par exemple, qui se sont avérés des mensonges (mensonge des bébés couveuses puis mensonge des ADM), ou lors du déclenchement de la guerre de Libye (mensonge des chars devant Benghazi). L'ONU et le droit international reculent par la faute des USA. Les militants pro-syriens au nom de la justice et du droit international vont subir les foudres de leurs congénères flashés... Mais au fait, où en est-on de la logique interne de l'attaque chimique imputée à l'armée de l'air syrienne ?

[transcript commenté de l'interview de FREDERIC PICHON sur France Culture du mercredi 5 avril 2017, à la suite de l'attaque au gaz du mardi 4 avril 2017 à proximité d'Idlib en Syrie, à Khan Cheikhoun, zone sous contrôle rebelle "chapeautée par Al Qaïda - Al Nusra" sans que ce détail livré par M. Pichon ne trouble nos médias ni ne les renvoie à l'histoire douteuse d'une fausse révolution dont aucun syrien ne voulait sous cette forme, c'est à dire inflitrée des mois avant par des hordes d'égorgeurs venus de l'étranger se prépositionner gràce à la logistique OTAN - GOLFE...

J'adopterai ici un ton volontairement péremptoire et affirmatif. Foin du complotisme, la plaisanterie a assez duré et la toile est gavée de contre-preuves face aux billevesées du discours OTAN. Comme vous allez le constater, le récit des médias de ce côté-ci du rideau de fer OTAN est devenu absurde, ce que M. Pichon souligne avec trop de pudeur mais suffisamment de prudence].

Fréderic Pichon — "Je pense que les chancelleries se sont "PRECIPITEES" évidemment en quelque sorte dans cette "AUBAINE" si je puis dire ( ! ) pour réaffirmer leur désir de voir Assad partir, qui était une exigence qu'ils avaient fini, depuis la chute d'Alep, par abandonner. Donald Trump la semaine dernière avait fini par admettre que Assad "faisait partie de la solution".. ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement c'est un rebondissement de la crise syrienne dans la mesure où désormais tout ce capital politique qu'avait en quelque sorte accumulé Damas depuis décembre et la reprise d'Alep, eh bien a disparu en quelques heures, voilà..."

[cette stratégie de harcélement OTAN-GOLFE en rappelle une autre, qui dure depuis 1947 dans un pays riverain de la Syrie, faute de ne pouvoir aller plus vite et être plus efficace sans se heurter à la morale publique universelle, mais qui vise tout autant à anéantir un autre peuple, nié dans son droit du sol, et dans ses aspirations en tant que peuple et nation...

Or de quoi s'agit-il, si ce n'est d'un aveu d'impuissance mué en rage du mauvais perdant obligé de patienter, ou du paumé psychopathe contrarié dans ses plans hégémoniques ? Avec en arrière plan une lutte à mort pour la conquête de l'hyperpuissance à tout prix... et c'est déjà ajouter trop de pathos là où régne la froideur solitaire d'un machiavélisme abyssal. Celle du colon asservisseur made in OTAN qui délègue ses basses besognes à des égorgeurs modérés, montrant ipso facto le niveau misérable de l'intérêt qu'il accorde au peuple syrien autochtone... Tant que l'OTAN et le GOLFE n'obtiendront pas satisfaction, ils tortureront à mort le peuple syrien et ses vrais alliés.

Avez-vous cru UNE SEULE MINUTE à la détente depuis l'arrivée de Trump ? A la stratégie de guerre s'est substituée la stratégie d'usure, qui affecte les effectifs désormais limités de l'armée syrienne face aux hordes infinies d'égorgeurs qui nous renvoient dans une parabole dantesque à STARSHIP TROOPERS, parabole qui révèlerait au passage une confusion mentale exploitée dans nos journaux, entre l'armée US du film qui combattrait le mal jihadiste, et l'armée d'Assad qui serait au bord du gouffre face aux nuées invasives d'égorgeurs, du grand art de spin-doctors pervers].

Journaliste : — "euh, Frédéric Pichon, pourtant [pourtant quoi ? Parce que la détente était officiellement entérinée ?] vous le disiez ce bombardement intervient à un moment où les occidentaux ne réclament plus le départ d'Assad, alors QUI aurait un intérêt à commettre un tél massacre ?"

— "Il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, cette armée syrienne elle utilise des méthodes brutales mais ce n'est pas tellement çà la question... tout le monde le sait bien.. si il y a bien une chose qu'on peut accorder à Assad, c'est de ne pas être complétement DEBILE et SUICIDAIRE..."

[et voilà. Le choix des mots. C'est un géopoliticien expert du Levant qui le dit dans ces termes, pas un bloggeur complotiste qui serait sous la haute surveillance du DECODEX du Monde.. qui lui devrait s'intéresser à ce louche M. Pichon, non ? Quant aux méthodes de l'armée syrienne sur le terrain, ont-elles causé plus d'atrocités sur des civils, que toutes celles générées sur des civils par les égorgeurs que nous leur avons envoyés ? La fonction des soldats issus de la conscription, au sein de l'armée syrienne, est-elle de tuer leurs concitoyens, et les unités parallèles ou alliées, peuvent-elles à votre avis se lancer dans une répression incontrôlée à l'image de celle des hordes d'égorgeurs ? Assad voudrait se faire haïr, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Tout cela continue de ne pas tenir debout.]

"... et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas se poser la question, étant donné le rapport de force actuel, étant donné les gains politiques, effectivement, de Damas, depuis la reprise d'Alep, cette progressive réintégration dans, en fait, cette forme d'ordre international ... ne pas se poser la question de l'OPPORTUNITE d'une telle attaque..."



[Est-ce demander trop d'efforts à nos journalistes, de se rappeler qu'en août 2013, l'attaque de la Ghouta eut lieu le jour même de l'arrivée de la mission d'inspection de l'ONU à Damas, tandis que cette nouvelle attaque survient la semaine de la tenue d'une conférence à Bruxelles pour la reconstruction de la Syrie, SANS les signataires d'Astana ?.. Ceci avec le bon goût exquis d'asseoir des allégations de meurtre de civils, sur une réalité forgée et forcée, faite de nos pleurs contrits lors d'une minute du silence ( de la honte ?) dans les locaux même de l'Union Européenne ainsi souillés de la perversion des vrais auteurs ?

(photo : minute de silence entre traitres, lors de la conférence de Bruxelles, en hommage aux 86 morts de Khan Cheikhoun.)

Quant à la France... l'hôte sursitaire de l'Elysée n'a plus aucune crédibilité, de se montrer ainsi tout de suite accusateur de "crimes de guerre et complicité de crimes de guerre", comme si l'enquête n'était qu'une formalité quasi bouclée avant d'avoir commencé. Désormais, c'est lui Hollande le criminel, coupable comme son prédecesseur pour la Libye, de complicité d'assassinat en masse du peuple syrien, un monstre inique (je ne le dis pas trop fort, il pourrait en concevoir de la fierté en apparté), une honte nationale qui déprave les nobles aspirations du peuple français à plus de justice pour les peuples, mais aussi à plus d'égalité (qui régnait en Syrie avant notre invasion), de fraternité (méprisée lors de la fermeture du lycée français de Damas qui survit bénévolement, et de notre ambassade depuis mars 2012 ) et surtout de liberté (réduite à un combat contre notre enfer jihadiste en Syrie)... non, aux yeux des français conscients, Hollande "ne mérite plus de vivre" sur la scène internationale].

(photo : notre chef de l'Etat fait des moulinets avec sa petite réalité inventée depuis Noyon, où se trouve une jolie église pleine de charme des débuts du Gothique).



"... sauf à penser qu'on a DES GENS SUICIDAIRES ... qui, comme cela (en plus sur un objectif qui n'est pas un objectif militaire à priori.. il n'y avait pas de garnison syrienne assiégée, ou encerclée), DILAPIDERAIENT ainsi ses gains acquis depuis 3 mois !"



[ce qui est encore une fois parfaitement absurde du point de vue syrien, au vu de la stabilité du gouvernement syrien malgré 6 années d'invasion étrangère orchestrées par l'OTAN et le GOLFE... M. Pichon parle d'une "dilapidation", vaste euphémisme qui désigne en fait une faute gravissime, passible du tribunal de guerre pour trahison de sa nation et de son peuple. Mais devant les abîmes de stupidité qui s'ouvrent à ses pieds, iI n'en dira pas plus... il ne peut pas dire que le seul gain est donc pour les rebelles, et donc pour l'OTAN... car il désignerait automatiquement le coupable, et remettrait en cause ispo facto la logique, pourtant "débile" elle aussi, de toutes les autres attaques, dont celles d'avril 2013 si bien "couvertes" c'est le cas de le dire, par Le Monde, puis celles tout aussi misérablement couvertes du 21 août 2013, et conformes à toutes les autres que nos journaux nous ont vendues depuis 2011... nous n'en sommes pas encore là hélàs, car après tout, cet expert "dubitatif" doit gagner son salaire "sous le regard bienveillant" du Quai d'Orsay, non ?]



AUTREMENT DIT :

C'est la version que nous ont tout de suite vendue les médias OTAN qui est belle et bien SUICIDAIRE, à l'image des égorgeurs que nous financons via le GOLFE, et des dégâts collatéraux "somme toute négligeables" de notre politique, de Charlie Hebdo à la Promenade des Anglais en passant par le Bataclan. Suicidaire car elle n'a absolument aucun sens, et les dirigeants des pays membres de l'ONU qui ne lêchent pas tous les pieds de l'OTAN sauront se faire leur opinion une fois de plus. Du point de vue d'Assad, se couper ainsi l'herbe sous le pied après s'être donné tant de mal pour revenir sur le devant de la scène diplomatique aurait été pire qu'absurde, une faute politique extrémement grave, que tout son comportement antérieur invalide. Et une raison véritable cette fois, pour le peuple syrien, de se jetter pour de bon dans la rue... or le peuple syrien n'en fait rien, et même 80% des réfugiés syriens de l'intérieur continuent de se déplacer en masse dans les zones sous la protection de leur armée régulière, et non sous la "protection" des égorgeurs modérés. Les 20% restants étant "reclus" dans les zones sous leur contrôle, par des tribus mouvantes d'égorgeurs modérés.

Le coupable ne peut donc être, à ce niveau de bétise humaine et médiatique pure, que le bloc OTAN-GOLFE, par égorgeurs interposés, et fort de sa longue traditions de coups fourrés (opérations de provocations sous faux drapeau comme les ADM en Irak). Savons-nous exactement ce qui s'est passé sur le terrain ? Les rebelles ont la fâcheuse habitude de menacer les journalistes, et les casques blancs sont le cheval de Troie de la troïka OTAN-Golfe... Comment leur faire confiance ? Savons-nous qui a fait savoir à l'armée syrienne qu'il fallait bombarder cet atelier artisanal de fabrication et d'entreposage de roquettes, et si c'est bien ce qui s'est passé ? Savons-nous si l'armée syrienne savait que cet atelier-entrepôt stockait du sarin ou un gaz neurotoxique ? Quelle chaine de renseignement a conduit à cette mission ? Qui a influé sur sa mise en oeuvre ? De part sa nature même, et son expansion médiatique immédiate, aussi unilatérale que suspecte, ce n'est pas une version soutenable en l'état. Spectre des ADM en Irak, s'il te plait, réveille-toi !

Alors quels faits opposer à cette diffamation pure née du cerveau dérangé des spin-doctors de l'OTAN en manque d'idées, mais bons gestionnaires capables d'analyser les effets des précédentes intox au gaz, et de gérer la pénurie de bombes médiatiques depuis les prouesses de la diplomatie russe ? A vrai dire c'est assez simple même pour un bloggeur qui doit craindre le DECODEX. Le seul but recherché par la diffusion de cette version, c'est de faire capoter le processus de paix réenclenché à Astana sans les pays OTAN, au moment où comme par magie, l'UE depuis Bruxelles en réunion cette semaine, agite devant le nez des syriens 14 milliards d'euros d'aide... à condition, tenez vous bien car c'est reparti de plus belle.. qu' "Assad parte", ou comme "ils" le disent pudiquement qu'"Assad enclenche le processus de transition"... Nous y revoilà. La diplomatie OTAN n'a que du sur-place à proposer, celle de son ethnocentrisme aussi colonial que primaire. Et en attendant, elle massacre, elle affaiblit, elle boit le sang des forces vives de la Syrie. Rien de nouveau sous le soleil. Nos fabriquants de réalité du Département d'Etat sont fatigués, et nos dirigeants sont ainsi devenus des monstres à double titre : Parce qu'ils ont déclenché une Apocalypse en Syrie sur le dos de manifestants qui n'en voulaient surtout pas, et parce qu'ils veulent nous faire manger depuis 6 ans cette bouillie en forme de fable absolument abjecte, à vomir, de par sa débilité même. Oui, débile, merci M. Pichon.

J'ajoute que nos médias voudraient-ils nous rendre schyzophrènes, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Ils exigent de nous de ne pas lire la presse alternative à grands renforts de fatwas made in DECODEX, mais ils se livrent à ciel ouvert aux pires approximations propagandistes et complotistes dès qu'un nuage de gaz leur remplit leurs narines blindées... nous transmettant leur paranoïa anti-Assad baignée des relents pestilentiels du sang moisi des victimes des égorgeurs modérés qu'ils soutiennent.

Ce faisant que se passe-t-il vraiment ces jours-ci ? Eh bien tout simplement du démarchage à domicile. Nos dirigeants agitent la souffrance du peuple syrien, et leurs innombrables meurtres de la population syrienne orchestrés par ces fous recrutés par eux et le GOLFE, devant le nez des élites syriennes pour les faire craquer, et les "forcer à forcer Assad" à se retirer pour installer à sa place un gouvernement instable (comme en Afghanistan, Irak, Libye et Ukraine) mais favorable aux intérêts énergétiques et financiers des pays OTAN, USA en tête ( car in fine le système libéral par vases communicants ne profite qu'aux plus forts, non ?), avec je le répète dans l'autre main une manne en Euros et Dollars sonnants et trébuchants pour adoucir la trahison (mais les sommes promises précédemment n'ont toujours pas été transférées).

Il n'y a qu'une seule chose qui puisse à mon sens expliquer, comme pour beauoup d'autres guerres, notre soudaine furie devenue obsessionnelle contre le gouvernement syrien : Le GAZ NATUREL. A moins que VOUS qui me lisez (dites-le nous dans les commentaires), ne trouviez une autre raison qui permettrait de gagner encore plus, plus vite, mieux et plus longtemps, que ces milliards de dollars pendant un siècle ou deux ? Alors quel gaz ? Rappel : Celui qatari qui doit passer par la Syrie via un oléoduc qui desserrerait notre dépendance au gaz russe (mais qui n'empêche pas Gerhardt Schröder à la tête de Gazprom de doubler le gazoduc russe NordStream vers l'Allemagne apparemment moins idiote que nous), et celui des nouveaux gisements découverts autour de Qara (étude norvégienne revendue à EXXON et TOTAL), pour ne pas parler de celui du Golan annexé illégalement par Israël, en plus des gisements de pétrole actuels de Qara peu productifs.

L'autre ressource naturelle qui "nous" intéresse en Syrie, ce sont ses consommateurs... 22 miliions de syriens dont nos banques veulent vampiriser le portefeuille, qui une fois revenus ne demanderont qu'à consommer comme c'est toujours le cas après une guerre, et que la finance des pays OTAN voudrait bien dévaster une dernière fois en les attirant dans la spirale du crédit au profit de gens encore plus endettés qu'eux... ceci alors que leur pays était peu endetté avant la guerre, et que l'entourloupe consiste par tous moyens, à faire perdurer la dette occidentale avant son grand effondrement potentiel et bien pratique pour tenir des peuples en respect, quitte a emporter avec elle le reste de la planète.

Le grand contexte de lutte des blocs, de renforcement de l'arc chiite, de nouvelle défaite publique après le Vietnam, de la nation qui domine le monde à cette heure face à la montée des BRICS, ne vient qu'en arrière-plan et non le contraire, car les sauterelles de la finance ont pris le pouvoir depuis l'avénement du néo-conservatisme au rang de pensée unique ( oui, ils ont gagné, c'est fait et il est bien tard de le redire ici.) et elles n'ont pas inventé le quantitative easing et l'instant trading pour perdre leur temps, à l'image de la France de TOTAL (respect à Christophe de Margerie) et du CAC40 qui, avec le Qatar, jouent chacun dans leur cour à la grenouille qui voudrait se faire aussi grosse que le boeuf pendant qu'Euro et Dollar continuent de s'effriter de l'intérieur, ravagés par la dette.

Il est donc de la plus haute importance, avant de condamner quiconque, de comprendre ces données géostratégiques de base pour forger son opinion sur l'invasion étrangère qui ravage la Syrie depuis 6 ans, dont le peuple syrien n'a jamais voulu à aucun moment, et auquel le gouvernement syrien n'est pour rien, sauf à avoir trahi les exigences de l'Empire occidental.

QUELQUES RAPPELS UTILES :

ARTICLE : 6 congressistes US ont demandé à accéder aux preuves américaines des gazages de La Ghouta Est le 21 août 2013. Tous ont témoigné : ce ne sont pas des preuves, c'est du vent. (et si Obama a reculé, ce n'est pas par altruisme, c'est parce que le Congrès s'apprêtait à lui barrer la route sur un sujet régalien qui aurait entâché de faiblesse le pouvoir Présidentiel).

RAPPORT POSTOL - BROWN : la portée des roquettes tirées à la Ghouta le 21 août 2013 les rend impossibles à tirer depuis les lignes gouvernementales. L'ONU n'a pas contredit ce rapport. Lire au moins la traduction des conclusions en français.

RAPPORT DE LA LIGUE ARABE : un rapport de 2012 enterré par les pays du GOLFE mécontents de ses conclusions, qui n'accusent pas le gouvernement Assad d'être à l'origine des tueries de Deraa et ailleurs à partir du 15 mars 2011, et qui appelle à une enquête ONU qui ne verra jamais ses conclusions aboutir de façon crédible, car tous les représentants de l'ONU sur place ont été menacés par les pseudos rebelles, comme beaucoup de journalistes qui ont fui la Syrie "rebelle" dès 2012, se réfugiant à Beyrouth, Tel Aviv ou Amman.

ARTICLE : témoignage du journaliste de CHANNEL 4 Alex Thomson, attiré dans un piège par des pseudos-rebelles pour le faire tuer sous les balles de l'armée syrienne pour pouvoir ensuite s'en servir comme levier médiatique dans les journaux occidentaux. Il témoigne qu'il fut loin d'être le seul.

------------------------------------------------------------------------------------------