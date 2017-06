Terrorisme : analyse et réaction

En politique, chacun voit un aspect de la réalité qui va dans le sens de sa sensibilité (ou idéologie). Il faut essayer d’avoir une vision globale pour comprendre les choses.

Le terrorisme qui se revendique islamique et qui est international, est un phénomène nouveau qui date d’une trentaine d’année, cela a commencé avec le mouvement Al Qaida. Il n’existait pas dans les années 70, ou avant, alors que l’islam a toujours été politique. Par conséquent l’argument sur l’islam politique qui serait le problème est simpliste. Certains évoquent encore la misère, argument nul. Même la politique étrangère n’explique pas tout puisque des pays très différents sont touchés.

Le mal peut venir d’en bas, du monde musulman, et il frappe aussi l’Europe occidentale à travers l’immigration. Ces groupes terroristes peuvent être utilisés dans certains cas par des états, mais ils sont autonomes. L’état islamique n’est pas un état, ceux sont des rebelles qui existent car certaines puissances veulent la chute du président syrien.

Il est facile d’accuser l’Arabie Saoudite ou la Qatar d’alimenter ces groupes terroristes, or ces pays sont des petits partenaires de l’Amérique qui n’est pas naïve, et a des intérêts communs avec les saoudiens. La proximité de la France avec ces pays du golfe est aussi due aux sanctions contre l’Iran, et ces sanctions sont avant tout la volonté d’Israël et de ses lobbies en occident. Et les liens de l’Amérique avec Israël sont connus.

On connait le rôle des différents pays dans le conflit syrien, mais de toute façon ce terrorisme est le plus souvent autonome et hostile à tous les états.

Comment expliquer ce phénomène ? Surement les « djihadistes » recrutés voient du romantisme dans le fait de se tuer pour une cause perdue. Chaque pays a son contexte particulier. Il y a un mal qui vient d’en bas, mais aussi une perversion en haut.

Dans le cas de la France, la perversion que je vois dans la pensée dominante correspond à la formule suivante : laxisme en politique intérieur et arrogance en politique étrangère.

En politique intérieur, lorsqu’on abolit la peine de mort, cela signifie que l’état n’est pas violent avec ces citoyens quoi qu’ils fassent. Qu’il ne faut pas faire de mal au tueur en série, il faut le guérir. Les fichés S qui sont des binationaux avec des casiers judiciaires chargés pourraient être déchus de leur nationalité et expulsés, ou bien considérés comme des traitres et emprisonnés, ou encore comme des malades mentaux à enfermer. Mais ce serait trop violent pour les sociétés « raffinés » et faussement humanistes. On les laisse en liberté et on supporte les dégâts. Alors qu’il suffirait qu’une seule personne soit tuée par un « néo-nazi » et cela deviendrait un scandale national.

En politique étrangère par contre, on est dans l’arrogance ou l’impérialisme, avec les interventions militaires, notamment contre des faux ennemis comme Kadhafi, des sanctions contre l’Iran et même la Russie, toujours à la remorque des Etats-Unis. En Syrie, la France est à la fois l'ennemi de l’état syrien, et l’ennemi de l’« état islamique ».

Pour moi cette politique intérieur laxiste et extérieur arrogante, favorise le terrorisme, et surtout représente une politique injuste. Et cela correspond à la vision mondialiste.