Terrorisme : Ce qui est à Venir est plus dangereux

Malgré les signes qui reflètent la défaite prochaine de Daech en Syrie et en Irak, l'organisation continue de commettre des crimes à un rythme accéléré dans plusieurs pays. Le crime récent qui visait deux églises en Egypte est contraire à toutes les religions et valeurs humaines. Cela confirme qu'il y a une augmentation sans précédent de la menace terroriste.

La défaite de Daech constituerait une énorme réussite pour la guerre contre le terrorisme, mais une défaite géographique ne signifie pas nécessairement la victoire sur l'idéologie de cette organisation qui forme ses membres pour faire face aux coups, aux défaites et aux opérations consistant à attaquer et fuir immédiatement, tout en les préparant psychologiquement à accepter des pertes - comme une forme de volonté d'accepter les épreuves (balā') pour l'amour de la religion, avant d'essayer de réduire toutes conséquences négatives.

Penser que la défaite militaire de Daech en Irak et en Syrie serait la fin de l'organisation est une grave erreur stratégique. Historiquement, la période après avoir vaincu une organisation terroriste est généralement plus sévère et plus violente que les étapes précédentes. Le monde devrait s'attendre à une étape d’attaques aléatoires à laquelle il est difficile de trouver une explication rationnelle, comme l'attaque récente du véhicule en Suède, ainsi que la propagation géographique des attentats terroristes dans de nombreux pays.

En quelques jours, le monde a été témoin de nombreux crimes terroristes alors que les organisations terroristes se divisent et se répandent partout. C'est la phase la plus dangereuse après la défaite attendue et la chute de Daech en Syrie et en Irak. Le monde doit s'attendre et se préparer à une étape plus dangereuse, avec différents moyens et mécanismes.

Ce qui est arrivé aux deux églises égyptiennes confirme aujourd'hui la nécessité de faire face à la menace du terrorisme avec la plus grande vigilance et avec une alerte sécuritaire, et de comnler toutes les failles possibles et de ne pas tolérer les violations de sécurité en aucune circonstance.

Comme les discours religieux et médiatiques actuels ne sont toujours pas d'une grande utilité, les mesures de sécurité à elles seules ne suffisent pas à contrer la menace terroriste, et nous avons besoin d'énormes efforts aux niveaux intellectuel, religieux, politique et social, car ceux qui ont été faits jusqu'ici ne sont pas assez. Il n'y a que des efforts individuels déployés par certains États et institutions et qui ne prennent pas la forme d'une action collective qui reflète la solidarité et la détermination du monde islamique dans la lutte contre les terroristes et leurs sympathisants.

Beaucoup d'experts et de spécialistes ne comprennent pas bien que les terroristes agissent intelligemment. Considérer les terroristes comme un groupe « d’idiots » n'est pas bon pour la guerre contre ce grave phénomène. La propagande de Daech a réalisé de sérieux progrès. Leurs idées obscurantistes sont une chose et les technologies de l'information et les armes qu'ils développent sont autre chose.

Nous devons également reconnaître que nous avons affaire à des idées, et pas seulement à des individus. Il peut être facile de traiter avec les individus en les vainquant ou en les tuant, alors que les idées ont des origines sociales complexes. Le terrorisme à ses débuts, c'est-à-dire durant les étapes de sympathie et de recrutement, est difficile à détecter, de même que le radicalisme qui pourrait s'étendre sur des jours ou des années. Par conséquent, nous avons besoin de plus d'études et de recherches scientifiques sur la personnalité de l'extrémiste afin de construire un mécanisme de suivi précoce pour prédire la radicalisation et prendre des mesures préventives en conséquence.