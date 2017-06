Terrorisme : l’émotionnel et la peur au service de l’oligarchie

Samedi soir un nouvel attentat a été commis en Angleterre. C'est la troisième fois que ce pays est touché par des actes de ce type en moins de trois mois. Des dizaines de titres et d'articles ronflants, de reportages audio, télévisuels. Les superlatifs ne manquent pas pour parler de cette attaque. Mais oui, c'est une bonne question ça. Pourquoi tous ces attentats ? Bon, les médias aux ordres n'y répondent pas, ou de travers de manières à endormir le quidam. Ils ne font que rapporter les déclarations pompeuses des classes politiques des pays frappés par le terrorisme. Rappelez-vous : Valls qui nous disait qu'il fallait s'habituer à vivre avec le terrorisme ! Macron nous a sorti mot pour mot la même phrase il y a quelques semaines. Bigre ! Mais alors à quoi sert l'état d'urgence en vigueur depuis novembre 2015 ? A rien, sauf à fliquer encore un peu plus la population et surtout les opposants au système oligarchique. Car, c'est bizarre, mais il n'y a jamais eu autant d'attentat en France depuis l'instauration de cette mesure controversée, et surtout une peur et une insécurité de plus en plus grandissante parmi la population. L’intérêt de poser des questions sans queue ni tête et surtout des réponses aussi creuses que le programme de Macron, c'est que ça permet d'éviter d'aller au fond du problème. Les politiciens et leur porte-parole de la presse subventionnée vous parlent toujours des conséquences, vous invitent à acheter une bougie, déposer une peluche et si vous avez de "la chance", un concert de pollution sonore avec des "stars musicales" du moment. Facebook, toujours très réactif dans ces censures malveillantes, et aussi à la pointe de ce naufrage émotionnel en vous permettant de changer votre avatar en un "jesuisLondres", "jesuisParis" etc Idem avec la mairie de Paris et sa tour Eiffel qui n'en finit plus de changer de couleur, à faire pâlir un daltonien ! Au lieu de lancer un appel aux dons pour m'aider sous mes articles, je suis en train de réfléchir pour fabriquer des bougies ou carrément investir dans une entreprise qui en fabrique, je ne devrais plus avoir de problème de thunes pour plusieurs années vu le rythme répétitif des attentats ! L'émotionnel déployé à chaque attentat ne sert qu'une seule chose : maintenir les peuples dans la peur. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui a peur ne réfléchit pas, il est docile, et se réfugie toujours vers ceux qui ont le pouvoir. Le peuple réagit de cette manière, car le pouvoir représente l'autorité, la force, et comme un enfant apeuré, il se jette dans les bras de ceux qu'il pense pouvoir le protéger. Un exemple concret et très récent : 48 heures avant le premier tour de la présidentielle en France, un terroriste tire sur un fourgon de police tuant un gardien de la paix. Beaucoup de sympathisants du Front national, des républicains et d'autres partis classés à droite se sont frottés les mains. Ils se disaient que c'était bon pour eux, car un "Arabe" qui tire sur un policier 2 jours avant le premier tour, ça ne pouvait que leur donner raison et que Marine, Fillon, Dupont-Aignant allaient prendre des points. Quelle erreur de jugement, qui se vérifiera lors de ce premier tour. Macron sera premier, Fillon éliminé et Marine accuse un retard de près de 900 000 voix ! Logique : Macron incarnait dans le subconscient de beaucoup d'électeur la continuité du pouvoir en place et les électeurs se sont réfugiés vers lui. Parler des conséquences, plutôt que des causes, permettent de maintenir une forme de pression sur le peuple. Un peuple qui a peur ne réfléchit plus, ne pense plus et au nom de la lutte contre le terrorisme est prêt à accepter n'importe quoi. Rappelez-vous lors de l'hommage aux victimes du Bataclan. Un misérable pétard qui explose et la foule s'enfuit apeurée !

Je peux vous le garantir sur facture : ceux-là, ils accepteront absolument tout ce qu'un gouvernement leur imposera comme mesure sécuritaire, car ils "penseront" que c'est pour leur bien ! Mais pourquoi donc ces attentats ? Et surtout quelles en sont les causes ? Elles sont multiples. Les guerres que les gouvernements occidentaux, avec comme bailleurs de fonds les bédouins ventripotents et impotents de l'Arabie Saoudite, sont une des principales causes de ces attaques dans nos pays. Ces guerres impérialistes, mais aussi de proxy (Syrie, Yémen), détruisent des pays et ses infrastructures, massacrent les populations civiles, tout ça au nom de la "liberté", des droits de l'homme (de préférence plein aux as !) et de la démocratie à la sauce Soros ! Vous ajoutez à toutes ces horreurs, des abrutis lobotomisés par quelques "imams" manipulateurs, un peu de pognon, du captagon et une vie de "guerrier" et vous obtenez daesh et autres succursales au service de l'oligarchie américano-sioniste. De plus, je vous laisse imaginer la rancœur d'un Irakien, d'un Syrien ou d'un Libyen qui a perdu toute sa famille lors d'un bombardement perpétré par un avion de la coalition occidentale ! Cocktail explosif ! Et pourtant, hormis à de très rares exceptions, ce sont généralement des jeunes issus de l'immigration, nés chez nous qui font ces attaques. Ils sont toujours fichés, emmenant systématiquement leur carte d'identité avec eux lors de leur action ! Je ne suis pas plus complotiste que la moyenne, mais si vous voulez ça fait un peu beaucoup. Le coup du passeport de Mohammed Atta retrouvé dans les décombres des tours jumelles en 2001 a fait des émules visiblement ! La Libye ensuite : pourquoi Sarkozy et Cameron avec le soutien logistique des USA ont tué son dirigeant historique et détruit ce pays ? Ce pays ne menaçait personne. La propagande de l'époque nous assommait matin midi et soir que ce dangereux "dictateur" allait massacrer son peuple ! Depuis nous savons que cette allégation était bidon, comme la fiole de Colin Powell à l'o.n.u ou les couveuses fracassées par les soldats Irakiens en 1990 au Koweït. D'ailleurs, la coalition Franco-Britannique a tué plus de civils que ce Kadhafi aurait lui-même pu faire pour mater un début de rébellion. D'ailleurs si les dirigeants occidentaux se préoccupaient ne serait-ce qu'une seule seconde d'un peuple qui serait menacé par ses propres dirigeants, ça ferait longtemps que Kiev aurait été rayée de la carte, étant donné que Porochenko, le président ukrainien, bombarde la population civile dans le Donbass depuis maintenant plus de 3 ans sans la moindre condamnation, ni la moindre sanction de la communauté internationale. La destruction de la Libye a permis de se débarrasser d'un gêneur qui voulait émanciper l'Afrique noire avec son dinar-or et son projet de téléphonie satellitaire. De plus, et comme par hasard, c'est un pays riche en matières premières. Mais surtout, c'était une barrière naturelle face à au flot de l'immigration. Les populations restaient en Libye, elles étaient bien accueillies et n'avaient nul besoin de rejoindre le continent européen et son mirage économique qui n'existe plus depuis fort longtemps. Par contre, aujourd'hui, ça permet toutes sortes de trafics et en particulier le plus abject d'entre-eux : la traite humaine ! De plus, ça permet de faire revenir discrètement "nos djihadistes" pour qu'ils puissent venir semer la terreur chez nous. Prenons un exemple concret lié à ce phénomène de peur de masse. La loi travail discutée en ce moment entre le gouvernement et les syndicats. Elle sera votée cet été, par ordonnance, et personne ne dira rien malgré le gonflement des pectoraux kronenbourg de nos courageux responsables ou irresponsables syndicaux. De toute manière, quasiment tout le monde flippe avec les attentats. Ensuite ça sera les vacances, et entre ceux qui pourront en prendre et n'en auront rien à secouer, ça attendra éventuellement septembre, et ceux qui ne pourront pas partir et qui déprimeront, cette loi passera comme une lettre à la poste (qui ne sera pas en grève !). Macron nous l'a déjà dit : avec la menace (que ces maîtres oligarchiques ont créée), il faut prolonger l'état d'urgence jusqu'au mois de novembre. Heureusement qu'a l'origine ça devait-être une mesure provisoire qui ne devait durer que 3 mois ! Et pourtant ? Vous entendez quelqu'un protester contre cet énième prolongement d'une mesure qui n'a absolument eu aucun effet dans la lutte contre le terrorisme ? NON ! Pire, il n'y a jamais eu autant d'attentats depuis la tuerie de charlie hebdo et l'épicerie casher. En prime, si par malheur vous vous opposeriez à cette mesure, c'est limite si vous ne passerez pas pour un traître ou un suspect. Amusez-vous à lire ce lien, où vous verrez toutes les lois et mesures prises contre la menace terroriste. C'est impressionnant ! Le tout en moins de 3 ans.

http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme

Un des buts de toutes ces lois c'est ni plus ni moins de vouloir museler une dissidence de plus en plus active et de prendre toutes les mesures pour anticiper l'écroulement économique qui arrivera tôt ou tard. Soit l'oligarchie nous mettra une guerre civile sur les bras, soit elle nous offrira une guerre sur un plateau contre les Russes et ses alliés. Malicieusement quand vous faites sans arrêt peur aux gens sur le terrorisme islamiste, insidieusement vous jetez l’opprobre sur tous les musulmans, même si vous dites surtout pas d'amalgame, les séquelles sont là et elles laisseront des traces. Idem avec la Russie : ça fait maintenant plusieurs années que nos médias associés aux hommes et femmes politiques "cassent" du russe, et comme pour les musulmans, ça ne sert qu'à conditionner la masse en lui désignant potentiellement un futur ennemi. Des élections auront lieu ce dimanche, et je ne doute pas un seul instant que les candidats se présentant au nom du mouvement factice de Macron arriveront en tête et qu'il obtiendra une majorité à l'assemblée nationale. Le climat s'y prête à la perfection et s'il n'y a pas d'attentat en France cette semaine, c'est que nos oligarques auront compris que le bon peuple est mûr pour aller voter bien comme il faut, le tout en marchant au pas ! Un conseil, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait : balancez votre télévision dans un centre de tri, sans avoir oublié au préalable, de lui avoir mis un coup de masse dans le gosier ! C'est la première étape pour vous libérer de vos chaînes et vous émanciper. Bienvenue dans le monde réel. Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)