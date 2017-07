Tiens ? Il y avait des changements climatiques à l’Eocambrien ?

Il est bien connu des agriculteurs en serre qu’enrichir la serre en CO2 améliore sensiblement le rendement végétatif.

De tous les crédules militants "climatiques" sur Agoravox, il n’y en a pas un qui cultive. Que ce soit en plein champ ou en serres.

Oui, il y a des salades qui craignent la chaleur et trop de soleil, par exemple les grenobloises et les rougettes du Midi. A ces quelques exceptions près, la végétation approuve largement la chaleur et surtout le dioxyde de carbone. Toutes les plantes ont besoin du dioxyde de carbone pour exister. Seules 2 % des espèces aériennes se sont adaptées à la pénurie en dioxyde de carbone, mais au prix d’une demande accrue en ensoleillement : le maïs, la canne à sucre, le sorgho, certains millets, les cactées, l’ananas, les joubarbes. Toutes les 98% d’autres espèces pourront tripler leur rendement photosynthétique quand la teneur atmosphérique en CO 2 aura triplé. Leur adaptation à la pénurie actuelle a été de sur-dilater leurs stomates (pores dans les feuilles), ce qui les rend bien plus vulnérables aux épisodes de sécheresse : elles évaporent trop d’eau par transpiration.

Voici un cours facile à partager, et en français :

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese-cours/06-facteurs.htm





Effet de la concentration en CO 2 sur la photosynthèse d'algues (chlorelles) pour différentes valeurs d'éclairement (comprises entre 280 et 700 µmoles.m-2.s-1).

Unité : la μmole de photons est six cent deux millions de milliards de photons. Et chaque photon apporte un quantum d'action, soit 6,6260755 . 10-34 joule.seconde/cycle.



On constate qu'on peut doubler à tripler la teneur en CO 2 avant qu'apparaissent d'autres facteurs limitants, tels que l'ensoleillement.





Comparaison de la photosynthèse de plantes en C3 et en C4 en fonction de la concentration en CO 2 du milieu. Les plantes en C4 présentent un point de compensation très proche du zéro. A la concentration atmosphérique (0,037%), la photosynthèse des plantes en C4 est optimale alors que pour les plantes en C3, la concentration en CO 2 est limitante.



Donc sur 98 % des plantes connues, dont tous les arbres, doubler (voire tripler si possible) le CO 2 atmosphérique doublera (triplera) le rendement photosynthétique, à apport hydrique égal. Et conséquemment, les litières puis au bout de peu de générations les horizons B des sols seront bien plus riches, avec une bien meilleure rétention d'eau, et une meilleure régulation des écoulements après précipitations.

Obsédés de prêcher pour régner, les militants carbocentristes oublient toute la physiologie végétale, toute l’écologie végétale, toute la dynamique de la pédogenèse, toute l’hydrologie continentale.

Avec le CO 2 et le Soleil, les plantes font des hydrates de carbone, qui à terre font des feuilles et des racines.

Avec ces feuilles et ces racines, le ruissellement est ralenti, est bien moins érosif.

Avec ces feuilles et ces racines, la rétention d’eau dans le sol est améliorée.

Avec plus de ces feuilles et racines, la roche-mère est attaquée par davantage d’acides fulviques, la profondeur de l'horizon B du sol augmente d'autant dans le temps. Et la décomposition des litières formes des complexes argilo-humiques qui améliorent considérablement la capacité du sol à retenir les cations, et les anions aussi.

La pédogenèse est amplement améliorée, les sols fertiles épaississent, même en montagne, même quand l'approvisionnement en eau est critique. Et les nappes phréatiques se rechargent plus facilement, en l’absence de ravinement.

Les aérosols dégagés par les arbres forestiers nucléent la germination des gouttelettes de nuages, surtout les nuages bas.

Ce qui augmente les pluies et diminue la température, par un fort albedo des nuages. Cette eau recyclée à l'intérieur même du continent augmente la pluviométrie continentale globale, à évaporation marine égale.



Indépendamment des plantes, davantage de CO 2 dans l’air doc dans l'eau de pluie augmente la corrosion chimique des continents, qui apportent davantage de cations dans les mers. Dont les précieux cations Ca++, Mg++, K+.



Les militants carbocentristes reprennent : Oui mais la végétation, y en a plus ! Parce qu'on bétonne et on défriche !

Surtout dans les zones sahéliennes, la Terre a amplement reverdi ces trente et plus dernières années. Oui, il y a des scandales urbains. Oui il y a des scandales amazoniens et à Bornéo. Cela ne change rien au fait que la végétation a besoins de sols, d'eau, et de dioxyde de carbone.

Alors ils reprennent leurs cris d'or pas frais : Mais la végétation ne peut pas absorber autant de dioxyde de carbone ! Il lui faudra des milliers d'années !

C'est là encore un énorme mensonge. J'a déjà rappelé cette thèse suisse de 1938, où il était mesuré que dans une forêt suisse à la belle saison, la teneur en CO 2 de l'air du sous-bois variait de 1 à 5 selon l'heure de la journée :

http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:21435/eth-21435-02.pdf



Le GIEC vous prend pour des billes, des nuls en sciences, quand il vous raconte toutes ses carabistouilles. Il s’agit d’une escroquerie à l’échelle planétaire, qui relève de la loi pénale : diffuser des nouvelles fausses pour s’enrichir.



GIEC : Gang Intergouvernemental d’Escrocs Carbocentristes. Traduction française de IPCC : Intergovernmental Pack of Carbocentric Crooks.



De tous ces crédules militants "climatiques", pas un qui ait appris les bases en pédologie, et encore moins ses applications en géologie.

Le Jurassiquei et le Crétacéii dont nous voyons les traces en puissants bancs calcaires ou crayeux, furent des périodes chaudes, sans glaciations, et avec beaucoup plus de dioxyde de carbone atmosphérique qu’à présent. Aussi la végétation était riche, elle retenait bien les sols, les rivières étaient claires, elles ne charriaient aucun sédiment, elles n’apportaient à la mer que des ions, et de la silice monomère. Ce furent des périodes biostasiques.

Ce ne sont que durant les périodes rhexistasiques, comme à présent dans notre Quaternaireiii (précédé par le Messinieniv et le Pliocènev )où il y a des glaciations, que les rivières charrient des galets, des sables, et des argiles. A notre époque rhexistasique, les continents foutent le camp en pièces détachées.

Il n’y a pas assez de couverture végétale, ou bien trop fragile. Neuf mille ans après la fin de la dernière glaciation, les océans encore froids n’ont pas encore relargué assez de CO 2 pour les besoins de la végétation aérienne. Regardez le dénudement tragique des montagnes d’Afghanistan. L’érosion mécanique va trop vite pour laisser aux plantes pionnières le temps de former des sols végétaux ni un couvert protecteur.



Quand les médias aux ordres vous serinent « Mort au CO 2 ! », ils ne protègent évidemment pas la nature : ils vous abêtissent de façon à ce que leurs maîtres se réservent facilement toute la Terre et toutes ses ressources, à eux et à leurs meilleurs larbins. Les escrologistes, GIEC et compagnie, s’imaginent qu’ils feront partie du 1% de privilégiés, en récompense de leur larbinat frénétique...



Aucune couverture végétale sur les continents émergés avant l’Ordovicienvi supérieur, et encore très timide.

Le calcaire bleu-noir du Givétienvii, si apprécié comme granulat routier, date du Dévonienviii moyen, quand justement les premières couvertures végétales pouvaient ralentir l’érosion mécanique des Ardennes, et sélectionner l’érosion chimique.



Avant ? Au Précambrien voire au Cambrienix ? Que dalle sur les continents.

A l’extrémité ouest des Maures, les falaises du cap Sicié à l’île du Rouveau, ce sont des schistes âgés de quelques 600 millions d’années, schistes noirs, schistes verts, schistes gris. Et leur litage inclut des bancs de quartzite, plus minces. En ce temps là, les continents foutaient le camp en pièces détachées, l’érosion était mécanique. Les quartzites sont la transformation métamorphique des bancs de sable, quartzeux. Les schistes sont le résultat métamorphique d’érosions plus lentes, quand le sol inorganique avait le temps de former des argiles 2/1, qui ensuite étaient enlevées par les cours d’eau. A voir les épaisseurs relatives des quartzites (maximum trois centimètres) et des roches schisteuses, il est clair que les périodes d’érosion rapide avec enlèvement de sables étaient franchement minoritaires.

Tiens ? Il y a avait des changements climatiques à l’Eocambrien (dit aussi édiacarienx, dernière partie du Néoprotérozoïquexi) ? Plusieurs milliers, oui, dont plusieurs épisodes glaciaires majeurs, aux conséquences catastrophiques.

Rien qu’à voir les discordances dans le litage du Jurassique, il est clair qu’il y a eu des régressions et des transgressions marines spectaculaires, dans ce temps là :

http://citoyens.deontolog.org/index.php/topic,1902.0.html

Ah oui, mais il n’y avait pas la télévision pour vous dire que ce serait la fin du monde...

Mais alors ? A quoi ils songeaient, Rockefeller, Rothschild et Drahi, s’ils n’ont même pas été capables d’embobeliner les foules du Jurassique ?





Question recyclage de l'eau des pluies et des rivières, et nucléation des nuages, là aussi les "héros climatiques" sont d'une nullité bien formatée.

L'eau que les feuilles et litières retiennent, est autant d'eau qui ne ruisselle pas, ou pas encore vers les rivières. Elle est disponible pour la croissance et la transpiration des plantes. Cette eau évaporée par le sol, ou transpirée par les feuilles est remise dans l'atmosphère au lieu de ruisseler vers la mer, elle alimente les nuages suivants, qui vont précipiter dans les montagnes d'où partent les rivières. Au final, l'augmentation de végétation par le CO 2 fait augmenter la pluviosité totale sur les continents, pour le même prélèvement par évaporation depuis les océans.

De plus, les aérosols terpèniques exhalés par les forêts sont d'excellents nucléateurs des nuages bas. Tandis que les rayons cosmiques nucléent surtout les nuages hauts.





Il appert que les crédules sont incapables de fournir un argument factuel à l’appui de leurs croyances. La religion d’état Intergouvernementale présente au moins pour eux, l’avantage de justifier la guerre civile, la guerre de religion dans l’espoir de disposer prochainement de la dictature mondiale « car nous avons les bons experts ».

Georges Courteline nous avait déjà bien expliqué :

"Attendu que la doctrine carbocentriste et intergouvernementale n’est point faite pour que le simple scientifique en démontre l’absurdité,

Attendu que le trafic des indulgences-carbone rapporte plein de pognon à ceux qui ont eu l’astuce d’en combiner le montage,

Attendu que le grand public est trop ignorant pour y déceler les contre-vérités,

Attendu que l’Académie des Sciences a obéi servilement aux ordres de la scinistre des Miences Valérie Pécresse, exactement comme des laquais en livrée,

Attendu qu’aucun des grands media obéissant à leurs patrons ne déroge à son devoir de propagande carbocentriste,

Attendu que quoiqu’il arrive, ou n’arrive pas, ou arrivera dans quelques siècles, c’est tout de la faute du réchauffement climatique, ou de quelque changement climatique dont la nature est encore inconnue mais la survenue certaine, comme la princesse NKM l’a saintement dit,

Attendu que l’arrêt du Gulf Stream peut quand même survenir d’un siècle à l’autre,

Attendu qu’il est urgent de casser la gueule aux incroyants, car encore une fois, les crédules sont blessés dans leur crédulité, comme l’avait publié l’épiscopat français volant au secours de l’ayatollah Khomeiny contre l’impie Salman Rushdie,

Attendu que les incroyants forment une véritable secte sur le Net,

Attendu que Raymond Pierrehumbert a établi que les incroyants sont tous des croyants que la Terre est plate,

Attendu qu’Alexandre Magnan (chercheur « Vulnérabilité et adaptation » à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri, Paris)) a établi que le dioxyde de carbone étouffera la forêt,

Attendu qu’Alain Lipietz a établi que les incroyants sont tous des criminels, bons à envoyer en rééducation dans les rizières,

Attendu que la princesse NKM, fidèle à son climastrologue de la cour, a proclamé que les incroyants, c'est rien que "des connards",

Attendu que Naomi Oreskes est une historienne des climats de grande autorité car elle sait l’existence de l’ouragan Katrina en 2005,

Attendu que Naomi Oreskes a établi que tous les incroyants sont financés à milliards par les pétrolières, ou par les cigaretiers,

Attendu que Naomi Oreskes a établi que tous les incroyants présentent les symptômes d’un Ego surdéveloppé, ce qui prouve qu’elle est une psychopathologiste de grande autorité,

Attendu que Marc Dubois dit « Mad » a établi que tous les incroyants sont des chirurgiens amateurs qui méritent des baffes,

Attendu qu’Olivier Nobili aura la dictature mondiale car nous avons les bons experts, et a établi qu’il est urgent de couper la langue aux incroyants, dont la liberté de pensée suscite tant de réactions de haine chez les Vrais croyants,

Attendu que Bobby, immodérateur de l’OZ a établi qu’il est urgent que l’espèce humaine disparaisse, car elle ne mérite pas d’être sur cette planète,

Attendu que le dit Bobby de l’OZ a établi que tous les incroyants sont des abrutis, des crétins et des biknits,

Attendu qu’il a suffi d’un seul brise-glace aux frais du contribuable canadien pour faire franchir à Tara le passage du Nord-Ouest,

Attendu que la nature conspire odieusement avec le Soleil pour ne jamais produire le réchauffement climatique que saintement nous prophétisons depuis que l’ONU saintement nous croit, et que c’est un odieux crime de lèse-clergé,

Attendu que toute religion d’Etat, et a fortiori la religion intergouvernementale est par principe, exemptée de tracasseries subalternes, telles que des épreuves de réalité scientifiques, cohérence avec les autres disciplines dans les vraies sciences, cohérence avec les faits expérimentaux, etc. sinon son insoupçonnabilité de principe serait remise en cause,

Attendu que le petit micron-à-Rothschild a proclamé que les incroyants, c'est rien que des complices du terrorisme islamique, et qu'il faut les arrêter et les rassembler dans les stades avant la Solution Finale,

la Cour après délibération condamne les incroyants à payer les factures de chauffage des vrais croyants, et à payer les voyages en avion et les frais d’hôtels et de congrès des Commandeurs des Croyants, dans des pays ensoleillés.

En outre, la cour condamne les incroyants réfractaires à pédaler pour faire tourner les rotors qui font voler les grands Hélicologistes de la Vraie Foi, et à porter les chaises à porteurs des Commandeurs des Croyants durant leurs menus déplacements entre les studios et les ministères.

Cela sans préjudice d’aggravations des peines, à la discrétion des autorités de la Vraie Foi Carbocentrique."

C'est ainsi que l'ordre règnera en Rothschildland.

iDatation absolue du Jurassique : de -201 Ma à -145 Ma. L’échelle stratigraphique a été établie au long du 19e siècle, essentiellement par des marqueurs fossiles. La datation absolue a été établie au cours des derniers 75 ans environ.

iiCrétacé : de -145 à -65 Ma.

iiiQuaternaire : de -2,58 millions d'années au présent.

ivMessinien : de -7,246 à -5,333 millions d'années,

vPliocène : de -5,332 ± 0,005 à -2,588 ± 0,005 millions d’années

viOrdovicien : de -485 à -443 Ma.

viiGivétien : de -388 à -383 Ma.

viiiDévonien : de -419 à -359 Ma.

ixCambrien : de −541 ± 1,0 à −485,4 ± 1,9 millions d'années.

xEdiacarien : de -630 +5/-30 à -544 ± 1 Ma.

xiNéoprotérozoïque : de -1 000 Ma à -542 ± 1 Ma.