Salut alinea

tu dis vers la fin : Le problème est-il ce fait de civilisation que l’on n’a plus besoin du travail des gens, ou bien ce fait de civilisation qui transforme les traditionnelles migrations économiques en migration de désespoir total, ou bien celui qui stérilise notre terre nourricière, qui pollue nos eaux notre air pour satisfaire à l’enrichissement de quelques-uns puis aux addictions induites de tous ?

un probleme que je vois, vient du choix cornélien pour nous qui ne savons plus, comment vivre ensemble sur la même planète ?

Pour la survie mais au delà aussi , on coopère, partage, donne, reçoit, aide, découvre ensemble ou pas, etc etc car c’est sans fin que les conséquences de cette vision, car c’est avant tout une vision profonde naturelle et là nous avons cette sécurité relative qu’apporte le fait d’ être relié...relié à quoi ? juste relié..

ou alors..

pour la survie on dit que c’est le mythe de la compétition et du meilleur qui est notre nature..la preuve ? la vache mange bien de l’herbe, c’est pas une preuve çà ?? comme l’oiseau mange le ver de terre..c’est pas une autre preuve çà ?? et là tout est fini car nous ne pouvons que avoir la perfection à chaque seconde...si cela est une vérité...guerre, famine, vol, tortures, destruction etc sont donc notre absolu..et perfection faite humaine...l’univers a engendré des tarés pensons nous...alors que il est possible que l’humain soit devenu taré à cause de lui même....

ce que tu dis peut être très juste mais est en surface de la surface des choses de ce que j’en vois et entre nous j’en vois beaucoup...mais notre choix passif ou actif de la competition qui élimine est ce qui produit ce que tu décris....or ce choix part de nos cerveaux, que se passe t’il à ce niveau ? silence radio laissons parler les spécialistes...moi je n’en sais rien..j’ai assez à faire avec ma putain de vie de tous les jours pour pas me poser des questions..laissez moi tranquille !!

compétition = élimination mais ceci n’est plus perçu ou alors est admis mais seulement si moi je gagne, l’option je vais perdre est refusé..comme la mort est refusé..tien tien !! étrange ..

..sinon si je perds je gueule avec la masse des moutons et vais allez choisir un maître et admettre donc de ne plus exister

je refuse le collectif là ou il est parfait..la survie, et je refuse le personnel là où il est parfait..ce chemin avec « moi même » le chemin où la vie nourrit notre psyché et où la question du sens n’est plus posée....

everything is upside down, the other way round ..sad, really sad, is not it ? as well as pathetic..

Ah le maître...celui qui va me faire croire que l’herbe sera verte des demain et pour cela je n’aurais rien à faire , rien à changer, je suis déjà parfait à mes yeux quand il sera là, juste à mettre un beau de papier dans une boite et hop, magique...tout va bien sans rien faire.oups, cla fait un peu 3 à 4 ans d’age mental non ??

élimination forme ultime de la vie.......dont nous pensons croire que cela a toujours été comme cela, dit le maître forcement lui ça l’arrange car pour nous voler avec notre consentement il faut croire ces fadaises, sans les observer une seule seconde avec une intensité hors du commun..on a tous çà en magasin...mais ce n’est plus utilisé..

Le truc c’est que si je me mets à aller sur cette route , très vite je vois que c’est avant tout moi le probleme dans ma vie...et comme je me suis habitué au confort de croire sans savoir que le probleme c’est les effets superficiels que mon attitude a produit, et que les autres comme la société sont la racine du probleme mais moi sûrement pas le tout multiplié par 7 milliards sauf exceptions....et bien rien de profond ne change depuis 3000 ans. sauf les machines bien sur....

dont une partie sert à tuer avec plus efficacité...la rançon du progrès...tien encore un de ces non mots, un fourre tout qui dit en fait : nous sommes géniaux donc moi je suis génial...titre auto décerné, ..à la fois juge et jugé donc..

principe appliqué à tous les niveaux au sommet du pouvoir..j’ai fait une connerie, pas de problèmes je vais me juger...mon honneur, le verdict ?? innocent !

Pourquoi ? parce que en vertu du diton qui dit aux innocents les mais pleines...je suis donc innocent..

etc

l’absurde absolu ne nous étrangle pas....

A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto

Prends garde au bœuf par devant, à l’âne par derrière, à l’imbécile par tous les côtés

Avaro omnia desunt, inopi pauca, sapienti nihil

À l’avare, tout manque, au pauvre, peu, au sage, rien