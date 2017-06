Torpeur française

La France est comme saisie de torpeur mentale. Je ne sais si c'est le réchauffement évident du climat qui influe sur les cervelles ou les conséquences de l'infantilisation des masses perdues dans une société ludique et infantile, festiviste. Il est de bon ton de se conduire toute sa vie en adolescent irresponsable, si tant est que les ados le soient autant que cela ce qui n'est pas forcément pertinent, on est très sérieux quand on a dix-sept ans. il convient d'être d'accord avec tout le monde, adepte de valeurs morales construites selon le plus petit commun dénominateur sans se poser plus de questions. Il est de bon ton de ne plus réfléchir par soi-même, de ne plus se cultiver, d'abdiquer tout cela entre les mains de "spécialistes" autoproclamés qui en profitent...

...Comme les députés et le gouvernement dits de renouveau au pouvoir depuis quelques semaines et quasiment tous technocrates.

Depuis plusieurs années déjà, je suis comme d'autres frappé par l'apathie du peuple français, par son étrange passivité, sa docilité voire sa servilité envers les puissants. Pourtant ce peuple dans son histoire a été turbulent, à maintes reprises, et n'a jamais gardé bien longtemps un maître qu'il jugeait illégitime. Des quartiers entiers sont mis en coupe réglée par des fanatiques religieux qui ne respectent aucune de nos valeurs, cela ne provoque que le déni ou la ghettoïsation de ceux que l'on appelle les "petits blancs". Personne ou presque n'a l'air de s'en formaliser, c'est comme ça, c'est tout...

Nos dirigeants édictent des lois proprement iniques ne faisant qu'accélérer la paupérisation de ceux qui sont déjà précaires. Ils augmentent les impôts directs ou indirects afin de compenser leur incompétence à gérer correctement l'argent public et aussi l'échec patent de l'Union européenne. Ils cassent notre modèle social. Le "non" franc et massif contre le Traité constitutionnel européen en 2005 a été méprisé et les oligarques ont passé outre. On attend depuis le moment où la population réagira, fera au moins quelques chose, se soulèvera, montrera concrètement son mécontentement. Je crois que l'on peut toujours attendre, il ne vient pas, excepté quelques bouffées de colère ou de violence très sporadiques et rentrant vite dans l'ordre.

La seule exception ces dernières décennies sont les grandes grèves de 1995 contre les lois Juppé et puis depuis rien. Que l'on soit d'accord ou non avec leurs instigateurs on ne peut que constater qu'au moins c'était une réaction, un signe de vie...

On me rétorquera également que le peuple français a déjà plébiscité des tyrans par deux fois dans son histoire, les deux Napoléon. Le premier prit le pouvoir car il était à ramasser à la petite cuillère, le deuxième profita de la peur de la bourgeoisie de perdre ses avantages matériels. Il abolit un temps la démocratie avec l'assentiment enthousiaste d'une grande majorité du peuple. Les français sont comme ces gosses chahuteurs qui un jour en ont assez qu'on leur laisse la bride sur le cou et qui réclament d'eux mêmes plus d'autorité, même excessive. Pour un peu ils tendraient la verge pour se faire battre. C'est ce qui arrive régulièrement.

Les populations sont tout à fait conscientes de leur apathie, c'est bien là le pire. Elles l'excusent par un certain fatalisme : on ne peut rien faire donc on ne fait rien, on subit sans réagir, on se soumet. Ou bien elles l'expliquent par des conspirations, des complots obscurs qui feraient que si rien ne change ce serait à cause soit d'un gouvernement mondial caché, soient des Francs Maçons, des "reptiliens", des "Iiluminati", des "petits gris", des "sionistes" (maintenant l'antisémite sait qu'il risque gros en parlant du "Protocole des sages de Sion" il parle donc d'antisionisme...) etc...

Précisons que l'auteur de ces lignes a l'esprit ouvert, qu'il veut bien tout croire à condition qu'on lui montre des faits précis et non de simples suppositions ou allégations...

La France est soumise, ses nantis préfèrent faire du rollers l'esprit vide tout en adoptant l'une ou l'autre posture à la mode...

...Et c'est ainsi qu'Allah est grand.

Sic Transit Gloria Mundi ; amen

Amaury - Grandgil

illustration prise ici