Tout-en Pognon et Tout-en-Vuitton, ont leur premier ministre : Ali Juppon

Après les Jupettes, le Juppon. Logique.

Je pense, sniff, aux électeurs de droite qui se sont déplacés aux primaires pour éliminer le Juppé et qui ont choisi le Fillon et se retrouvent avec le Juppon… Dur, dur d’être un électeur.

Le nouveau pharaon, d’après « Le Figaro » qui s’y connaît en monarques, voulait donc « imposer son tempo. » Après s’être traîné à deux à l’heure sur le tapis rouge de l’Elysée, pendant que Tout-en-Vuitton, jouait les échassiers sur des talons trop haut, il a fait poireauter la presse pour enfin annoncer que son premier ministre… était bien celui qui était annoncé depuis plusieurs mois.

Ce règne s’engage donc sur le signe de la non-surprise.

Tout ce qui était prévu va arriver.

Le dit Ali Juppon a aussitôt fait bruire les réseaux qui sont de gros fouineurs pour dénicher les secrets des carrières encore mystérieuses.

Premier point : c’est un barbu. Qui ressemble à Landru, ce qui inquiète les anciens, mais encore plus au psychopathe de GTA 5 ce qui inquiète les modernes. Ainsi, ça commence bien. Il affole tout le monde.

Et à juste titre. Il s’avère, en effet :

1-Qu’il est nul en maths. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lui a infligé un blâme pour avoir refusé de fournir des informations sur sa déclaration de patrimoine de 2014, pourtant exigées par la loi. "La valeur de son appartement à Paris ? « Aucune idée ». Ses parts dans une résidence de Seine-Maritime ? « Aucune idée ». Son bien en Indre-et-Loire ? « Aucune idée'". C’est ce qu’il écrit ! Et insolent avec ça ! Malgré les relances de la Haute autorité, il s’est toujours refusé à communiquer les valeurs ou le prix d'achat de ses propriétés. Fait la même chose avec des impôts et tu m’en diras des nouvelles.

2-Que c’est une feignasse. Ah ! Pour déclarer avec le sérieux d’un Pape que les 35 heures ce n’est pas assez pour la valetaille, il est bon. Mais que fait-il lui à l’assemblée ? C’est un de ces députés-fantômes qui sont présents la semaine des quatre jeudis. « Marianne » étudie le sujet :

« Depuis sa première élection comme député, en 2012, il compte à son actif seulement dix interventions dans le débat législatif. Et sur les 404 textes adoptés par le Parlement au cours du dernier quinquennat, seuls six projets de loi ont retenu l'attention du maire du Havre ! Edouard Philippe ne peut pas non plus attester une grande présence en commission des lois, où sa technicité d'avocat et de conseiller d'Etat auraient pourtant pu être appréciées. Alors que celle-ci s'est réunie pas moins de 491 fois en cinq ans, le député-maire du Havre n'y est intervenu que 25 fois, soit un peu plus d'une fois toutes les 20 réunions. Et parfois pour seulement une phrase. Tout sauf un pilier des lieux... Quant aux amendements, ce mode d'élaboration de la loi cher aux parlementaires n'aura pas plus intéressé le nouveau chef du gouvernement. Durant sa carrière à l'Assemblée, il en a signé à peine... six, quand certains de ses collègues en sont à des dizaines de milliers. De quoi le classer parmi les 100 députés les moins assidus, selon l'observatoire citoyen nosdéputés.fr.

3- Encore feignasse quand il écrit en 2011 un roman érotico-machiste . « Dans l’ombre ». Avec un co-auteur. Même pas fichu de faire ça tout seul, Proust n’est pas en danger. Il avoue qu’il aime les femmes aux seins ronds…Quel texte ! Pour consoler sa femme qui a dû s’inquiéter de cette prose, il joue quand même, à la Macron, les époux passionnés. Il fait ainsi des confidences à Gaël Tchakaloff pour son livre « Lapins et Merveilles. "( !!!) « Pour ma femme, je vais me baigner à Coutainville, dans la Manche. Je me plonge dans une eau à 16°C par amour." A mon avis c’est le genre de fantaisie qui montre qu’on a beaucoup à se faire pardonner.

« -Tu viens te baigner ?

-Heu…Bien sûr…Il ne fait pas trop froid quand même ???

-Non. J’adore ça.

-Ah…Heu…Alors je viens, chérie… »

Si c’est un mec qui a les couilles retrécies, on saura pourquoi…

4- C’est un vieux schtroumpf à côté de qui Boutin est une hippie.

-a voté contre les lois sur la transparence de la vie politique,

- a voté contre le compte pénibilité,

- a voté contre le tiers payant,

- a voté contre la loi sur la transition énergétique

- a voté contre les textes sur l'égalité homme/femme.

- En 2013, il s’abstient sur le mariage pour tous, par son opposition à la possibilité d'adoption plénière par les couples homosexuels.

Entre Tout-en-Pognon qui est l’idole des LGBT et le dit Edouard, cela va faire des sujets de conversation.

Il a sur le dos les écologistes (il est favorable au charbon), les féministes (il a voté contre « la proposition de loi renforçant la lutte contre la prostitution ».

"Ou bien M. Philippe n’a jamais trouvé le bouton "pour" sur la table de vote, ou bien l’égalité femmes-hommes n’est pas une priorité politique pour lui. Curieusement, nous penchons pour la deuxième option", a ironisé ‘Osez le féminisme.’

Pire ! C’est un lobbyiste impliqué dans le pillage de l’uranium du Niger par Areva et pire encore, le mec est vraiment une pochette surprise, c’est Bilderberg qui nous l’a collé ! (Il a, en effet, participé à la réunion de 2016 avec les ultra libéraux ultra conservateurs adeptes de la stratégie de tension comme Henry Kissinger, organisateur du coup d'état contre Allende au Chili en 1973.)

Bonjour le personnage. On ne le connaissait pas. On ne perdait rien.

Et il va nous coûter des fortunes en coiffeur pour entretenir sa barbe touffue.

A propose de barbes, c’est un ami, comme Juppé et comme la politicaille atlantiste de ces fameux « frères musulmans » qui pensent la charia au-dessus des lois et qui, abondamment financés par l’argent du pétrole, auront mission d’exciter les esprits pour faire monter le Fn pour 2022.

Mais voilà un sujet sur lequel il va falloir revenir car il est la clé de notre temps.

Pour finir le portrait d’Ali-Juppon, on va donner la parole aux Havrais :

Pour commencer quelques chiffres :

Taux de chômage en France : 10,2%

Taux de chômage au Havre : 12,6%

Dans la lutte contre le chômage, il va être très utile !! II s’y connaît autant que Hollande.

Puis une étude du sujet :

"Édouard Ier, surnommé "Le Ventilateur" à cause de la vitesse à laquelle il retourne sa veste. Avec lui, en 5 ans, 500 commerces ont fermé au Havre ... plus de 10 000 habitants ont quitté le Havre. Augmentation des tarifs des transports en commun. Augmentation des tarifs de stationnement et des PV de stationnement. Moins de places de stationnement. Dépenses de 45 millions pour la célébration des 500 ans du Havre (un feu d'artifice en plein jour, une arche en containers maritimes et un photomaton géant ), un maire qui adore l'argent et le bling bling. Après les attentats, j'ai organisé un rassemblement pour rendre hommage aux victimes dans les jardins de l'Hôtel de ville. Celui-ci a rassemblé 8000 personnes : ÉDOUARD PHILIPPE a refusé le prêt d'une sono pour la prise de parole . C'est un maire qui a brillé par son absence alors qu'il était "présent" en mairie."

Mais certains disent que les Havrais l’apprécient.

Pas au premier tour des élections, en tout cas, où Mélenchon a nettement battu Macron ! (29, 97 vs 21, 24) Ce n'est pas rien !!!

En route les Insoumis du Havre ! Il va falloir encore voter !

Bon, tout ceci n’est que babiole. Le Ali Juppon n’est là que pour faire passer le message suivant : « Gens de droite, votez pour nous. » Il va disparaître dès les législatives.

Vraiment un grand politique ce Tout-en-Pognon !