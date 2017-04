TOUT SAUF MELENCHON !!

Après un suspense insoutenable, les loups sortent du bois...

Ah, enfin, on y vient !!

Cela a été vraiment laborieux ces tergiversations de notre cher Président, qui, du haut de son immense crédibilité et de toute la confiance que nous pouvons porter à sa parole, désigne donc enfin l'ennemi à abattre.

Dire qu'il soutenait le candidat Macron, fils spirituel d'un accouplement hors normes entre le PS et le Medef, aurait peut-être signé un arrêt de mort à la conquête du pouvoir de son chouchou.

Donc, au vu des sondages et de ce qui se présente comme plus que possible, après avoir poussé au maximum une Marion Anne Perrine Le Pen dans tous les médias, après avoir fait tout ce qui était possible sans trop se voir pour la protéger des innombrables attaques judiciaires dont elle et son parti font l'objet, il apparaît nécessaire et urgent de mettre un coup de poignard au gêneur de La France Insoumise...

Voilà qui est fait !!

Le danger ne vient donc pas de Monsieur Fillon, considéré comme "cramé" par le pouvoir agonisant du PS, pas du FN dont la candidate est classée battue à coup sûr - cela reste à voir quand même !! - mais, finalement, de la vraie gauche représentée par La France Insoumise.

Bien évidemment, après le coup du Bourget dont on a vu de quelle rouerie le Capitaine de Pédalo était capable, aussi, la confiance dans l'impact de ses prises de position me semble faible...

Mieux. Compte tenu des attaques de ses adversaires, que ce soit Macron, Fillon ou Le Pen, on situe beaucoup mieux les positions de la France Insoumise et de son représentant, Jean-Luc Mélenchon. Ces positions s'inscrivent maintenant dans une véritable opposition à tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant et qui nous emmène, année après année, au désastre économique et écologique, sans parler du social qui est maintenant réduit à peau de chagrin, et ceci, de façon incontestable.

Il reste donc une question principale et fondatrice à se poser, dans ces derniers jours avant le scrutin.

Sommes-nous un pays de trouillards incapables et sans imagination, ne voulant qu'assurer le peu que nous avons - souvent bien dérisoire - ou allons-nous décider de changer de paradigme de société, quitter la majeure partie des accords contraignants (CETA, TAFTA, OTAN, etc...) qui ne profitent qu'à une minorité de la population et nuit à contrario à la grande majorité.

La candidature de Jean-Luc Mélenchon n'est pas en soi une chose évidente, cela représente une aventure que seul un pays comme la France est capable de vivre. De par le passé, ce grand pays a su se relever de situation pires que catastrophiques. Il serait vraiment étrange que nos dirigeants, de par leurs bassesses et leurs veuleries, aient réussi à éteindre cette étincelle de courage et de rêve qui sommeille en nous.