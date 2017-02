Trump : d’une fausse démocratie à une vraie autocratie

Que le décret « anti-immigration » que Donald Trump vient de signer à l'encontre de sept pays dits « musulmans », au prétexte d'endiguer ainsi le terrorisme islamiste, soit, par-delà même sa veine raciste, une grave atteinte aux droits de l'homme, sinon une insulte à la simple dignité humaine, voilà qui, à voir le tollé qu'il suscite à travers le monde libre et civilisé, ne fait pas de doute.

LA MEMOIRE DE L'HOLOCAUSTE BAFOUEE

Il est toutefois un autre élément qui devrait interpeller, non moins légitimement, nos consciences au regard de cette funeste décision du nouveau président des États-Unis : cet odieux décret a été signé, ce 27 janvier 2017, lors de la journée que le Conseil de l'Europe a instituée, depuis octobre 2002 déjà, en mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est en date du 27 janvier 1945, précisément, que fut libéré, par l'armée soviétique, le camp de concentration d'Auschwitz, symbole, dans son abomination, de la barbarie nazie.

Ainsi ce décret, anti-musulman plus encore qu'anti-immigration, sonne-t-il également, tel un effroyable et lugubre glas, comme un coup asséné au douloureux souvenir de la Shoah, crime unique, par son ampleur, dans les tragiques annales de l'(in)humanité.

D'où, sans certes vouloir comparer ici l'incomparable, cette interrogation, qui n'est excessive, au vu de la gravité des faits, qu'en apparence : Trump, aujourd'hui, serait-il donc animé de la même, folle et irrationnelle haine envers les musulmans qu'Hitler, hier, à l'encontre des juifs, à la détestable image d'un miroir inversé, telle une sorte de reflet spéculaire par contraste ?

Certes est-il encore trop tôt pour répondre de manière définitive à cette question, même si, face à l'urgence, nombreux sont ceux qui, au sein des diverses manifestations qui s'organisent désormais aux quatre coins de la planète, osent déjà, à voir les effigies des pancartes qu'ils arborent, la comparaison. Il est un autre dictateur, en revanche, auquel ce grand-guignolesque mais dangereux Trump fait, tant par l'outrecuidance de ses propos que par l'emphase de ses poses, inévitablement songer, pour le pire là encore : Mussolini, autre grand démagogue et vaguement paranoïaque lui aussi, en personne !

DOCTEUR FOLAMOUR ET LA BOMBE ATOMIQUE

Qu'il suffise, pour s'en convaincre, de voir ce dernier gesticuler, tout en proférant ses insanités et menaçant ses adversaires, du haut des tribunes où il haranguait, de sinistre mémoire, les foules en délire (https://www.youtube.com/watch?v=RNX2V5wXDWg). Et dire que ce sont les Américains eux-mêmes, comme autrefois les Italiens avec Mussolini ou les Allemands avec Hitler, qui on élu, à la tête de leur pays, cet énergumène : une espèce de nouvel apprenti sorcier, d'inquiétant docteur Folamour, toujours prêt à faire feu, nanti de la bombe atomique en guise d'argument choc, sur tout ce qui ne cadre pas avec ses élucubrations de despote mal éclairé. Fired, « brûlé » plus encore que « viré », s'avère d'ailleurs, venu tout droit d'émissions de télé-réalité aussi vulgaires qu'ineptes, son slogan fétiche : comme quoi la démocratie peut vite se transformer, lorsque la vigilance manque à son devoir moral et que la lucidité des esprits fait défaut, en son exact contraire : le fascisme !

Que ce dictateur en herbe représente donc un sérieux danger pour la paix dans le monde, et pour la stabilité comme pour la prospérité de son propre pays en premier lieu, c'est là, du reste, ce que vient de suggérer ouvertement le dernier numéro de The Atlantic, magazine américain de haute tenue en matière de géopolitique : How to build an Autocracy, « comment bâtir une autocratie », vient-il en effet de titrer, avec l'ombre de Trump en surimpression, à la « une » de son site (https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/03/how-to-build-an-autocracy/513872/).

LA DEMOCRATIE DEVOYEE

L'autocratie « made in USA » n'est cependant pas neuve, et il n'a certes pas fallu attendre cet incontrôlable, populiste et hystérique Trump, qui signe péremptoirement ses abjects décrets comme d'autres alignent fébrilement leurs pathétiques exploits, pour la voir poindre au pays de l'oncle Sam. Que l'on se souvienne : c'est sans aucun mandat de l'ONU, au mépris de son conseil de sécurité et au prix de mensonges éhontés (comme l'existence d'armes chimiques ou de destruction massive), que les États-Unis sous l'ère Bush imposèrent au reste du monde, et parfois à l'OTAN même, leur sale guerre en Irak, puis, durant le conflit au Kosovo, alors que ce fut pourtant Bill Clinton à occuper à cette époque-là le poste tant convoité de « commander in chief », en ex-Yougoslavie (comprenant, en ce temps-là, la Serbie et le Monténégro).

Étrange et paradoxale conception de la démocratie, en effet, que celle où même la quantité des votes, à défaut de leur qualité, n'est même pas respectée puisque, bien que ce soit Hillary Clinton à avoir obtenu la majorité des voix, lors de ces dernières présidentielles, c'est finalement ce canard boiteux de Donald, cet éléphantesque Trump qui a été élu, grâce à l'abusif suffrage des « grands électeurs », à la tête de cette Amérique rétrograde, nationaliste et, à présent, fascisante, sinon tyrannique.

SOUVENIR PERSONNEL

Pis : jamais je n'oublierai ce moment où, tandis que je sillonnais pacifiquement, en compagnie de quelques écrivains français (dont mon ami Patrick Besson), la Bosnie durant la sanglante guerre qui la ravagea dans les années 90, une horde de soldats américains, qui se croyaient évidemment là en territoire conquis et s'estimaient donc droits dans leurs bottes, braquèrent leurs fusils mitrailleurs, sans le moindre état d'âme et les doigts posés sur la gâchette, en direction de mon propre fils, alors pourtant âgé, à peine, de trois ans. No comment, même si, le coup de feu n'étant certes jamais parti, ce n'était là qu'une manière, mais non moins ignoble pour autant, de nous tenir à distance, on ne sait trop pourquoi, sinon de nous intimider. Non, jamais je n'oublierai le cri que mon fils, terrifié, poussa, en ces terribles instants, face à ces « Rambo » mâchant mécaniquement, tout en hurlant d'inaudibles jurons, leur chewing-gum.

A l'alarme, citoyens !

DANIEL SALVATORE SCHIFFER*

* Philosophe, auteur de Requiem pour l'Europe - Zagreb, Belgrade, Sarajevo (L'Âge d'Homme), La Philosophie d'Emmanuel Levinas - Métaphysique, esthétique, éthique (Presses Universitaires de France), Critique de la déraison pure - La faillite intellectuelle des « nouveaux philosophes » et de leurs épigones (François Bourin Éditeur) et Le Testament du Kosovo - Journal de guerre (Éditions du Rocher).