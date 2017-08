Trump est-il maboul ?

Les problèmes de santé, physique ou mentale, ne sont pas forcément dangereux dans la vie professionnelle, mais on imagine mal un pilote de ligne reprendre son travail après une crise cardiaque ! Or, même un gros porteur ne transporte pas 325 millions de passagers et n’embarque pas d’armes nucléaires.

Le comportement décalé de Trump fascine son public et consterne les autres. Ses soutiens médiatiques l'ont présenté comme « rafraîchissant » et ses explosions tumultueuses ont toujours un certain succès. D’autres le perçoivent comme « narcissique, puéril et dangereux ». Et en effet, souvent, Trump n'agit pas comme un adulte.

Il y a quelques semaines, un groupe d'experts psychiatres de Yale (1) a déclaré publiquement que le président Donald Trump souffrait d’une « maladie mentale », une forme de démence qui peut le rendre inapte à gouverner. Alors deux questions se posent : est-il fou ? Peut-on mettre en cause publiquement la santé mentale d'un dirigeant élu ?

Dans des situations où la sécurité de l'individu ou celle de son entourage est menacée, un diagnostic médical peut amener à remettre en cause l’aptitude à exercer une activité professionnelle en fonction du contexte. Une insuffisance cardiaque n’empêche pas un épicier d’exploiter son fonds de commerce, mais elle condamne un guide de haute montagne à renoncer à son métier.

Pour ce qui concerne la santé mentale, les choses sont moins claires. Un médecin dépressif peut-il exercer ? Un comédien paranoïaque présente-t-il un danger pour son public ? Là encore, le contexte est déterminant, mais beaucoup plus difficile à évaluer. Dans tous les cas, s’il y a doute, un examen doit être mis en œuvre ; un diagnostic sans consultation ne suffit pas. La spéculation à distance n'est pas une preuve. C'est au mieux une préoccupation bien intentionnée, au pire une conjecture malveillante.

Une maladie psychiatrique peut être difficile à repérer. Un comédien bipolaire peut vivre pendant des années sans inquiéter son entourage car ses symptômes n'apparaissent pas « anormaux » dans le contexte. Par contre, si votre notaire se met à courir autour de son bureau en plaisantant et en sautant, vous avez le droit de vous poser des questions.

En médecine générale, si vous vous sentez malade, vous allez chez le médecin. Si vous craignez qu'un membre de la famille soit malade, vous lui conseillez de consulter. Si votre père s'effondre avec une douleur thoracique, vous appelez le SAMU. Vous ne vous préoccupez pas de sa propre prise de décision ni de son libre-arbitre ; vous agissez dans ce que vous semble être son propre intérêt. On pourrait en dire autant d'un ami suicidaire.

Mais imaginez que votre père vient d’avoir une crise cardiaque et décide d’aller au travail, en tant que pilote d’un Airbus A380. Vous le voyez monter dans sa voiture grimaçant de douleur, et vous le laissez partir. Quelle est votre responsabilité ? Un nouvel infarctus ne signifiera pas seulement perdre un père, mais coûtera des centaines de vies, en l’air et au sol. L’empêcher de partir ou, à défaut, téléphoner à son employeur ne serait pas de la délation ni de l’obstruction !

Dans le cas des dirigeants, la question devrait se poser de la même façon. Si la santé (physique ou mentale) d’un chef d’état semble constituer un risque réel pour lui-même ou pour d'autres, il incombe au public de tirer le signal d’alarme. C’est ce qu’a fait l’équipe de Yale pour Trump.

Il ne s’agit pas de savoir si le diagnostic à distance de ces spécialistes est correct ou légitime. Il ne s’agit pas non plus d’établir des critères de discrimination à partir de l’état de santé isolé de tout contexte. Il s'agit de savoir si quelqu'un est apte à faire un travail et s'il est capable de le faire en toute sécurité. Pour Trump, les enjeux sont lourds. Il serait rassurant pour les habitants de la planète qu’un examen médical assorti d’une évaluation incontestable vienne infirmer les spéculations des chercheurs. En cas de confirmation, par contre, il serait impératif de lui retirer ses « jouets » dangereux. ______________________________________________________________________________________

(1) - Yale University est une université privée américaine située à New Haven dans le Connecticut.