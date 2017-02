Trump et les Mollahs et la Politique du Bord de l’Abîme

Le monde entier suit l'escalade du discours politique et des menaces réciproques entre le régime théocratique en Iran et le président américain Donald Trump. La menace paraît semblable à la guerre froide.

L'escalade est ressentie dans le ton de la conversation. Le président Trump a averti vendredi, le 13 février, son homologue iranien qui a dit que quiconque menace les Iraniens le regrettera. Trump a répondu « Il ferait mieux de faire attention ».

Certains observateurs aiment comparer la guerre froide aux relations américano-iraniennes, mais il existe des aspects de profondes différences entre les deux cas. Les mollahs ne sont pas expérimentés en politique comme Nikita Khrouchtchev, et Trump n’a pas le calme et l'expérience de John F. Kennedy. La différence de capacité, tant dans l'équilibre des forces militaires que dans l'influence internationale entre l'Iran et les États-Unis, n’appuie pas à l'escalade de la crise. Il y a une énorme différence entre les capacités militaires, et cette différence est une arme à double tranchant ; elle peut soit amener les mollahs à revenir à la raison et à la logique, soit tenter leur imprudence et leur impulsivité sous la pression et la peur d'un coup soudain de l'autre partie.

Le journal britannique The Independent a estimé que Trump allumerait une guerre avec l'Iran et que cette guerre est dans l'intérêt de Daesh, soulignant que Trump est peut-être inspiré par les politiques de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill en 1940 en traitant avec l'Iran. Le journal attire l'attention sur le fait que Trump est plus intéressé à lire des livres d'histoire plus qu’à prêter attention aux événements actuels. Le journal a déclaré que le Moyen-Orient a été un champ de bataille plus que n'importe quelle autre région dans le monde et les erreurs qui sont commises peuvent être désastreuses et irréparables. Le président américain a été avisé de ne pas œuvrer pour rejoindre les rangs des dirigeants occidentaux qui ont subi de lourdes pertes en raison de mauvaises décisions au Moyen-Orient, notant que ces dirigeants ont été vaincus non pas par la supériorité militaire de l'autre partie, mais pour d’autres raisons humanitaires et morales, comme ce qui est arrivé à l'ancien Premier ministre britannique. Cela rappelle l'expérience de Carter dans la crise des otages américains à Téhéran en 1979 et l'intervention américaine dans la guerre civile libanaise pendant le règne de l'ancien président Ronald Reagan en 1983.

The Independent a parlé d'une grève militaire américaine contre l'Iran, ce qui est hautement improbable. Le problème le plus dangereux est la probabilité élevée de calculs erronés qui pourraient conduire à l'éclatement d'une guerre par erreur, un escalade ou une guerre de fait. Des erreurs dans les cas de tension extrême peuvent se produire, car elles ont presque provoqué une troisième guerre mondiale pendant la crise des missiles cubains.

L'escalade entre le régime des mollahs et l'administration du président Trump visait d'abord à s'estimer mutuellement. Cela était clair dans la mesure où Trump avait averti les mollahs de le tester. Maintenant, les crises précédentes de la politique du bord de l’abîme dans les relations entre les deux pays ont refait surface. Le régime iranien sait comment faire face à de tels cas, sur la base d'un héritage d'expérience en matière de négociation. L'héritage est un mélange de compétences de « tapisserie » iranienne avec des expériences d'autres pays, notamment la Corée du Nord.

La nouvelle administration américaine est plus susceptible de resserrer un nouveau siège sur le régime des mollahs, et cette stratégie a déjà commencé en interdisant l'entrée des ressortissants iraniens aux États-Unis. Malgré le blocage judiciaire de l'embargo, Trump utilisera d'autres mécanismes, car l'administration envisage d'inscrire les gardiens de la révolution iranienne comme la première organisation terroriste « gouvernementale » étrangère. La décision finale à cet égard sera un indicateur fort des intentions futures à l'égard de l'Iran, car un tel mouvement pourrait accélérer le conflit entre les deux parties en raison du fort impact des gardiens de la révolution dans la politique iranienne.

Comme les anciens présidents américains, le président Trump n'a pas exclu l'option militaire contre l'Iran. Ils ne l'ont pas fait pour des raisons et des considérations complexes. Le président Trump diffère de ses prédécesseurs car il n'est pas bon dans la manœuvre. Il est pratique et réaliste en raison de son passé d'homme d'affaires. Il peut ne pas être trop patient sur les pratiques des mollahs et leurs violations continues des lois internationales et comment ils tentent de briser le prestige des États-Unis, en tant que puissance dominante dans l'ordre mondial existant. Les mollahs en tiendront compte lors de l'administration du président Trump.

Le président Trump n'est pas téméraire. Il est difficile d'anticiper la possibilité de le traîner dans une guerre que son pays ne veut pas. Il est certainement plus rigoureux et plus ferme que ses prédécesseurs. La différence entre lui et son prédécesseur, l'ancien président Obama, est grande. Les mollahs pourraient mal calculer cette différence, puis imposer au président Trump une guerre qu'il ne veut pas, et c'est toujours une possibilité.