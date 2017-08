Trump/Macron : sont-ils sur la même longueur d’onde ?

Le président des États-Unis, Donald Trump, et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont entretenus, le vendredi 4 août, au téléphone, sur un éventail de sujets, dont l’Iran, la Syrie et l’Irak.

Selon un communiqué publié par la Maison-Blanche, Donald Trump et Emmanuel Macron ont discuté des moyens d’accroître leur coopération sur les dossiers irakien et syrien et de contrecarrer ce que Trump qualifie d’« influence néfaste » de l’Iran.

Dans une conjoncture où Donald Trump accuse l’Iran de jouer un « rôle déstabilisateur » dans la région, le président français Emmanuel Macron a récemment renouvelé l’engagement français envers l’accord nucléaire et confirmé le respect total de cet accord par l’Iran. De plus, le groupe français Total a signé, le dimanche 4 juin, un accord gazier avec Téhéran, malgré les pressions de Washington. Alors, le président français va-t-il se rallier à la phobie anti-iranienne de Trump ?

Robert Bibeau, analyste politique et éditeur du webmagazine Les 7 du Québec, répond à PressTV-IRAN.