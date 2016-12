Tunisie et terrorisme islamiste : Poème ouvert aux médias occidentaux

Drapeaux de Daech et du parti islamiste tunisien Ennahdha, côte à côte : Photo prise lors du rassemblement daecho-nahdhaoui sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l’occasion du premier anniversaire du « 14 janvier 2011 ».

Envers vos milliers de victimes, assassinées ou blessées

Toujours dans des conditions qui font frémir quand vous y pensez

Envers tous ces orphelins avant l’heure, ces mères et pères endeuillés

D’avoir perdu un enfant dans les pires des inhumanités

Envers ces fratries qui furent sauvagement amputées

Envers ces amoureux qui ne verront plus jamais l’être aimé

Vous avez un devoir d’informer avec impartialité

Sur les vrais responsables qui ont endoctriné, fanatisé,

Envoyé à l’étranger ou, politiquement, inspiré

Tous ces dévoyés qui, en criminels, se sont transformés

Qui sont venus dans vos cités, atrocement, massacrer

Des innocents, sans même épargner les enfants et les bébés

Sans oublier, ceux qui, à coups de milliards, les ont financés

Et ceux qui leur ont ouvert leurs frontières pour pouvoir transiter

Informer sur les vrais responsables, vous-ai-je demandé

Depuis les monarques du golfe jusqu’à leurs sujets argentés

Depuis Recep Tayyip Erdogan jusqu’à Rached Ghannochet

Ce dernier nom, en référence au chilien qui vous savez

Virtuoses de la Taqiya [1] qu’ils savent, à merveille, manier

Porte-paroles de l’islamisme, soi-disant, « lighté »

Qui, en vérité, berne l’Occident et n’a rien de léger

Car, « islamisme modéré » est une antinomie confirmée

Cet Occident qui l’a financé, soutenu et honoré

L’a accueilli en lui permettant de se développer

En délaissant ceux qui mènent une lutte acharnée

Pour que l’Islam ne se conjugue qu’avec la spiritualité

Cet Occident qui ne sait que parler de radicalité

Ignorant que l’islamisme est son alevinier

Et que le terrorisme ne peut être éradiqué

Que lorsque nous aurons assimilé ce lien de cause à effet

Qui tolère l’islamisme récolte le terrorisme, je l’ai toujours crié

À tel point que c’est le titre de mon blogue, chez Mediapart, domicilié [2]

Je disais donc informer sur les vrais responsabilités

Et ce poème constitue une matière à réflexion sur ce sujet

En rapport avec celui qui, de diffamation, m’a accusé [3]

Dont l’un des « enfants en colère », à Berlin [4], vient de frapper

Tandis qu’un autre, à Nice [5], s’était déjà fait remarqué

Tous les deux, en déguisant la faucheuse en camion-bélier

De couleur noir, à Berlin, et à Nice, blanc immaculé

Ma compassion aux blessés et familles des victimes et alliées

Et que ceux qui sont partis vers les galaxies lointaines reposent en paix

Ses « enfants en colère » qui ont conduit le monde entier

A nous pointer du doigt comme étant, du terrorisme, un vivier [6]

Qui ont terni notre Révolution de jasmin tant admirée

Un jour viendra où tous, stratèges ou exécutants, seront jugés

Pour leurs crimes et pour le préjudice, à la nation, qu’ils ont porté

À ses citoyens, résidant au pays ou ailleurs installés

Et, pour terminer, médias, sachez distinguer le bon grain de l’ivraie

Révisez le traitement journalistique que vous nous réservez

Arrêtez l’image négative que, de nous, vous véhiculez

En préférant, aux buzz, l’information reflétant la réalité

Marquée par le combat de ces tunisiens qui, par centaines de milliers

Luttent contre l’islamisme, au risque de leur vie et de leur sécurité

Cet islamisme que, vous et vos gouvernants, vous ne cessez d’encourager

En le considérant unique alternative au monstre qu’il a enfanté

Vous vous mettez le doigt dans l’œil : de la Taqiya [1], vous ne vous êtes jamais

Avisés. Vous voyez, vous avez un besoin urgent de vous recycler

Notre économie est au bord du gouffre et vous ne faîtes que l’y pousser

Avec l'impact de vos analyses sur les investisseurs étrangers

Et sur les amis de la Tunisie qui aimeraient tant y aller

Salah HORCHANI

[1] Pour la signification du terme Taqiya et pour quelques renseignements sur la Confrérie des « frères » Recep Tayyip Erdogan et Rached Ghannochet, voir la note [2)] de mon poème intitulé « Dis-moi ! Les islamistes, comment les reconnaît-on ? », paru sous le lien suivant :

https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/271015/dis-moi-les-islamistes-comment-les-reconnait

[2]https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog

[3] Il s’agit de Kherigi dit Rached Ghannouchi - le même Ghannochet cité ci-dessus - qui a déposé une plainte contre moi auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris. Voir, à ce sujet, les deux liens suivants :

https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/071015/propos-de-la-plainte-de-rached-ghannouchi-contre-moi-pour-diffamation,

https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/220316/table-des-matieres-de-ma-deposition-dans-la-plainte-de-ghannouchi-rached-contre-moi

[4] Voir, à ce sujet, mon poème intitulé « Cette fois-ci, les "enfants en colère" de Ghannochet, à Berlin, viennent de frapper », paru sous le lien suivant :

https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/201216/cette-fois-ci-les-enfants-en-colere-de-ghannochet-berlin-viennent-de-frapper

[5] Voir, à ce sujet, mon article intitulé « Attentat de Nice-L’islamisme prétendu modéré est l’antichambre de l’horreur islamiste », paru sous le lien suivant :

https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/150716/attentat-de-nice-l-islamisme-pretendu-modere-est-l-antichambre-de-l-horreur-islamiste

[6] Voir, par exemple, le lien suivant :

http://www.lefigaro.fr/international/2016/12/22/01003-20161222ARTFIG00196-la-tunisie-ce-vivier-du-terrorisme-mondial.php