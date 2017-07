Turquie : le créationnisme triomphant

Par Charalambos Petinos

Dès la rentrée prochaine, les collégiens et lycéens turcs n’étudieront plus l’évolution des espèces. La théorie de Charles Darwin (De l’origine des espèces, 1859) sur laquelle sont fondées toutes les recherches scientifiques et biologiques modernes sera bannie des écoles turques.

Il est vrai que le combat des créationnistes contre la théorie de l’évolution des espèces est un combat qui revient au-devant de la scène. Les tenants de la création divine – fable basée sur la crédulité et l’inculture – se tiennent à l’interprétation de la naissance de la vie donnée par le Livre. Toute pensée, à fortiori la libre-pensée, est bannie et combattue. Dans le cas turc, lorsque le combat du créationnisme vient de la tête de l’État, alors il est certain qu’il gagnera contre les lumières. Me viennent à l’esprit d’autres temps pas si lointains où les médias français encensaient le début du règne d’Erdogan le qualifiant d’« islamisme modéré » ou même de « musulman-démocrate ». Maintenant le vrai visage du sultan d’Ankara est apparu au grand jour et il n’est pas beau : Après la presse, après les journalistes, après les enseignants, après les juges, la chappe de plomb de la main d’Erdogan écrase encore un peu plus le peuple turc. La Renaissance, les Lumières, l’esprit critique, l’indépendance et la liberté de pensée sont voués aux orties de la horde des croyants, exclusifs, prosélytes par la force et volontiers effaceurs de tous ceux qui pensent différemment, c’est-à-dire librement.

Ce n’est pas seulement une question religieuse. Cela va bien au-delà et touche la société, le vivre ensemble, l’éducation ; les réactionnaires de tout poil profiteront de la brèche ouverte pour maintenir la société turque dans l’ignorance et les croyances du passé, dépassées, farfelues et restrictives. Kemal Atatürk imprégné des idéaux des lumières (du moins dans le domaine de la laïcité, car en ce qui concerne d’autres domaines comme le nationalisme et l’État-nation la situation a été très différente : demandez aux Arméniens, Grecs, Chrétiens orientaux, Kurdes, etc), est en passe d’être effacé de la mémoire d’une grosse partie du peuple turc.

Le créationnisme est en vogue bien évidemment chez les fervents du coran, mais également chez ceux de la bible. La traduction sociale de cette « idéologie » conduit à la naissance des mouvements comme « La manif pour tous », le retour de l’obscurantisme dans l’enseignement (c’est le cas de la Turquie) ou encore à la naissance de mouvements islamiques ; la liste est non exhaustive...