Ufo-scepticisme(*), survol de quelques cas troublants

Caricaturalement, depuis des lustres, ceux qui prêtent attention aux annonces de certains protagonistes de l'ufologie, peuvent se réjouir qu'enfin ! Ça y est ! La divulgation est pour bientôt, ces jours prochains ou au plus tard avant la fin de l'année ! Dernier exemple en date : un communiqué Anonymous.

Les découvertes de ces dernières années ont fait basculer la tendance parfois narquoise mais souvent critique ou méfiante d’une majorité de scientifiques vers une évidente acceptation que le développement de la vie, voire de civilisations sur des exoplanètes est d’une très haute probabilité. C'est la conjecture opposée qui est marginale désormais.

Ces découvertes concernent directement ou indirectement des sciences comme l'astrophysique, l'astronomie, l'exobiologie ou la xénobiologie, par exemple.

Elles ont aussi apporté de l'eau aux turbines de l'ufologie qui n'est pas une science. Et la rigueur scientifique impose, au crible des connaissances actuelles, de rester prudent sur la possibilité de franchir les distances qui séparent la Terre de ces exoterres.

L'ufologie de UFO pour Unidentified Flying Object équivalent d'OVNI en français est l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN / PANI).

Cette étude s'appuie sur des témoignages, des observations, des photos ou vidéos, sur des échos radar, des empreintes au sol présentant un caractère particulier ou encore des restes, des documents ou artefacts supposés d'origine inconnue... Cette discipline comporte un très grand nombre de personnes, des professionnels et des amateurs, plus ou moins sérieux, et plus ou moins convaincus de l'origine extra-terrestre de certaines observations.

L'ufologie, largement sujette à controverse, est pour le moins desservie par certains de ses acteurs qui peuvent susciter plus la perplexité que l’attrait.

Impossible de faire l'impasse, pour illustrer cette assertion, sur quelques uns des plus emblématiques d'entre eux.

Giorgio A. Tsoukalos, le porte-drapeau de l' « Alien Theory » est souvent brocardé dans sa théorie des « anciens astronautes » pour voir des aliens partout, n'hésitant pas à pointer le yéti lui-même. Même les plus fervents défenseurs de la présence extra-terrestre auraient beau jeu de comprendre que le bonhomme peut apparaître pour le moins farfelu aux yeux des circonspects, aussi tolérants soient-ils.

Sans tomber dans l'excès d'une critique "à la Laurent Alexandre" (nous y reviendrons plus tard) on peut se poser des questions sur les illustrations des missions mises en ligne d'un autre personnage, moins connu des non-initiés qui n'a, pour des raisons différentes mais non moins époustouflantes, rien à envier à l' "alien theory guy" en termes de truculence :

Corey Goode. Si on peut admettre que nul ne détient la vérité et que ... qui sait … il est assez légitime d’émettre quelques réserves à son sujet. Ce monsieur a un pedigree absolument hors-normes. Si l'ouverture d'esprit commande de ne pas trop hâtivement juger, les rapports faits de ses missions et péripéties déjà renversantes, contribuent à le discréditer. Il suffit de voir les montages-photos sommaires qui illustrent ses récits. Même si ces deux aspects rédhibitoires cumulés ne démontrent en rien une potentielle imposture, ils ne contribuent vraiment pas à crédibiliser la cause.

Cet exemple est dans la lignée de toutes ces photos supposées démontrer l'existence d'ovnis aliens, clichés qui font plisser les yeux sur quelques pixels flous cerclés de rouge comme preuve ultime ou encore ces vidéos tremblotantes dévoilant des lumières brillantes à trajectoires improbables traquées par des focus hésitants donnant le mal de mer comme pièce à conviction indiscutable.

Rien ne prouve a contrario que ce ne soit pas parfois d'authentiques captures mais hormis frustrer les sceptiques les plus réceptifs, ces éléments sont de bien maigres pièces à conviction.

Le « procès » serait inéquitable s'il ne tenait pas compte de contributions bien plus crédibles et troublantes.

Les exemples de témoignages de personnalités et de professionnels crédibles ne manquent pas.

En plus du défilé de témoignages d'anciens officiels de haut-rang lors des conférences du Disclosure Project à l'initiative du Dr. Steven Greer entre autres, deux exemples sont particulièrement connus.

Difficile d’ignorer les fameux pilotes français l'un de ligne, Jean-Charles Duboc, l'autre de chasse, Jack Krine, pour un premier exemple, qui ont vu des engins spatiaux inhabituels tant dans leurs aspects que dans leurs prouesses de déplacements en vol.

Jean-Jacques Velasco du GEIPAN de dire :

« Le cas de Duboc en France constitue le cas unique de preuve de l’existence de ces objets. Donc au sens scientifique du terme : oui, c’est une preuve matérielle de la présence d’un objet inconnu ... »

Donc preuve mais qu’il y a des objets inconnus … c’est beaucoup mais c’est peu pour conclure au-delà,

Peut-être un cran au-dessus en terme de prestige, Edgar Mitchell. En 2008, ex-astronaute, le sixième homme à avoir posé le pied sur la Lune, nous annonçait que la révélation est lente mais proche. Nous sommes en 2017 est effectivement la lenteur est au rendez-vous, quant aux divulgations …

La suspicion d'intérêts financiers ou de soif de renommée s'avérera peut-être un jour infondée mais elle ne peut-être à ce jour écartée. Cette simple considération suffit à rendre les témoignages insuffisants. Est-il besoin d'ajouter la possibilité de volonté de désinformation, de détournement de l'attention au détriment de sujets plus vitaux ? Sans mettre en cause la sincérité des observateurs, les motifs de doutes ne manquent pas : hallucination, folie, essais militaires secrets, phénomène naturel extraordinaire ou aujourd'hui inconnu …

Ce constat si peu optimiste s'assombrit encore si l'on tient compte de quelques contradictions ou incohérences qui sont davantage le sujet ici.

Quelques remarques peuvent paraître triviales ou trouver facilement une réponse mais commençons par celles-ci :

>Comment se fait-il que Monsieur Goode, avec toutes les accréditations dont il bénéficie, à l'heure des selfies tous azimuts ne soit pas en mesure de nous soumettre un petit jpeg d'avian bleu ou de base martienne ?

>Pourquoi ceux qui veulent le museler utilisent des méthodes aussi alambiquées ? Pour avoir un début de réponse il faut savoir que Corey est au centre de toutes les attentions intergalactiques et s’il a de redoutables ennemis, il a aussi de puissants protecteurs.

Faut-il y voir de la mauvaise foi de la part des sceptiques ou une rigueur sans concession ? Ou simplement une saine retenue avant de statuer à partir d’éléments si « peu concrets » ?

Comme si jusqu’ici l’exposé n’était pas assez acrimonieux, l’économie ne sera pas faites sur la constatation de quelques paradoxes dont s’accommodent parfaitement certains ufologues.

D ‘aucuns vous expliquerons que nous n'avons rien à craindre des E.B.E. (Extraterrestrial Biological Entity) car seuls les êtres ayant atteint une haute sagesse, ont accès à la connaissance et aux technologies nécessaires pour se rire des contraintes spatio-temporelles qui empêchent de franchir les distances qui nous séparent de leur planète voire de leur univers ou époque.

D'autres, parfois les mêmes, vous enseigneront qu'il y a des aliens bienveillants et des aliens malveillants.

À cette vieille contradiction une nouvelle rhétorique conciliante est apparue : celle qui consiste à expliquer qu'il n'y a effectivement pas d'aliens malveillants mais que certains ne considéreraient pas les humains comme une espèce digne d’estime. Dont acte ... Réplique qui n'est pas sans soulever quelques controverses éthiques, morales ou philosophiques.

C’est s’attaquer à un monument que d’évoquer Jean-Pierre Petit. Malgré tout le respect qu’il est objectivement fondé d’avoir pour l’homme de science, digne d’intérêt à bien des égards, un de ses maître-argument est cependant contestable. Il consiste à comparer un possible développement spirituel pluri-millénaire d’entités qui reléguerait celui de l’Humain à celui des fourmis en comparaison. Et de justifier que de tels E.T. n’auraient aucun intérêt à entrer en contact avec les fourmis que nous sommes.

> Des entomologistes humains qui pourraient communiquer avec des fourmis se priveraient-ils d’une telle opportunité ? Des êtres qui mépriseraient les fourmis que nous sommes seraient-ils si évolués spirituellement que cela ?

Pour ne pas laisser les plus ardents ufo-cionados en reste il est juste de dénoncer aussi les travers de certains soi-disant débunkers.

Continuons avec JP Petit qui se fait attaquer sur ses travaux scientifiques (un peu hors sujet certes mais ...) avec des arguments anti-ufo et ad hominem très grossiers par un Laurent Alexandre dont l’inconséquence ici serait à même de ridiculiser toute la communauté scientifique si le spectateur faisait les mêmes amalgames que lui.

voir notamment 9'25'" et 13'25" (retranscription en annexe).

Et dans une suite logique, nombre de détracteurs de l’affaire UMMO ne valent guère mieux. En effet, si cet épais recueil épistolaire supposé émaner d’extraterrestres ne constitue pas une preuve, la seule démonstration que la majorité des détracteurs font est celle qu’ils n’ont pas pris la peine d’étudier un minimum le pavé. En effet, la plupart des arguments se heurte à un passage très simple et très claire des correspondances, celui où les rédacteurs des courriers précisent qu’ils se sont ingéniés à glisser des incohérences pour permettre le doute sur l’authenticité et la crédibilité de leurs écrits et aussi qu'il sont limités par notre niveau de compréhension pour leurs explications.

Donc, canular très sophistiqué ou authentiques archives, la délibération n’est pas si simple que certains détracteurs hâtifs le pensent.

Bref, que l’on soit convaincu d’une présence extra-terrestre sur la planète tellurique bleue du système solaire ou que l’on soit certain du contraire, tout ceci, en considérant les éléments à disposition, reste de l’ordre de la croyance. S'il est parfois difficile de démontrer que quelque chose existe c'est parfois plus compliqué encore voire impossible de prouver que cette chose n'existe pas. Quel genres de débats auraient lieu aujourd'hui sur la possibilité de l'existence d'un cas aussi étrange que l'ornithorynque ou d'un cas aussi titanesque que la baleine bleue si nous n'en avions pas encore découvert ?

Des sujets extraordinaires provoquent en réaction des méfiances fortes. Quelques soient les indices dont nous disposons actuellement ils sont réfutables. C'est peut-être désolant pour les ovniologues les plus assurés de la présence E.T. parmi nous mais c'est une circonspection saine et légitime.

Lorsqu'un sceptique dit qu'il ne saurait être convaicu que s'il pouvait constater de ses yeux, un argument récurrent des tenants de la présence de visiteurs outre-atmosphériques revient assez fréquemment. Il consiste à rétorquer que malgré le fait que nombre de personnes n'ai jamais vu de baleine de visu cela n'a jamais entraîné la remise en question de leur existence. Or ce n'est pas du tout comparable. Des vidéos et des photos de grande résolution de ces mammifères marins sont légion. Personne n'a de raison de douter de ce "phénomène" bien moins extraordinaire qui ne bouleverse en rien la société humaine. Si un scientifique farfelu soutenait leur non existence il serait assez simple de l'emmener en voir pour constater.

La seule issue pour résoudre indiscutablement le dilemme serait donc semble-t-il qu’il y ait une réelle divulgation et rencontre du 3ème type à grande échelle.



Les arguments asseyant la non-divulgation ou la non-rencontre sont eux-même sujets à controverses.

Il serait déloyal d’occulter une autre justification bien plus recevable du célèbre astrophysicien Jean-Pierre Petit :



- celle où il invoque la répulsion des E.T. pour la nature très belliqueuse des humains pour expliquer leur réticence pour un tel contact.

Moins convaincant :

- le prétexte avancé par des ufologues pour justifier le refus des E.T. de ne pas aider les humains à régler certains problèmes comme les conflits, à ne pas nous offrir des technologies libératrices, simplement à ne pas intervenir dans nos petites affaires est qu'ils estiment que c'est à nous de nous débrouiller et que nous devons en passer par là pour évoluer, pour nous élever. Admettons.

- Une autre raison mise en avant est que les gouvernements estiment qu'une divulgation provoquerait un trop grand bouleversement ou que nous ne sommes pas prêts pour cela. Ces deux points sont contestables :

> Un bouleversement radical, dont il serait par ailleurs intéressant de définir les aspects, ne serait-il pas préférable au délabrement actuel de nos sociétés, aux nombreux et interminables conflits qui sèment la désolation dans maints pays, dont les victimes déjà aguerris accueilleraient de tels "bouleversements", à n'en pas douter, avec soulagement ?

> Qu’en pensent les personnes prétendument témoins ou contactées ?

> Un bouleversement radical qui ne signifie pas néfaste pour autant, ne serait-il pas plus enviable à une lente et obscène agonie ?

- parmi les bouleversements, l'aspect religieux est souvent évoqué

> or le Vatican est tout à fait conciliant sur le sujet depuis quelques années, semble-t-il depuis les découvertes d'exoplanètes. Hasardons que cette affaire puisse bénéficier du même accueil de la part des autres religions.

> N'appartiendrait-il pas aux populations de juger si oui ou non elles se sentent prêtes à une révélation ? Il peut être raisonnable de penser que si. Les découvertes d'exoplanètes n'a apparemment pas suscité plus d'inquiets émois que cela, mais au contraire un enthousiasme toujours plus impatient.

De surcroît, c'est aussi oublier que la façon d'informer le public contribue significativement à l'accueil qu'il fera à un communiqué. Le public ne réagira pas de la même manière si le messager adopte un ton hystérique et catastrophé que si l'information est dite sur un ton neutre voire désabusé ou flegmatique comme si c'était une évidence qui n'avait que trop tardé à être amplement admise.

Conclusion (à l'attention plus particulière des passionnés - car plus constructive - qui auraient pu être offusqués par l'ironie de certains propos )

>

Pour en avoir le cœur net il suffirait de faire un sondage précis et réfléchi.

C'est évidemment une idée candide et mal dégrossie (et un exemple , pas l'outrecuidant conseil d'un donneur de leçons) mais en se consacrant un peu plus sur des actions de ce type i.e. plus concrètes mais moins spectaculaires telles que prétendre invoquer des UFO sur une plage de Californie, des associations de type "Disclosure Project" et des Dr. Greer gagneraient en crédibilité et donneraient plus l'impression de militer réellement pour une divulgation aux yeux des incrédules. Plutôt que donner l'impression de chercher à vendre des livres, des DVD ou des places de conférences.

Même si un tel projet demande des compétences pluri-disciplinaires (sociologie, psychologie …) , la rédaction en étant probablement la partie la plus délicate, un peu de bon sens permet toutefois de définir certains contours :

- les sondés devraient représenter un large échantillon de population, pas seulement un public complaisant et d'emblée acquis. Cela va de soi.

- dans cette optique il pourrait être proposé en collaboration à un spécialiste dans le cadre d’une étude sociologique, le projet gagnerait en crédibilité.

- ainsi une revue scientifique (numérique comme futura-sciences par exemple) pourrait être plus facilement sollicitée.

- mais aussi élargir à des revues ou autres media ou sphères d'influence ayant d’autres types de publics.

- …

La vitesse supérieure serait ensuite une pétition (légitimée par le résultat d'un sondage favorable) réclamant la divulgation, mais le nombre de participants se réduirait sûrement drastiquement.

Si le résultat d'un tel sondage était positif cela supprimerait une des entraves à la divulgation, un argument tomberait.



Cette sommaire exploration commence à se faire un peu longue, il est temps de mettre un terme à ces divagations à défaut de divulgations.

beware-ufo-sign

La découverte ces dernières années d'exoplanètes n'ont finalement fait que confirmer l'intuition que beaucoup avaient de l'existence d'exo-terres. Mais le sentiment profond de certains de la réalité de visites présentes ou passées de cousins fort fort éloignés sur Terre sera-t-il un jour enfin aussi amplement conforté ?

P.S. : Au fait, les Anonymous, c’est pour quand cette fois ?

Note : Nombre de piliers du thème n'ont pas été abordés tels que le rapport COMETA, David Icke, le crash de Roswell, l'affaire de Trans-en-Provence, les crop circles, la vague Belge, les déclassifications de documents par certains gouvernements, les men in black, le projet Blue-beam, Bob Lazar, etc. mais c'est un survol et tous ces exemples n'auraient vraisemblablement rien apporté de plus au propos si ce n'est qu'en qualité d'exemples.

(*) je me suis aperçu en cours de rédaction qu'il existe un site portant ce nom. Le titre de l'article (qui devait être au départ « ufo-sceptique ... » mais modifié pour des raisons évidentes de consonance) n’y fait donc pas allusion.

Vignette : thumb-superawesomevectors.com

Description des hyperliens :

1- Un communiqué Anonymous : chaîne youtube Anonymous - NASA Is About to Announce the Discovery of Intelligent Alien Life.

2- restes : the-alien-project.com : ...corps et d’organes momifiés découverts dans le sud du Pérou vers la fin de l’année 2015.

3- le yéti lui-même : Alien Theory S04E07 - Le Yéti (Aliens and Bigfoot) - Dailymotion

4- un pedigree absolument hors-normes : spherebeingalliance.com - About Corey

5- les montages-photos sommaires : stopmensonges.com/enlevement-militaire-traite-contact-extra-terrestre-corey-goode-pt-2 -

Partie 2 d'une série d'articles- traductions de parutions du site exopolitics.org/secret-space-programs-sphere-being-alliance-corey-goode-testimony/

6- Dr Steven Greer : fr.wikipedia.org/wiki/Steven_M._Greer

7- Jean-Charles Duboc : rr0.org/science/crypto/ufo/enquete/dossier/Duboc/index.html - L'observation du vol AF 3532

8- Jack Krine : fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Krine

9- leurs prouesses de déplacement en vol : Youtube - Témoignages de Jean-Charles Duboc, ex-pilote de ligne, et de Jean-Jacques Velasco du G.E.I.P.A.N.

10- Jean-Jacques Velasco : fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Velasco

11- GEIPAN : cnes-geipan.fr/

12- Edgar Mitchell : fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Mitchell

13- nous annonçait que la révélation est lente mais proche : Youtube - Interview d'Edgar Mitchell - scientifique et astronaute - par Nick Margerisson sur Kerrang Radio.

14- témoignages insuffisants : Youtube - Irak / Koweit : Les couveuses Koweitiennes - Fausse déclaration de la fille de l'ambassadeur

15- désinformation : Youtube - Colin Powell - Mensonge sur les armes de destruction massive à l'ONU

16- Jean-Pierre Petit : fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Petit

17- l'homme de science : VERSUS ? #1.1 - Jean-Pierre Petit - 0'44"

Émission du youtubeur Mr Sam / Point d'Interrogation - Le modèle Janus créé par JPP contiendrait-il la réponse aux plus grands mystères de la physique contemporaine ?

18- Laurent Alexandre : fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Alexandre

19- voir notamment 9'25'" et 13'25" : Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? - Salut les terriens - 06/05/2017

20- une suite logique : AgoravoxTV - Pour en finir avec l’affaire des Ummites ... - par Pegase

21- l'affaire UMMO : ummo-sciences.org/ - en-tête : "Une base de données exhaustive, des traductions fiables, des analyses pertinentes"

22- le Vatican est tout à fait conciliant sur le sujet : lefigaro.fr - Extraterrestres : le Vatican s'interroge - Le père Funes (...) croire en Dieu est compatible avec la croyance aux extraterrestres, avait-il alors déclaré, envisageant même l'existence d'une planète habitée par des êtres qui n'auraient pas commis le péché originel.

23- invoquer des UFO sur une plage de Californie : express.co.uk/news/weird/774737/Steven-Greer-summon-aliens-UFO-Vero-Beach-Florida

Video of the "alien contact" session held by Dr Steven Greer shows the appearance of one, and then a second, orange, glowing ball of light above the ocean at Vero Beach, Florida.

24- un site portant ce nom : ufo-scepticisme.forumactif.com

25- Jean-Claude Bourret : fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Bourret

------------------------------

A N N E X E

------------------------------

Extraits De l’émission Salut les terriens – 06/05/2017

"Les extraterrestres sont-ils parmi nous"

Jean-Claude Bourret présentait un livre co-écrit avec Jean-Pierre Petit : " OVNI, l'extraordinnaire découverte "

[ Retranscription partielle, épurée des blagues de Baffies et autres "bruits de fond". ]

[...]

9'25"

Laurent Alexandre :

- « Alors, il faut quand même un peu de prudence, il faut avoir l'esprit ouvert mais une théorie, et la théorie de M. Petit n'est pas inintéressante, elle doit être prouvée.Heu ... nous ne sommes paaas face à n'importe qui.

On a vu M. Petiiiit tomber dans le complotisme plusieurs fois et j'invite les auditeurs à aller sur son site web, qui ressemble plus d'ailleurs à un site minitel des années 70 [sic] qu'à un site web d'aujourd'hui.

C'est étonnant de voir qu'on puisse réinventer la physique et faire mieux qu'Einstein avec un site qui a 40 ans de retard. Et s'il veut nous convaincre qu'il a découvert les théories "post-Einsteinienne" il va falloir qu'il relooke un peu son site web parce que là, pour l'instant, ça fait penser plus à ... le Rika Zaraï de l'astrophysique qu'à un savant qui dépasse Einstein.

Jean-Claude Bourret :

- Je trouve ça très intéressant parce que Monsieur fait partie de l'élite intellectuelle (en pointant Laurent Alexandre du doigt) Et il attaque Jean-Pierre Petit sur quoi ? Sur son site web. Je précise simplement que Jean-Pierre Petit a 80 ans, qu'il est tout seul, que si vous (se tournant vers Laurent Alexandre) voulez lui débloquer des crédits pour qu'il trouve quelqu'un qui remette son site d'une façon qui vous plaira, ce sera bien, mais on est en train de me dire que c'qu'on vous a dit au téléphone n'est pas possible parce que votre téléphone est un vieux téléphone.

L.A.

- C'est pas ça qu'j'disais, quand on travaille tout seul avec sa bite et son couteau [sic] on peut pas , on peut pas prétendre réinventer l'astrophysique et dépasser des centaines de milliers de savant sur Terre. Heu, les gens ont besoin d'irrationnel. Aux États-Unis il y a 3500 astronomes et il y a 15000 astrologues. On peut avancer n'importe qu'elle théorie mais il faut la prouver et là il y a une contradiction. On peut pas à la fois être un p'tit monsieur âgé tout seul avec son p'tit site web merdique et réinventer l'astrophysique. Il faut choisir votre camp [sic].

J-C.B.

- Vous n'avez rien dit qui contredise les thèses de Jean-Pierre Petit. Vous vous êtes contentez de dire que son site web est vieux, c'qui est vrai.

L.A.

- Non ! j'ai dit qu'il y a un argument, il y a un argument qui pèse en sa défaveur c'est quand même sa complaisance pour les thèses complotistes.

J-C.B.

- Lesquelles ?

L.A.

- Allez voir tout c'qu'il a dit, tout c'qu'il a remis en cause ...

J-C.B.

- Soyez précis vous portez des accusations...Quelles thèses ?

L.A.

- Même sur le 11 septembre il est pas clair.

J-C.B.

- Ça veut dire quoi il est pas clair ?

L.A.

- Il dit que ça c'est pas vraiment passé, allez voir, allez voir c'qu'il a dit. Il faut être prudent. Et c'est difficile de penser qu'un homme seul puisse avoir raison contre toute la communauté scientifique mondiale.

[...]

13'25"

L.A.

- J'ai du mal à suivre hein.

Moi j'peux aussi dire que (il sort un crocodile en jouet de sa poche) mon crocodile est un extra-terrestre et qu'il communique avec des civilisations extérieures (ricanement d'Ardisson). Je crois qu'il faut séparer le rêve, la rêverie et Jean-Pierre Petit est un conteur heu extraordinaire et c'qu'il raconte est beau, mais il faut séparer les contes, le rêve, le mythe, et les extraterrestres est une source de mythes aussi riche que la mythologie grecque que Luc Ferry aime beaucoup et puis la réalité scientifique.

Y a des tas de gens qui communiquent heu alors, les délirants heu heu Jeanne d'Arc elle communiquait avec Dieu heu J'veux bien qu'monsieur Petit communique avec les extra-terrestres mais des gens qui prétendent communiquer dans les hôpitaux psychiatriques, y en plein des gens qui communiquent avec Dieu, avec Jeanne d'Arc, avec Napoléon. Y en a beaucoup beaucoup. Traditionnellement, aujourd'hui on les met sous neuroleptiques, sous médicament et on est moins tolérants que du temps de Jeanne d'Arc, du temps de Jeanne d'Arc on croyait vraiment qu'elle entendait des voix et qu'elle parlait avec Dieu. Aujourd'hui on la mettrait sous médicament Jeanne d'Arc.

Ardisson :

- Jean-claude ça vous énerve ça.

J-C.B.

- Non pas du tout, moi j'considère qu'c'est la science officielle contre laquelle on s'est tous battus pour faire avancer les choses depuis 40 ans et les choses nous ont donné raison. Heu je me revois face à un scientifique comme lui à Lille il y a 20 ans : « M. Bourré on est seuls dans l'Univers »." Voilà ! Et lui il nous dit la même chose, il nous dit ...

L.A.

- C'est pas c'que j'ai dit !

J-C.B.

- Il nous sort son p'tit crocodile en disant « on peut faire aussi la même chose ... » je trouve que c'est pathétique.

(protestations inaudibles)

Je trouve que c'est pathétique, si c'est ça le scientifique moderne, ouvert, on a pas fini de ne rien découvrir ! »

[...]