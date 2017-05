Ukraine, la censure en marche. Dans le Donbass, les bombardements continuent !

En Ukraine, le régime de Porochenko n'en finit plus de sombrer chaque semaine qui passe, dans une dictature de plus en plus visible. Cette russophobie primaire distillée par la junte putschiste prouve que le régime de Kiev tremble de plus en plus face à une colère qui monte au sein de la société civile devant la gabegie (eurovision/30 millions de dollars), la corruption toujours en cours et jamais sanctionnée, une guerre dans le Donbass qui ne devait durer que 3 mois, alors qu'elle vient d'entrer dans sa quatrième année, mais surtout cette volonté de combattre l'essence même d'une grande partie du peuple Ukrainien en s'attaquant à ces symboles (ruban de la St-George) ou en ne faisant plus de défilé pour le 09 mai en hommage aux hommes et aux femmes morts lors de la seconde guerre mondiale. Non seulement il n'y a pas eu de défilé cette année, mais comble de la bêtise, les célébrations réduites à leurs portions congrues, sont avancées au 08 mai à compter de l'année prochaine ! Pourquoi le 08 mai ? Pour ne pas être assimilé à la Russie ! Voilà où en est réduit ce régime corrompu et mortifère ! Mais là où la junte commet une grave erreur, c'est en voulant bloquer le réseau VK (le facebook russe). Car près de 25 millions d'Ukrainiens utilisent ces services pour le travail ou tout simplement garder le contact avec de la famille ou des amis. A cette censure de VK, vous ajoutez yandex (11 millions d'utilisateurs en Ukraine) et mail.ru (25 millions d'utilisateurs en Ukraine) et je vous laisse imaginer la colère qui gronde parmi la population. Encore plus dingue : l'interdiction faite aux entreprises d'utiliser un logiciel de conception russe ! Il s'agit du logiciel 1C, utilisé par les entreprises pour leur comptabilité. Déjà que l'économie ukrainienne, qui ne survit que grâce aux aides internationales, est mal en point, gageons que cette "bonne nouvelle" va réjouir les chefs d'entreprises, en particulier les PME/PMI ! Pendant que Porochenko et son gouvernement font sombrer un peu plus l'Ukraine dans la dictature, dans le Donbass, l'armée du régime de Kiev continue les bombardements meurtriers et destructeurs. Rien qu'hier soir ce n'est pas moins de 12 maisons et 2 écoles qui ont été endommagées par les tirs de l'artillerie ukrainienne ! Donetsk, Gorlovka et Yacinovataya sont les villes où ont eu lieu ces destructions.

Malheureusement, deux civils ont fait les frais des bombardements de la veille. Hier soir, à Yacinovataya, une femme née en 1955 est décédée et un homme né en 1983 a été grièvement blessé. Sources :

Quelle sera la prochaine folie de cette junte, soutenue rappelons-le, par Washington, le Canada et l'UE ? Nul ne le sait, mais je ne doute pas une seule seconde de leur imagination perverse pour nous inventer de nouvelles et autres décrets qui plongeront toujours un peu plus l'Ukraine et sa population dans les abysses du ridicule, mais aussi vers sa chute finale qui interviendra bien un jour !

Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR) Mon blog consacré au Donbass et à l'Ukraine :

