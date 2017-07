Un 2 - Décembre mou

Ce qui est fascinant avec l’histoire, ce sont les conséquences de la décision criminelles de ceux qui étaient sensés défendre la République.

A commencer par les hauts gradés militaires, car sans la complicité de l’état major, le bonhomme se serait effacé. Que ce soit les révolutions ou les coups d’état, c’est toujours l’armée qui décide du succès ou de l’échec.

Les suites de ce coup d’état contre la nation française sont connues : La catastrophe de 1870, la Commune et la guerre civile, la grande guerre de 1914, bien traumatisante, la ruine de la France, le suicide de l’Europe, le fascisme et le nazisme, la guerre mondiale de 1939, la bombe atomique, la guerre froide, l’hégémonie anglo-saxonne, l’Empire US et le roi dollar, et tellement d’autres évènements plus ou moins tragiques.

Est-ce que le monde serait différent, si Louis-Napoléon Bonaparte ou ceux qui en avait le devoir, avaient respecté les institutions ? Certainement !

Ce n’est pas le seul exemple des conséquences catastrophiques de la trahison des élites.

Tout acte entraîne des conséquences.