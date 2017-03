Un bel exemple de diabolisation à l’Occidentale

Journal le 12/45 sur M6 lundi 27 mars 2017, entre deux infos plus ou moins utiles vient se glisser un petit reportage qui n’a rien d’anodin. La présentatrice du journal nous regarde avec un sourire presque niais pour nous dire :

_ « Voici l’histoire d’une femme qui a voté Trump et qui le regrette. »

En une phrase tout est dit : « nous avions raison les Américains pleureront l’élection de Donald Trump, leurs vies seront foutues ! » Mes fesses sur la commode.

Bien, maintenant essayons de regarder la situation pour savoir ce qu’il en est réellement. Le reportage dont vous trouverez le lien en bas de la page nous montre Helen Beristain qui « avoue » avoir voté pour Trump. Elle est l’épouse de Roberto Beristain un immigré Mexicain arrivé clandestinement aux États-Unis en 1998 et qui est menacé d’expulsion par des horribles pas beaux. L’occasion est trop belle pour les médias Occidentaux qui s’empressent de relayer l’info en appuyant là où ça fait mal comme dans un article vu sur 20minutes.fr qui nous dit carrément que s’il risque l’expulsion c’est en partie à cause de sa femme !

Vu comme ça, Trump est une belle enflure, bravo belle propagande. Maintenant analysons et essayons de voir les choses sous un autre angle en commençant par rappeler que pour l’heure le recordman des expulsions d’immigrés aux États-Unis c’est Barack OBAMA le prix Nobel de la paix avec pas moins de 2.5 millions d’étrangers renvoyés sous ses deux mandats sans que cela ne choque qui que soit. Notons également que selon le site de Radio-Canada 235 000 personnes ont été expulsé de Coca-Cola land en 2015 dont 140 000 étaient des criminels, et qu’un peu plus de 21 000 d’entre eux n’avaient aucun casier judiciaire, soit autant de « petits Roberto » qui n’ont pas eu le droit à leurs pleurnicheries en une de tous les médias Français.

En ce qui concerne Trump, nous le jugerons à l’arrivée et s’il applique ses plans comme il le dit alors les services de l’immigration Américains ne devraient pas expulser moins que l’administration Obama qui est l’instigatrice des nouvelles règles plus drastiques en matière d’immigration dont Donald Trump ne fait qu’appliquer les principes dans la continuité d’un travail commencé bien avant son arrivée à la maison blanche. Il ne devrait pas non plus expulser moins d’ailleurs et effectivement il y aurait beaucoup à dire sur cette hypocrisie qu’est la politique d’immigration des États-Unis terres d’étrangers par excellence quand on apprend que les immigrés illégaux dont plus de la moitié sont Mexicains représentent pas moins de 40% de la main-d’œuvre agricole en Californie et qu’ils payent des impôts à hauteur de 11 milliards de dollars tout de même.

Et que dire de nous les donneurs de leçons, a-t-on oublié Léonarda ? A-t-on oublié tous ces migrants parqués comme des chiens dans des enclos à ciel ouvert ? Ils ont bon dos les droits de l’homme ! Que les choses soient dites, tout cela va dans le sens de la diabolisation d’un homme qui a ses défauts, qui est aussi un riche homme d’affaires mais qui a le courage d’une part de s’opposer l’establishment Américain qui pollue leurs assemblées par la corruption et d’autre part de s’opposer à la politique impérialiste de certains lobbys outre-Atlantique, industrie pétrolifère en tête, ce qui coûte relativement cher à son image mais qu’importe, Donald Trump est un homme qui aime déplaire, c’est un homme solide et franc qui ne cache pas ses convictions et dont le bilan sera j’en suis sûr et ce malgré tous les obstacles auxquels il doit faire face, bien meilleur que celui d’Obama.

« Nous devons apprendre à penser les informations autrement il en va de notre indépendance intellectuelle. » C.H.

