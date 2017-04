Un choix cornélien ???

Voyons voir. Le scénario de cette élection était écrit bien à l'avance. Le départ, quasiment "sous vos applaudissements" d'Emmanuel Macron - instigateur de la loi El-Khomri - du gouvernement Hollande et la création quasi simultanée du mouvement "En Marche !" avait quelque chose de surréaliste. Valls croyait encore à sa bonne fée et Hamon dormait dans son coin.

Il devenait nécessaire à ce qu'il reste du PS de barrer la route à un candidat Insoumis qui, malgré toutes les embrouilles sondagières, apparaissait dès la fin de l'automne comme crédible et donc dangereux. La spectaculaire remontée (mon œil !!) des derniers jours avant le scrutin n'a été qu'une correction de dernière minute, dispensant les instituts de passer pour des truffes le 24 Avril, et créant le choc psychologique du "risque rouge".

Ca a marché pilepoil.

Parallèlement, la candidate de l'extrême droite fascisante a été épargnée de toutes les tracasseries possibles alors que Fillon faisait l'objet d'un harcèlement dont, il ne faut pas se leurrer, ses turpitudes et mensonges répétés ont alimenté le fond... Il faut rappeler que le parti frontiste fait l'objet d'un nombre quasi incalculables de mises en cause dans divers problèmes qui se sont accumulés au fil des ans. Mais ce n'est pas l'objet de mon propos...

Aujourd'hui, la machine à "voter contre" marche à fond. Tiens, je vous décris le scénario. On commence par laisser MLP se pavaner peinard devant les caméras. C'est déjà commencé d'ailleurs. Vous allez voir que la première semaine, le FN va disposer d'une immunité médiatique de bon niveau. Puis, la casse en règle va démarrer. Facile, y'a tellement de sujets qui fâchent à l'extrême droite !! Et le scénario emmenant le petit Emmanuel au pouvoir va jouer son rôle.

Mon choix :

J'ai défendu un candidat qui portait notre demande d'établir le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc.

Or, les français n'en veulent pas.

C'est en toute légitimité et respect de mes concitoyens que je ne voterais pas au deuxième tour, de façon mûrement réfléchie depuis longtemps.

Tous ceux qui voteront blanc ou nul, il faut bien qu'ils sachent que leur choix passera à la trappe et sera réparti de façon équitable entre les deux candidats, de manière à gonfler artificiellement leur légitimité. Qui ne dit mot consent... Et l'abstention reste un marqueur fort dans les résultats.

Mon refus de voter sera militant. Comment faire ? Je me déplacerai aux urnes, je dirai bonjour aux membres du bureau dont je fais généralement partie, et je tournerai les talons sans voter avec le sentiment de ne pouvoir en aucun cas passer pour un "jean-foutre" qui préfère la pêche...

Bien sûr, cela demande un courage et une détermination que je possède, celle qui m'a fait épouser la cause d'un homme qui parle juste et clair, et que je défendrais quoi qu'il arrive.

Je comprends parfaitement qu'un homme profondément patriote et républicain ne puisse lancer ouvertement un appel à l'abstention et je ne le lui demanderais pas. C'est à nous, militantes et militants de prendre nos responsabilités et d'agir, chacun en son âme et conscience, de la façon qui lui semblera la meilleure.

Avec toutes mes salutations éternellement insoumises...