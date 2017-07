Un client a demandé à COLOMBO d’enquêter auprès de sa banque

Par Gérard Faure-Kapper

Cette affaire est authentique… sauf le lieutenant.

Une cliente a reconstitué les mouvements sur son compte afin de déterminer le prix de revient de ses découverts, ainsi que le Taux Effectif Global réellement appliqué.

La responsable des relations clientèle, a répondu dans une lettre et a donné des explications aberrantes qui démontrent avant tout une incompétence totale de cette cadre.

La cliente a contacté le lieutenant COLOMBO pour enquêter sur place.

Il s’est donc présenté à la banque.

==================================================

Isabelle, il y a un monsieur qui veut te voir, il dit qu’il est inspecteur de police… mais on dirait plutôt un SDF…

Ah bon ? J’arrive.

Bonjour Monsieur, vous vouliez me voir ?

Euh oui, bonjour M’dame, je suis le lieutenant Colombo, de la brigade criminelle.

Et c’est à quel sujet ?

Oh trois fois rien M’dame, une simple enquête de routine. Voyez-vous, j’enquête sur un délit d’usure. Mais rassurez-vous, je suis sûr que c’est un malentendu.

Expliquez-vous lieutenant, je ne comprends pas.

J’y viens, excusez-moi, je ne sais pas où j’ai fourré ce papier… Vous savez, avec toutes ces poches… Ah, le voici…

Alors ?

Votre cliente, Madame Laudin nous a écrit pour vous demander de confirmer le prix de revient de ses découverts. Elle avance le chiffre de 6.855,00€… holà, c’est beaucoup, vous ne trouvez pas ?

Ce sont les tarifs, et ça reflète le fonctionnement du compte je suppose…

Oui, j’entends bien, ma femme me dit toujours, si tu n’as pas d’argent, tu ne dépenses pas… Et c’est vrai qu’avec elle, on n’a jamais de découvert…

C’est très intéressant lieutenant, et c’est pour cela que vous menez une enquête ?

J’y arrive M’dame, le problème, c’est qu’elle a recalculé le taux effectif global… et ce taux ressort à, tenez-vous bien, 158%...

Ah, ça ne m’étonne pas, ce sont des fadaises et des élucubrations d’une cliente illuminée. Ne tenez pas compte de ça lieutenant, vous perdez votre temps…

J’en suis sûr M’dame, c’est sûrement une illuminée.

Alors, je vous laisse lieutenant, j’ai beaucoup de travail et…

Juste une dernière chose, j’ai ici son rapport. Nous l’avons fait analyser par nos spécialistes, vous savez, nous avons de très bons experts à la brigade financière, figurez-vous d’ailleurs que l’autre jour…

Au fait lieutenant, au fait…

Les chiffres sont exacts, au centime près. Vous pratiquez bien un taux de 158% sur les découverts, c’est un fait mathématique.

Ah, ah, je vois, ça me fait rire, alors laissez-moi vous expliquer… Elle a tout simplement rajouté les commissions d’intervention, c’est pour cela que leur calcul est faux…

Oui, je comprends maintenant, seulement, il y a un problème, elle affirme que ces commissions rémunèrent l’intervention de l’agent qui va décider d’accorder le découvert. Vous voyez, je n’y connais rien en banque, mais comme dit ma femme…

Laissez votre femme tranquille, les commissions ne rémunèrent pas la décision d’accorder le découvert, elles n’ont d’ailleurs rien à voir, c’est autre chose…

Ne vous énervez pas M’dame, vous avez probablement raison… Je vais classer cette enquête.

Oui, c’est ça, je vous souhaite une bonne journée lieutenant…

Ah, juste pour mon rapport, vous savez, mes supérieurs sont très minutieux et…

Quoi encore…

Cette commission rémunère une intervention.

Oui, je viens de vous le dire.

Je pourrai voir un agent à l’œuvre, quelqu’un qui intervient pour justifier cette commission. Je serai très discret, ne vous inquiétez pas…

Si ça vous amuse, mais vous perdez votre temps. Tenez, regardez ce jeune homme à son bureau, il est devant son ordinateur…

Oh, c’est vraiment formidable cette technique, mon beau frère en a un, il a essayé de m’expliquer, mais j’avoue n’avoir rien compris…

Il faut effectivement avoir des compétences. Tenez, en ce moment vous voyez des noms apparaître sur l’écran…

Oui, et alors,

Eh bien ce sont des gens qui n’ont pas assez d’argent sur leur compte, et un prélèvement ou un chèque se présente. Qu’allons-nous faire lieutenant ?

Vous n’allez pas le payer bien sûr, les gens ne peuvent pas dépenser plus qu’ils n’ont.

Exact lieutenant, nous n’allons pas le payer… Mais…

Mais quoi M’dame…

Ce jeune homme regarde le compte et va décider de leur accorder… leur accorder quoi lieutenant ?

Ah je ne sais pas, je donne ma langue au chat.

Leur accorder un découvert, c'est-à-dire que ce jeune homme va décider de leur accorder un crédit du montant de la somme qui manque.

C’est formidable, et donc le prélèvement sera payé…

Tout à fait, ce client vient de bénéficier d’un crédit…

Mais ce crédit, il va lui coûter quelque chose ?

Bien sûr, c’est normal, pour payer l’intervention, on va lui facturer 8€.

J’ai tout compris M’dame, vous accordez des crédits, et vous les facturez, j’ai compris.

Totalement rassuré lieutenant ?

Totalement, et je m’en veux de vous avoir fait perdre un temps précieux. C’est mon petit neveu qui serait intéressé de voir ces ordinateur, parce que figurez-vous…

Je me ferai une joie de l’accueillir ici pour lui monter tout ça. Rien d’autre lieutenant ?

Juste une toute dernière chose, et mon enquête sera bouclée…

Qu’est-ce qui vous tracasse encore…

C’est la réponse que vous avez faite à votre cliente… Bon dieu, où j’ai mis ce fichu papier… Ah, le voila… Il est tout chiffonné mais on peut encore le lire…

Lire quoi lieutenant, lire quoi ?

Vous m’avez bien expliqué que l’intervention de la banque consiste à décider si elle accorde un crédit ou non ? C’est bien ça ?

Oui lieutenant, c’est bien ça…

Donc ça alourdit le coût de ce crédit…

Ou voulez-vous en venir ?

Et ça augmente mécaniquement le taux ?

Et ?

Voila ce qui me gène, vous avez écrit : « cette commission qui rémunère un service facturé conformément aux conditions tarifaires, n’est pas liée à l’opération de crédit et n’a pas, à ce titre, à être intégré dans le TEG »

Mais c’est la jurisprudence lieutenant…

J’ai analysé cette jurisprudence en détail…

Et quoi lieutenant…

Ce que vous avez écrit n’est pas ce qui l’est dans cette jurisprudence. Vous affirmez que le service qu’à rendu ce jeune homme n’est pas lié à l’opération de crédit…

Oui, mais vous savez…

Or ce service rémunère justement cette opération de crédit… Et donc le taux est bien de 158% comme elle l’affirme…

Ce n’est pas ce que vous croyez lieutenant… notre service juridique… Mais où voulez-vous en venir…

Vous êtes en état d'arrestation M’dame, pour pratiques usuraires délictueuses sur la personne de madame Laudin.

Mais… qu’est-ce que je risque…

C’est un délit M’dame, c’est 45.000€ d’amende…

Ah ah, la banque est riche, et elle va payer…

C’est aussi deux ans de prison ferme. Croyez-moi M’dame, vos directeurs ne vont pas les faire à votre place… Sergent s’il vous plait… lisez à cette dame ses droits…