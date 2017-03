Un costard pour François Fillon...

François Fillon s'est encore fait tailler un costard !



Décidément, les dernières révélations sur les costumes du candidat à la présidence de la République ne pouvaient que donner lieu à des polémiques, après les révélations sur ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Pénélope."



Il semblerait que le châtelain de Beaucé apprécie les costumes de luxe, les pulls en cachemire, et il préfère qu'on les lui offre : la maison Arnys sponsorise peut-être le candidat à l'élection présidentielle ?



Des costumes de luxe, très élégants lui ont été offerts par un ami.



Le Journal du dimanche affirme qu'un mécène a signé le 20 février un chèque de 13.000 euros pour le règlement de deux costumes achetés chez Arnys, un tailleur parisien des quartiers chics. "J'ai payé à la demande de François Fillon", a affirmé ce mécène.



"A cela s'ajouteraient, selon le JDD, près de 35.500 euros "réglés en liquide" pour de précédents achats au profit de M. Fillon chez ce tailleur, pour un montant de près de 48.500 euros au total, depuis 2012."



Aussitôt François Fillon s'est offusqué de cette nouvelle polémique :

"J'observe que ma vie privée fait l'objet d'enquêtes en tous sens et que ce traitement m'est réservé. Mes faits et gestes sont scrutés tous les jours dans l'intention évidente de me nuire pour m'écarter de la course à la présidentielle", a déclaré le candidat Les Républicains.



Evidemment, après cette avalanche de révélations, François Fillon a beau jeu de dénoncer un acharnement et une volonté de lui nuire.



Mais il n'empêche, cette nouvelle indiscrétion révèle encore le train de vie luxueux de nos hommes politiques.

Il s'agirait d'un "don"....



Curieuse expression ! Comme si l'ancien premier ministre n'avait pas les moyens de se payer une garde-robe !



48.500 euros de costumes ! Une belle garde-robe, en effet !



La France est en faillite, mais certains n'hésitent pas à acheter des montres, des vêtements de luxe...

En fait, c'est une certaine France qui est en faillite, mais d'autres ne sont pas concernés par ce problème et mènent un grand train de vie.



Arnys est une boutique de luxe où l'on confectionne des costumes sur mesure... L'élégance se paie cher, près de 6000 euros pour le veste-pantalon chic et soigné...

Un luxe réservé à nos élites...

Un luxe éhonté quand on pense aux difficultés que rencontrent nombre de français dans leur vie quotidienne...







Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/03/un-costard-pour-francois-fillon.html