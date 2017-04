Un coup de canif dans le droit des locataires

Plus le locataire a de supposés « droits » (à l’instar du salarié avec le code du travail qui provoque depuis 30 ans le chômage de masse) moins il aura de logements privés de qualité accessibles à tous pour un prix décent.

Les droits infinis des supposés personnes défavorisées les marginalisent bien plus que ne le fait une société supposée libérale comme la GB ou les US où un locataire qui ne paie pas retrouve ses affaires dehors dès le deuxième mois de retard.

Ce système permet à des personnes présentant peu de garanties de trouver un logement décent, le système français entraîne tout le monde vers les HLM et la ruine de l’Etat providence.

Le « modèle » social à la française crée de la misère sociale mais cela les gauchistes ou les bobos n’en ont cure, ils bénéficient par contre très souvent de la spéculation immobilière mais sans aucun remords ou états d’âme. Ils se contentent ensuite de voter le plus à gauche possible pour se donner bonne conscience.