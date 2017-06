Un criminel de guerre reçu par Macron à l’Élysée

Le lundi 26 juin sera un jour à marquer d'une pierre noire pour l'image de la France. Hier, Macron, le nouveau locataire de l’Élysée à reçu en grande pompe (funèbre ?) le président du régime de Kiev, Porochenko. Si je peux comprendre que la diplomatie nous impose de recevoir des dirigeants étrangers, il est aussi du devoir de la France de rappeler les actes criminels perpétrés par leur régime. Malheureusement, non seulement Macron n'en fait aucunement référence dans la conférence de presse donner après leur entretien, mais au contraire va accentuer la collaboration avec ce régime sanguinaire qui massacre depuis 3 ans le peuple du Donbass. Quelle crédibilité Macron peut-il avoir lorsqu'il parle de respect dans l'intégralité territoriale de l'Ukraine, quand dans le même temps nos soldats sont présents sur le sol Syrien en soutien à des terroristes et que nos avions bombardent ce pays dans l'illégalité internationale la plus complète. Avons-nous entendu Macron demander le retour du Kosovo à la Serbie ? La Crimée n'a pas subi d'invasion militaire russe, il n'y a pas eu non plus de mort et la population à désirer par voix référendaire de rejoindre la Russie. Je peux comprendre qu'un adepte de la secte technocratique estampillée UE, n'apprécie pas les référendums, car demander au peuple son aspiration et ses souhaits pour son avenir ne plaît généralement pas à l'oligarchie mondialiste (référendum de 2005 en France et aux pays-Bas entre autres). Macron veut que la France investisse dans le domaine des transports en Ukraine ? Ce serait bien que tu investisses en France dans ce registre plutôt que nous refourguer tes cars "low cost" ! Il y a beaucoup à faire dans le domaine ferroviaire par exemple, mais pour une question de prestige, l'état Français investit surtout sur le T.G.V et abandonne les trains régionaux laissant depuis de nombreuses années les régions gérées ces dessertes locales. Il paraît que l'Ukraine, entre les mains des putschistes, a fait des progrès dans la lutte contre la corruption ? Si si, il est sérieux Macron quand il nous sort ça ! Au côté d'un oligarque corrompu jusqu'à la moelle, il fallait oser. Macron, il ose ! L'assainissement du secteur bancaire ? Je confirme l'assainissement, mais ce sont les économies des Ukrainiens qui vont l'être. Depuis la nationalisation de la privatbank, première banque de dépôt en Ukraine, l'état ukrainien a injecté 5,3 milliards d'euros de fonds publics. En clair, c'est comme en France : privatisation des profits et socialisation des pertes. Macron veut que la France investisse dans le secteur de l'énergie en Ukraine ? Pas folle la guêpe, vu la faillite programmée des entreprises énergétiques ukrainiennes. Rien qu'au mois de mai, la dette due au fournisseur d'électricité à Kiev a enflé de près de 200 000 $US (196153$). La somme totale due, rien que pour la ville de Kiev atteint la somme faramineuse de 15 millions de dollars ! Comme je l'avais indiqué dans un de mes précédents articles, il n'y a pas que le secteur de l'électricité qui est concerné par la déchéance de Kiev. Plus de la moitié des habitants sont privés d'eau chaude jusqu'à la mi-octobre, ainsi que la ville de Marioupol dans le Donbass occupé par l'armée ukrainienne. Mais c'est vrai, le régime de Kiev fait des réformes : il débaptise des villes, des rues et a fait tomber des statues de Lénine. C'est sympa au début pour amuser la galerie, mais d'une ça ne nourrit pas la population, ni n'offre un avenir aux Ukrainiens et surtout c'est symptomatique d'une russophobie pathologique qui ne peut que contribuer à diviser un peu plus les Ukrainiens. Ce ne serait pas pathétique que j'en rigolerais presque ! Ce pays sombre chaque jour un peu plus dans le ridicule, mais plus grave pour le peuple Ukrainien, dans une faillite qui les laissera sur le carreau le jour où l'économie sombrera irrémédiablement. Le régime de Porochenko et ses complices putschistes se targuent d'un coté de lutter contre la Russie dans le Donbass. Sauf que leur opération militaire est une opération dite antiterroriste ! Je ne comprends pas ? Vous luttez contre l'invasion de l'armée russe ou pas ? Si c'est le cas, ce n'est pas une opération antiterroriste, mais une déclaration de guerre en bonne et dû forme qu'il faut faire. Plus rigolo, quoique... Le régime de Kiev se vante de mettre son armée de soudards aux normes de l'otan, pour rejoindre cette organisation belliqueuse et vindicative. Sauf qu'il y a encore un "peu" de boulot pour y être aux fameuses normes ! Des bénévoles passent leur vie à quémander un peu partout de l'aide et recueillir des fonds pour équiper de choses aussi banales que des chaussettes, des pelles, des pioches, de la lessive (! !!), et même de quoi pouvoir se faire à manger ! Pathétique ! Au vu de ces nouvelles, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de "nos dirigeants" à vouloir intégrer l'Ukraine au sein de l'UE. La clairvoyance n'étant pas le point fort de nos oligarques, la rationalité de ce genre de décision suicidaire, pour l'Ukraine comme pour les pays européens, n'est certainement pas prise pour le bien commun de nos peuples respectifs, mais plutôt pour continuer cette guerre froide stupide contre la Russie. Cette guerre ne sert aucunement les intérêts des peuples européens, ukrainien ou russe, mais uniquement l'oligarchie mondialiste et ses larbins de Kiev au pouvoir depuis février 2014 avec le soutien des prés-cités. Il y a des signes inquiétant avec la visite de ce criminel de guerre en France, c'est que non seulement Macron l'a reçu à l'Elysée, mais il a aussi été reçu à Matignon par le premier ministre et par Gérard Larcher le président du sénat, soit les trois plus hauts représentant de l'état Français. Malheureusement et à mon plus grand regret, je ne peux que constater, que mon pays et ses "nouveaux" dirigeants, continuent de suivre un peu plus les directives agressives de Washington contre le valeureux peuple du Donbass, qui résiste farouchement contre le régime de Porochenko. La lutte du peuple du Donbass ne faiblit pas, malgré son isolement sur la scène médiatique et politique internationale. Celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas à déjà perdu. Les liens en référence à mon article se trouveront dorénavant en dessous de mon appel à votre soutien, plus que nécessaire après la forfaiture de paypal à mon encontre. Je procéderai comme ceci à l'avenir dans un souci de clarté et de confort dans la lecture de mes articles. Merci de votre compréhension. Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)

Mon blog consacré au Donbass et à l'Ukraine :

http://peupleslibres-nouvelle-russie.blogspot.com/

Sources pour l'article :

http://www.elysee.fr/videos/declaration-conjointe-d-emmanuel-macron-et-petro-porochenko-president-d-ukraine/

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/26/97002-20170626FILWWW00203-ukraine-depart-du-patron-de-la-privatbank.php?cmtpage=0

http://kyivenergo.ua/news/517

https://censor.net.ua/news/445638/nujno_uskorit_vnesenie_izmeneniyi_v_konstitutsiyu_dlya_pereimenovaniya_dnepropetrovschiny_i_kirovogradschiny

https://censor.net.ua/news/445637/volontery_megapoligraf_prosyat_pomoch_sobrat_lekarstva_rashodniki_produkty_i_veschi_dlya_voennoslujaschih

http://peupleslibres-nouvelle-russie.blogspot.com/2017/06/kiev-la-moitie-des-habitants-prives.html