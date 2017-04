Un échec cuisant pour François Fillon...

Un échec cuisant pour la droite et le parti Les Républicains, dimanche soir : le candidat de la droite François Fillon, qui obtient environ 20 % des voix, arrive en troisième position, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.



L'échec est d'autant plus cuisant que le droite comptait, en vertu de la sacro-sainte alternance, remporter cette élection présidentielle.



Un échec qui s'explique par la personnalité du candidat de la droite dont on a découvert les replis, les ombres, tout au long de la campagne électorale : des mensonges, des reniements, des approximations...



Les affaires ont terni l'image de ce candidat opaque, qui avait fait de l'honnêteté et de la probité, ses arguments de campagne...



Par ailleurs, le programme de François Fillon, dans sa radicalité, ne pouvait correspondre aux attentes des français.



Une purge qui visait les gens les plus modestes, qui leur imposait des sacrifices, une chasse aux fonctionnaires qui rappelait la gouvernance d'un certain Nicolas Sarkozy...

Un programme qui ne tenait pas compte des difficultés des français : on se souvient de cette confrontation entre François Fillon et des infirmières d'un EHPAD, une scène glaçante au cours de laquelle le dialogue s'était révélé impossible...



On y avait vu un Fillon rigide, froid, dénué d'humanité.



L'humanisme, c'est sûrement ce qui a manqué aussi à ce candidat dans sa façon de communiquer ainsi que dans son programme.

Les français sont attachés à un esprit de justice et d'équité et ne se sont pas retrouvés dans les propositions extrêmes du candidat de la droite.

Les français n'aiment pas les extrémismes : ils les ont toujours condamnés...



A l'inverse, Emmanuel Macron a su jouer sur les émotions, avec des déclarations assez contrastées, cherchant à séduire des électeurs de sensibilités différentes.

Une tactique qui a joué en sa faveur, sans doute...



Rigide, orgueilleux, François Fillon n'a pas réussi à rassembler les électeurs de la droite : il appelle tout de même à voter pour Emmanuel Macron, au second tour.

François Fillon annonce son retrait de la vie politique : "Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres. Je vais devoir penser ma vie autrement, panser aussi les plaies de ma famille", a-t-il affirmé.

Mais on sait ce que valent ces déclarations de renoncement... elles sont vite oubliées par les hommes politiques...

Désormais, la guerre est ouverte chez les Républicains : qui va prendre la tête de ce parti ? Qui remportera les parts de gâteau ?

Les législatives vont mobiliser la droite et les ambitions vont, à nouveau, s'exacerber...

