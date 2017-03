Un ex-soviétique parle de l’UE : « J’ai vécu votre avenir et ça n’a pas marché »

Nous n’avons rien gagné avec cette Europe, ni pouvoir d’achat, ni emploi, ni sécurité, ni paix. Le bonheur encore moins.





Ah bon ... ??? dans le diagnostic ne manque que les pandémies, la malnutrition, et l’extinction de l’espèce !!!!





à trop vouloir charger le baudet on le détruit !!!



dire que rien n’a été fait en Europe depuis 1945 est un mensonge les pays européens de l’ouest qui sont les membres les plus anciens se portent relativement bien et ceux d’Europe de l’Est sont en progrès mais il et clair que beaucoup reste à faire et que l’Europe doit trouver un nouveau souffle !!!





après l’économie productiviste qui a servit à la reconstruction d’un continent complètement dévasté il va falloir passer à une économie qualitative en termes de bien -être et qualité de vie c’est ce qui devrait être dans les programmes politiques ??? et c’est d’autant plus facile à réaliser qu’il y a les compétences pour cela, les citoyens européens ont la chance d’avoir été éduqués comme jamais dans l’histoire maintenant il faut l’envie et les projets ????





retourner au nationalisme le plus virulent nous fera régresser et non point progresser car il ne faut pas oublier que les 2 conflits majeurs du 20 ie siècle ont eu lieu en Europe et pas en Papouasie et dire que tout cela n’est plus d’actualité c’est faire preuve d’une très grande naïveté !!!





mais en comparant ce qui est comparable lorsque vous dénigrez l’Europe portez -vous un regard sur l’état des autres continents avec ce qui les constituent ????





pensez-vous que l’Amsud soit en meilleure posture que l’Europe tant au niveau des coopérations entre états que cela soit sur les plans économiques et culturels ou simplement de la,sécurité individuelle ???





et les autres continents ?? pacifique sud , Afrique , moyen -orient et les USA avec 100 millions de pauvres qui en sont à construire un mur pour se protéger d’un tigre ... le Mexique pensez- vous une seconde qu’édifier des murs résoudra les problèmes de sous-développement économique ???

si vous pensez que pour gagner plus il faut revenir aux états -nations et se recroqueviller sur ses frontières, allez-y mais je pense que vous allez courir vers de graves désillusions ....