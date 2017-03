Un « false-flag » pour son propre compte ? Bizarre…

Un adolescent israélo-américain de 19 ans est soupçonné par la police israélienne d'avoir menacé d’attentats à la bombe des centres communautaires juifs aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le jeune homme a été arrêté jeudi par la police d’Israël qui travaillait en tandem avec le FBI depuis plusieurs mois.

Le porte-parole du FBI, Mme Samantha Shero, a déclaré au New York Times : « Enquêter sur les crimes motivés par la haine est une priorité absolue pour le FBI et nous continuerons de veiller à ce que toutes les races et toutes les religions se sentent en sécurité dans leurs communautés et dans leurs lieux de culte ».

La Ligue Anti-Diffamation avait enregistré plus de 120 menaces d'attentats à la bombe contre des centres communautaires juifs à travers les États-Unis depuis le 9 janvier, ce qui avait fait craindre une recrudescence d'antisémitisme dans le pays.

Le porte-parole de la police israélienne, M. Micky Rosenfeld, a déclaré que le suspect, originaire du sud d'Israël, utilisait des « technologies avancées de camouflage » pour masquer l'origine de ses appels.

Il a ajouté que le suspect avait envoyé des dizaines de menaces à des lieux publics, des synagogues et des centres communautaires aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le suspect a également envoyé des menaces à Delta Airlines en 2015, allant jusqu’à obliger un appareil à effectuer un atterrissage d'urgence.

Le procureur général américain Jeff Sessions a également publié une déclaration insistant sur l'application de la loi dans l’action conjointe des deux pays au cours de cette enquête : « L'arrestation d'aujourd'hui en Israël est le point culminant d'une enquête à grande échelle sur plusieurs continents pour des crimes haineux contre les communautés juives à travers notre pays. Le ministère de la Justice s'est engagé à protéger les droits civils de tous les Américains et nous ne tolérerons pas le ciblage de toute communauté dans ce pays sur la base de leurs croyances religieuses. »

Par contre, aucune information n’a été donnée sur les motivations réelles de ce jeune homme que personne ne qualifie de « terroriste » puisqu’il ne présente pas les caractéristiques permettant de lui attribuer le label, personne ne dit s’il s’était « radicalisé » (ni où, ni comment, ni pourquoi ?), puisque ce terme n’est employé que pour l’Islam intégriste et pas pour les autres fanatismes, ni s’il appartenait à un réseau ou avait agi seul. Il parait pourtant difficile d’imaginer un jeune homme de 19 ans se livrer à des opérations d’une telle envergure seul dans sa chambre, le soir, en sortant du lycée, à l’insu de ses parents. Il manque quelques informations dans les déclarations dont le but évident est avant tout de prouver la neutralité des forces israéliennes et américaines dans la lutte « pour le bien », ou bien de montrer que les pays concernés sont exempts d'antisémitisme.

Il parait aussi plausible (sinon évident) que le but des menaces proférées par le jeune homme (ou l'organisation à laquelle il appartient) était d’amplifier l'animosité contre ceux que l'on désigne comme « terroristes » depuis la mise en relief de l’« axe du mal » par Bush. Les opérations sous fausse bannière sont des actions menées avec utilisation des marques de reconnaissance de l'ennemi, dans le cadre d'opérations clandestines. N’est-ce pas de cela qu’il s’agit en l’occurence ? Ne suffit-il pas de s’en prendre à une institution juive pour que la « présomption de culpabilité » soit aussitôt tournée vers ceux que l’on a désignés de longue date comme l’ennemi naturel ?