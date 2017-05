Un nouveau destin inéluctable s’achève : Emmanuel Macron !

La boucle est bouclée. Mal aux joues à force d’avoir fait des sourires cyniques, Marine Le Pen qui cherchait à attirer les derniers fossiles d’extrême-droite est battue ! La France a trop de bon sens et trop d’esprit. Elle s’est enfin délivrée des obsessions de la démence ! Marine Le Pen ne fera plus frémir la France et s’en retournerait frémir elle-même ! Mais pour combien de temps ? Un nouveau destin s’achève : Emmanuel Macron. La France a son nouveau président, souriant et modéré. Il promet d’adoucir le sort malheureux de la France. Pour de nombreux électeurs, voter était devenu une question de choix moral. Car s’abstenir équivaudrait à favoriser la xénophobie et en arriver à l’extrême d’un grand péril pour la République. C’est ainsi que la grande majorité des électeurs fut prise en otage pour faire élire Macron. On peut évidemment trouver l’élection de Macron subie par une gauche incapable de concevoir une idée plus féconde, ou simplement désirée par le Front républicain devenu front macronien, mais le terrain sur lequel elle s’était nourrie et imposée est, lui, la question la plus préoccupante que nous puissions aujourd’hui nous poser, car ce qui est en jeu, c’est la démocratie même. Une deuxième préoccupation qui n’en mérite pas moins notre attention serait l’immense rôle joué par la nouvelle propagande politique souvent déguisée, c’est-à-dire des votes couronnant, pour leur grande part, des manipulations psychologiques et encadrés par les groupes de pression dominants. Ne pouvant plus douter de l’existence et de la puissance de la propagande, on peut par contre se poser la question pourquoi elle ne mobilise plus les chercheurs et les penseurs. Ne serait-ce que parce que la très grande majorité des médias est détenue par cinq empires financiers : Bouygues, Dassault, Lagardère, Bertelsmann (groupe RTL, M6), Vivendi-Universal (canal+, SFR). Ce qui est annoncé comme beau et nouveau, à force de petites phrases et d’images symboliques, n’est-il pas un François Hollande tombé en désuétude mais décrotté et reloqueté, métamorphosé en Macron ? Peu importe si les médias parlent de nouvelle recomposition politique ou de nouvelle ère politique qui va commencer. Un vieux costume, recousu ici, mais qui finira par craquer là ? « Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler », avait signifié Emmanuel Macron à Marseille en mai dernier. A qui j’ai envie de répondre : Le seul moyen de se payer un président, c’est persuader en contournant les consciences sans que les votants ne s’en inquiètent trop.

Répétons-le, rien ne tue la démocratie que la façon dont les professionnels de la politique et les médias ont persuadé le citoyen, à l’occasion des élections présidentielles 2017, de voter en dehors de son âme et conscience, par la force et par l’illusion, c’est-à-dire par leurs lois. Rousseau ne disait-il pas que la démocratie consistait à « obéir à la loi qu’on se donne ». En ces temps d’aggravation de la crise, de l’urgence de remèdes à trouver, de scepticisme et de ruines, à défaut de voter pour un projet politique et économique juste, une grande partie de la France a voté plutôt contre le parti des extrémistes de droite qui tonitruait, dans son bafouillis mesquin et sectaire, contre les immigrés, les musulmans voire les banquiers juifs…

Oui, le vieux système politique a livré aujourd’hui 7 mai son nième combat avec succès, et où l’on a pu voir s’étendre une incomparable puissance d’illusion, grâce notamment aux médias classiques et aux réseaux sociaux. Sous un contrôle presque absolu des esprits et grâce, entre autres, à la passivité éthique des électeurs, le spectre de François Hollande a réussi à se soustraire des ombres du cercueil, il se présente revêtu d’une nouvelle forme, il nous revient dans la personne d’Emmanuel Macron qui s’avance : nul bruit fioniste, mélenchoniste ou lepéniste ne trouble son passage, au milieu des chimériques apparences. C’est que cette illusion produite par l’élite dirigeante est la seule force vraiment vivante, la réalité la plus forte de toutes. Curieuse démythification, qui nous présente ce jeune Macron lumineux et courageux instaurant toutes ses pompes pour le seul bien de l’Etat, voire de l’Europe des marchands ! La France n’a-t-elle pas fini par obéir perinde ac cadaver ? Les Français sont-ils livrés, encore pour les cinq ans à venir, aux méfaits de la mondialisation profitant exclusivement à l’enrichissement d’une minorité et à la montée des inégalités ?

Fouad el mazouni